Ünlü oyuncu Billy Bob Thorton dede olduğunu bir buçuk yıl sonra öğrenmiş: Korkudan söyleyememiş

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KATILDIĞI TV ŞOVUNDA AÇIKLADI

Bir dönem Angelina Jolie ile yaptığı evlilikle de bilinen Billy Bob Thornton'ın dört çocuğundan biri olan 27 yaşındaki Harry James Thornton, şu sıralar E! kanalında yayınlanan Relatively Famous: Ranch Rules adlı reality şovda yer alıyor. Thornton, bu ilginç açıklamayı da bu program sırasında yaptı.

'BABAMI BİRKAÇ KEZ GÖRDÜM AMA BEBEKTEN SÖZ ETMEDİM'

Programın bir diğer katılımcısı olan Redmond Parker'a, ikinci kızı dünyaya geldikten sonra yaşadıklarını anlattı Harry James Thornton. Büyük kızı Mia doğduğunda, kendisinin henüz 19 yaşında olduğunu hatırlattı. Sonra da "İkinci kızım Nikita dünyaya geldiğinde bunu babama nasıl söyleyeceğimi bilemedim" dedi. Bu süre içinde babası Billy Bob Thornton'ı birkaç kez gördüğünü ama asla bebekten söz etmediğini belirtti.

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'İLK KIZIM DOĞDUĞUNDA BABAMDAN PARA İSTEMEK ZORUNDA KALMIŞTIM'

Harry James Thornton, bunun nedenini de "Korkuyordum" diyerek açıkladı. Thornton sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu ikinci bebeği nasıl karşılayacağını bilmiyordum. İlk kızım Mia dünyaya geldiğinde babamdan para istemek zorunda kalmıştım. Babamın, beni yine o zamanlardaki gibi olgunlaşmamış biri olarak görmesini istemedim."

Harry James Thornton, doğumundan 18 ay sonra babasına bir torunu daha olduğunu söylediğinde ünlü oyuncunun korktuğu gibi bir tepki vermediğini de anlattı. Yeni bir torunu olduğunu öğrenince babasının "Bana söylemeliydin. Neden kızayım?" dediğini de sözlerine ekledi.

'NE KADAR İŞİ OLURSA OLSUN BABAM BİZE VAKİT AYIRIRDI'

Kendisi ve kardeşleri çocukken babası Billy Bob Thornton'ın, işleri gereği çok sık seyahat etmek zorunda kaldığını anlatan Harry James Thornton "Ne kadar işi olursa olsun, babam bizim için hep zaman yaratırdı. Şimdi ben de bir babayım ve kendi çocuklarıma da babamın bize davrandığı gibi davranmaya çalışıyorum. Onları mutlu etmek için her şeyi yaparım. Baba olmayı seviyorum" dedi.

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OLAYLI BOŞANMA

Harry James Thornton'ın annesi Pietra Dawn Cherniak ile Billy Bob Thornton'ın ayrılığı olaylı olmuştu. 1993 yılında evlenen çift, iki çocuğun ardından 1997'de boşandı. Eski bir Playboy modeli olan Cherniak, Thornton'ın kendisine şiddet uyguladığını, üstelik bunu bazen çocuklarının gözü önünde yaptığını ileri sürmüştü.

Billy Bob Thornton'ın Pietra Dawn Cherniak ile evliliğinden dünyaya gelen Harry James dışında William adında bir oğlu daha bulunuyor. Ünlü oyuncunun büyük oğlu William'ın da bir kızı var. Hollywood'un en çok evlenen oyuncularından biri olan Billy Bob Thornton'ın, Melissa Lee Gatlin'den Amanda adında bir kızı, 2014 yılında evlendiği altıncı eşi Connie Angland'dan da Bella adında bir başka kızı daha bulunuyor.

ALTINCI EŞİ

Billy Bob Thornton, şu ana kadar altı evlilik yaptı. İlk eşi Melissa Lee Gatlin, ikinci eşi Toni Lawrence. Üçüncü evliliğini Cynda Williams, dördüncü evliliğini de Pietra Dawn Cherniak ile yaptı. Angelina Jolie ile yaptığı beşinci evliliği 2000 ile 2003 yılları arasında sürdü. 66 yaşındaki oyuncu 2014 yılında da Connie Angland ile evlendi.

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JOLIE'NİN İKİNCİ EŞİ

Angelina Jolie ile Billy Bob Thornton'ın evliliği sadece üç yıl sürse de çift çok konuşulmuştu. Jolie, kendisinden 20 yaş büyük olan Billy Bob Thornton ile evlendiğinde ilk eşi Jonny Lee Miller'dan bir yıl önce boşanmıştı. Jolie ile Thornton, evlilik yeminleriyle ilgili açıklamalarıyla gündeme gelmişti o dönemde. 1999'da Pushing Tin filminin çekimleri sırasında tanışan Angelina Jolie ile Billy Bob Thornton arasındaki 20 yaş fark aşka engel olamadı. Jolie ile Thornton 2000 yılında evlendiler. Fakat bu evlilik de sadece üç yıl sürdü.

'KOCAMIN KANI DÜNYADAKİ EN GÜZEL ŞEY'

Jolie, bu ikinci evliliğinde tıpkı ilkinde olduğu gibi gelinlik giymedi. Bunun yerine hem o hem de Billy Bob Thornton, boyunlarında birbirlerinin kanının bulunduğu bir kolye taşımayı tercih etti. Jolie, neden böyle yaptığı kendisine sorulduğunda da "Bazı insanlar büyük bir mücevherin çok güzel olduğunu düşünüyor. Ama bana göre kocamın kanı dünyadaki en güzel şey" demişti.

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'ANGELINA HALA BİZE HEDİYELER GÖNDERİYOR'

Harry James Thornton, bir zamanlar üvey annesi olan Angelina Jolie ile aralarının hala çok iyi oldğunu bu yılın ilk aylarında açıklamıştı. Thornton, Jolie'nin kendilerine her Noel hediye gönderdiğini söylemişti.