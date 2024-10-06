Ünlü oyuncu bir ay önce anne olmuştu… Kızının yüzünü ilk kez gösterdi: Sen benim her şeyimsin

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Müzik yapımcısı eşi Christopher French’le 8 Eylül 2014’te nikah masasına oturan Ashley Tisdale, ikinci bebeğini 6 Eylül’de, 10. Evlilik yıl dönümlerinden sadece 2 gün önce kucağına aldı.

İkinci bebekleri böylece ünlü çifte en güzel ve özel yıl dönümü hediyesi oldu.

Tisdale sevinçli haberi, eşi French ile ellerinin yeni doğan kızlarınınkiyle iç içe geçtiği bir Instagram fotoğrafı paylaşarak duyurmuştu.

İKİNCİ KEZ ANNE OLMUŞTU... KIZININ YÜZÜNÜ İLK KEZ GÖSTERDİ

Ünlü oyuncu kızının yüzünü doğumundan bir ay sonra ilk kez paylaştığı fotoğraflarda hayranlarına gösterdi.

Ashley Tisdale bir aylık kızının yüzünü ilk kez paylaştığı fotoğraflarla paylaştı

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Emerson adını verdiği bir aylık kızıyla birlikte çekilmiş bir dizi fotoğrafının yanı sıra, kocası Christopher French'in büyük kızları Jupiter'le birlikte küçük kardeşini kucakladığı fotoğraflarına da paylaşımında yer verdi.

39 yaşındaki Tisdale fotoğrafın altına “Emerson sen benim her şeyimsin, bir ay olduğuna inanamıyorum. Seninle geçirdiğim her ana tutunmaya çalışıyorum” yazdı.





"DÜNYAMIZ BİRAZ DAHA GÜZELLEŞELİ BİR AY OLDU"

Ünlü oyuncu ve şarkıcı fotoğrafta gözleri kapalı şekilde ve kızı Emerson göğsünde dinlenirken anın tadını çıkarır ve yazdığı şeyi uyguluyor gibi görünüyordu…

Christopher French de iki küçük ıızıyla mutluluk pozlarını paylaştı

42 yaşındaki ünlü müzisyen Christopher French de Instagram hesabından küçük kızlarının birkaç fotoğrafını paylaştı ve gururlu baba fotoğrafların altına “Dünyamız biraz daha güzelleşeli bir ay oldu. Seni çok seviyorum Emerson Clover. Her zaman ve her şekilde” yazdı.

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10 YILLIK MUTLU YUVA İKİ ÇOCUKLA TAÇLANDI

Tisdale ve French 2012 yılında aşk yaşamaya başlamış, ardından Empire State Binası'nın tepesinde nişanlanmış ve Eylül 2014'te de evlenmişlerdi.

Çiftin ilk kızları Jupiter de Mart 2021’de doğmuştu.

39 yaşındaki Tisdale, geçtiğimiz mart ayında Instagram'daki takipçilerine 3 yaşındaki çocuğunun abla olacağını söylemiş ve büyüyen karnını ilk kez göstermişti. 39 yaşındaki Tisdale kızları doğduktan sonra evliliklerinin de boyut değiştirdiğini söylüyor

KIZLARI OLDUKTAN SONRA EVLİLİKLERİ DE DEĞİŞTİ

Ashley Tisdale birkaç ay önce samimi bir röportaj vermiş ve evliliklerinin çocuk sahibi olduktan sonra ne kadar değiştiğini itiraf etmişti.

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“Kocam yeni bir insan oldu” diyen ünlü oyuncu “İlişkimiz yeni bir ilişkiye dönüştü. O parçalarımıza veda etmek... ve eşimi ve evliliğimi yeniden keşfetmek zorunda kaldım” sözleriyle annelik macerasının evliliğine de yeni bir yön verdiğini anlatmıştı.