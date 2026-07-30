Ünlü oyuncu bilgi yarışmasından 1 milyon dolar kazandı… Hepsini hayır kurumuna bağışladı

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Eğlence yaratması bir yana gece verilen büyük ödül de adet olduğu üzere hayır kuruluşlarına gitti.

Ben Affleck ABC kanalıyla ortak yayında ekrana gelen ve ünlü talk şovcu Jimmy Kimmel’ın sunduğu "Kim Milyoner Olmak İster?" programına konuk olarak katıldı ve yarışmanın büyük ödülünü kazandı.

Annesi Chris Anne'nin yakın zamanda pankreas kanseriyle mücadele ettikten sonra vefat etmesinin ardından, 53 yaşındaki Oscar ödüllü oyuncu, bir başka ünlü yarışma Jeopardy! ‘de şampiyon olarak ünlenen Jamie Ding ile birlikte büyük ödülü hayır kurumuna bağışlamak için güçlerini birleştirdi.

Program Ben Affleck henüz annesini kaybetmeden önce çekilmişti.

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Yıldız ismin kazandığı yüklü miktar 2010 yılında kurduğu Doğu Kongo Girişimi'ne gidecek.

Affleck ve Ding, dün akşam ABC'de yayınlanan ve Jimmy Kimmel'in sunuculuğunu yaptığı yarışma programının bölümünde 1 milyon dolarlık son soruyla karşı karşıya kaldılar.

İkiliye sorulan soru şuydu: "Yıllık Şükran Günü geleneğinde, bunlardan hangisi hariç hepsi bir ABD başkanı tarafından affedilen hindi isimleridir?" Cevaplar arasında şunlar vardı: Fıstık Ezmesi ve Reçel, Patates Kızartması ve Patates Püresi, Makarna ve Peynir ve Spagetti ve Köfte.

Affleck ve Ding, Ding'in bilgi yarışmalarında uzun zamandır ortağı olan Stephen Morrison'ı aramak için "Arkadaşını Ara" joker hakkını kullanmaya karar verdiler.

Kimmel, ikiliye "Sunucuya Sor" joker hakkının da hala mevcut olduğunu açıkladı ve bu da aktörün şaka yollu Ding'in arkadaşını aramayı önermesine yol açtı.

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Ben Affleck "Hayır. Jimmy'den yardım alabiliriz" derken Jimmy Kimmel "Tamam, istemiyorsanız size hiçbir fikrimi vermek zorunda değilim" diyerek seyircileri kahkahaya boğdu.

Ancak Affleck, "Aslında, yemek pişirme ve yemek konusunda, ayrıca güncel olaylar konusunda da çok iyisiniz. Aslında bunu biliyor olabilirsiniz” deyince Jimmy Kimmel cevabın D: Spagetti ve Köfte olabileceğini öne sürdü.

Bir süre şakalaşan ünlü isimler en sonunda Jimmy Kimmel’ın işaret ettiği cevabı vererek 1 milyon dolarlık ödülü kazanmayı başardılar.

Ünlü isimler ayağa fırladılar ve heyecanla birbirlerine sarıldılar, bu sırada sahneye konfeti yağdı. Yarışmada kazanılan para Affleck'in 2010 yılında Whitney Williams ile birlikte kurduğu Doğu Kongo Girişimi'ne bağışlanacak.

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Kâr amacı gütmeyen kuruluş, “yerel olarak yönetilen kuruluşların temel hizmetlere erişimi genişletmesine, ekonomik fırsatları güçlendirmesine ve adaleti teşvik etmesine” yardımcı oluyor denirken resmi web sitesinde de “Çalışmalarımız, Doğu Kongo genelinde ölçeklenebilir, sürdürülebilir bir etki yaratmak üzere tasarlanmıştır” yazıyor.

Geçen yıl, Affleck'in en yakın arkadaşı ve ortağı Matt Damon da aynı şekilde bu yarışmaya katılarak o da büyük ödülü kazanmış, bu para da Matt Damon'ın kurduğu, temiz su erişimi için çalışan hayır kurumu Water.org'a gitmişti.