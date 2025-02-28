Ünlü oyuncu 'Beni karım adam etti' demişti... İşte büyük aşkın üç meyvesi... Çocukların biri evde kaldı

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Bu mutlu çift, kısa bir süre önce üç çocuklarını ve oğullarının sevgilisini de yanlarına alıp bir tatile çıktı. Tabii ki o tatilde çekilen fotoğraflarını da sosyal medyadan paylaştılar.

Bu arada ünlü çift, genellikle kameralardan ve meraklı gözlerden uzak tuttukları çocuklarını da uzun süre sonra ilk kez bu kadar açık ve net bir şekilde sosyal medya takipçileriyle tanıştırdı.

BİTMEYEN BİR AŞK YAŞIYORLAR

Evliliklerin ve aşkların saman alevi gibi yanıp söndüğü gösteri dünyasının bu mutlu çifti Rhea Durham ve Mark Wahlberg.

2009 yılından bu yana evli olan çift, kısa bir süre önce bir Fransa tatiline çıktı. Dört çocuklarından üçü ve oğullarından birinin sevgilisi de onlara eşlik etti.

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Rhea Durham, tatilde çekilen aile pozlarını sosyal medya sayfasından paylaştı. Paylaşımlarında nadiren gün yüzüne çıkardığı çocuklarına da yer vererek takipçilerini şaşırttı.

Durham'ın paylaşımlarından birinde güzel model, kocası Mark Wahlberg ile birlikte görülüyor. Karı- koca baş başa vermiş, Paris'i gezerek geçirdikleri günün yorgunluğunu atıyorlar.

Wahlberg ailesine Paris tatilinde büyük oğulları Michael'ın sevgilisi de eşlik etti.

ÜÇ KARDEŞ BİR ARADA

Durham, Mark Wahlberg ile evliliğinden dünyaya gelen dört çocuğundan üçünü, 18 yaşındaki Michael, 16 yaşındaki Brendan ve 15 yaşındaki Grace'in yemek masasında otururken çektiği fotoğrafını da sosyal medyadan paylaştı.

Rhea Durham'ın paylaşımlarından bazılarında büyük oğlu Michael'ın sevgilisi Sunni Gaines de yer aldı.

Durham paylaşımlarında, Paris'i ne kadar çok sevdiğini de belirtmeden geçmedi. "Dünyada en sevdiğim şehirlerden ve en sevdiğim otellerden birinde ve tabii ki en sevdiğim adamla birlikte" notunu da yazdı.

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SON AYLARDA HİÇ DURMADAN TATİL YAPIP DÜNYAYI GEZDİLER: Bu arada Mark Wahlberg ve Rhea Durham, son aylarda kelimenin tam anlamıyla hiç durmadan tatil yapıyorlar. Geçen ay Barbados tatiline çıkan ünlü çift, ondan önce de Fiji gezisindeydi.

HOLLYWOOD'U BIRAKIP KIRSALA TAŞINDILAR: Mark Wahlberg ve Durham 2022 yılından bu yana Nevada'da daha sakin bir hayat sürdürüyorlar. Wahlberg, Los Angeles'tan taşınmalarından bir yıl sonra verdiği bir röportajda "Bugüne kadar Los Angeles'ta kendi kariyerimin ve ilgi alanlarımın peşinden koştum. Şimdi de onların ilgi alanlarının peşinden koşmasının zamanı" diyerek taşınma nedenini de açıklamıştı.





'BENİ KARIM ADAM ETTİ'

Wahlberg her zaman ailesinin özellikle de karısının kendisi için ne kadar önemli olduğunu anlatıyor.

Ünlü oyuncu bir röportajında " Beni karım adam etti" diyerek ona duyduğu sevgiyi ve saygıyı da dile getirmişti.

Bu arada her ne kadar Wahlberg, şimdi sağlığına özen gösteren biri olsa da çocukluğu ve gençliği pek öyle geçmedi. 13 yaşında uyuşturucu madde kullanmaya başladı. 16 yaşında demir parmaklıklar ardına girdi. Sonradan hayatını düzene soktu.

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Söylediğine göre bu konudaki en büyük yardımcısı da karısı Rhea Durham oldu.

Wahlberg, karısı Rhea'nın kendisine düzenli bir hayat sağladığını anlattı bir röportajında. Bu konudaki sözleri de şöyle Mark Wahlberg'in "Hayatınızın geri kalanında, birlikte çok uzun zaman geçirmek için doğru kadına intiyacınız var."

Bu arada Rhea Durham'ın bir zamanlar Victoria's Secret meleği olarak ünlendiğini de not düşelim.

Rhea Durham ve Mark Wahlberg 2001 yılında tanıştılar. Hemen ertesi gün ilk randevularına çıktılar. 2009 yılında da evlendiler. Çiiftin, Paris tatilinde kendilerine eşlik eden üç çocuğu dışında Ella adında 21 yaşında bir kızı daha bulunuyor.