Ünlü oyuncu 'Ben baba olmak için doğmuşum' diyordu... Meğer eşi hamileyken o da aşerip kilo almış!

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Oynadığı sayısız film ve diziyle tanınan ünlü oyuncu ve komedyen Adam Devine ve eşi Chloe Bridges'in Beau adını verdikleri oğulları şubat ayında doğmuştu.

40 yaşındaki Devine ve Chloe Bridges, 6 yılllık ilişkilerini 2021’de nikah masasına taşımıştı. Ünlü çift oğullarına 7 ay önce kavuştu.

Şimdilerde minik Beau ile mutlu yuvalarını perçinleyen ve ilk kez anne baba olmanın heyecanını hâlâ yaşayan Adam Devine bir yandan babalığa alışırken bir yandan da bu süreçte yaşadıklarını samimi şekilde paylaştı.





OĞLUNA KAVUŞANA KADAR 11 KİLO ALMIŞ

Adam Devine Page Six’e verdiği özel röportajda “Tam bir şişkoydum” diyerek eşi Chloe Bridges'in hamileliği sırasında tam 11 kilo aldığını itiraf etti.

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Anne adayları hamilelikleri boyunca bir hayli kilo alıyorlar, bu doğal süreç bittikten sonra da aldıkları bu kiloları veriyorlar. Çok nadir olsa da baba adayları da eşlerinin hamilelik süreçlerinde onlarla birlikte kilo alabiliyor.

Hatta kimi zaman hamileliğe bağlı aslında kadınların gösterdiği belirtileri bile gösteriyor…





KARISI AŞERDİKÇE O DA YEMİŞ…

Oğlu Beau şubat ayında doğan ünlü aktör yaşadığı süreci “Zihinsel olarak kendini toparlaması onun için çok hızlıydı ve fiziksel olarak kendini toparlaması çok can sıkıcıydı!” dedi ve gülerek “O hamileydi ve bu arada ben de onunla birlikte her şeyi yiyordum ve yaklaşık 11 kilo almıştım” itirafında bulundu.

“Küçük bir çöp tenekesi gibiydim. Sadece bir çöp öğütücüsüydüm. Çok iğrençtim” diyen Adam Devin aldığı bu kilolardan çok utandığını ve bu yüzden boyun yağlarını saklayabilmek uğruna sakal bile bıraktığını anlattı.





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O KİLOLARI VERMEK İÇİN HAFTADA 6 GÜN UĞRAŞMIŞ!

Üstelik Devin bu kiloları verip toparlanmayı daha yeni başarabildiğini oysa karısının bunu sadece üç haftada başardığını söyleyip Chloe Bridges'i övdü.

“Kendisi gibi görünüyordu ve bu çok sinir bozucuydu. Ve o spor yapmadı!” diyen ünlü komedyen. “Bu arada ben de haftada altı gün falan çalışarak dönüştüğüm bu halden kurtulmaya çalışıyorum” dedi.





“BEN ZATEN BABA OLMAK İÇİN DOĞMUŞTUM”

Fazla kilolarını hâlâ verememiş olsa da baba olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen Adam Devine “Bu harika! Çok seviyoruz. Sanki baba olmak için doğmuşum gibi hissediyorum. Her zaman bir baba gibi göründüm. Her zaman baba hisleri verdim. ... Şimdi artık gerçekten bana oldum” diyor.

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Baş başa yaşarken artık üç kişilik bir aile haline gelmelerinin eşiyle olan ilişkisin daha da güzelleştirdiğini anlatan Devine “Artık karımla birbirimize daha fazla saygı duyuyoruz” diye anlatıyor durumu.





“HERKES BİZİ ÇOCUK KONUSUNDA KORKUTUNCA BİRAZ GEÇ KALDIK”

Kendisinden “yaşlı bir baba” olarak bahseden yıldız oyuncu, altı yıl birlikte olduktan sonra Ekim 2021'de nikâh masasına oturduğu Bridges'le aile kurmak için “çok beklediklerini” çünkü etraflarındaki “herkesin” onları ebeveynlikten “korkutmaya çalıştığını” da itiraf etti.