×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriMagazin Haberleri

Ünlü oyuncu bebeğini kucağına aldı… Ona kahramanca ölen babasının adını vermiş…

Güncelleme Tarihi:

#Pete Davidson#Elsie Hewitt#Scott Davidson
Ünlü oyuncu bebeğini kucağına aldı… Ona kahramanca ölen babasının adını vermiş…
Oluşturulma Tarihi: Aralık 19, 2025 10:54

Ünlüler dünyasının yaramaz çocuğu olarak anılan ünlü oyuncu ve komedyen şu günlerde büyük bir sevinç yaşıyor. İlk kez babalık sevinci yaşayan yıldız isim kızına koyduğu isimle de hayranlarını duygulandırdı.

Haberin Devamı

Pete Davidson ve kız arkadaşı Elsie Hewitt sonunda bebeklerini kucaklarına aldılar.

Ünlü çift yaptıkları sosyal medya paylaşımıyla kızlarının 12 Aralık’ta doğduğunu duyurdu. Küçük kızlarıyla çekilmiş ilk mutluluk pozlarını paylaşan taze anne baba ile birlikte sevinçle kucakladığı ilk çocuğuna yürek ısıtan bir isim verdi.

Ünlü oyuncu bebeğini kucağına aldı… Ona kahramanca ölen babasının adını vermiş…

29 yaşındaki ünlü model Elsie Hewitt, bebeğin doğumunu dün akşam Instagram'da "Mükemmel melek kızımız 12/12/2025 tarihinde geldi, adı Scottie Rose Hewitt Davidson" şeklindeki paylaşımıyla duyurdu.

Pete Davidson ve Elsie Hewitt çiftinin bebeklerin için seçtikleri ismin özel bir anlamı var.

Haberin Devamı

Ünlü oyuncu bebeğini kucağına aldı… Ona kahramanca ölen babasının adını vermiş…

Pete Davidson’ın babası Scott Davidson New York’ta görev yapan bir itfaiyeciydi. Ve 11 Eylül saldırıları sırasında hayat kurtarırken kendi canından olmuş bir kahramandı.

Scott Davidson öldüğünde sadece 33 yaşındaydı. Pete Davidson da böylece daha 7 yaşını doldurmadan babasız kaldı…

Ünlü oyuncu bebeğini kucağına aldı… Ona kahramanca ölen babasının adını vermiş…

Davidson, bu acısından sık sık söz ediyor hatta stand up gösterilerinde de yaşadığı zor günleri anlatıyordu.

Üç yıl önce verdiği bir röportajda "bir çocuk sahibi olmak için sabırsızlandığını", çocuklarına kendi yaşayamadığı çocukluğu yaşatacağını söylüyordu ünlü oyuncu.

Ünlü oyuncu bebeğini kucağına aldı… Ona kahramanca ölen babasının adını vermiş…

Şimdi kendisi 32 yaşında baba olan ünlü komedyen, babasının anısını kızında yaşatacak…

Pete Davidson, 2022'de Kevin Hart'ın talk show'u Hart to Hart'ın bir bölümünde, kendi babasının ölümünün çocuk sahibi olma arzusunu nasıl körüklediğini dokunaklı bir şekilde anlatmıştı.

Haberin Devamı

Ünlü oyuncu bebeğini kucağına aldı… Ona kahramanca ölen babasının adını vermiş…

O zamanlar Kim Kardashian ile aşk yaşayan Davidson, "Babam öldüğünden beri, 'Ah, bir çocuğum olsun diye sabırsızlanıyorum' diyordum" dedi.

Gözden KaçmasınHayatımın en önemli rolü bu olacak demişti... Ünlü çiftten bebek haberi geldi'Hayatımın en önemli rolü bu olacak' demişti... Ünlü çiftten bebek haberi geldi!Haberi görüntüle

Pete Davidson duygu dolu programda "Klişe şeyler söylemeyi sevmiyorum. Mantığım şuydu: Bir çocuğun asla benim şu an hissettiğim gibi hissetmesini istemiyorum. Babamın suçu yoktu biliyorum ama ben kendi çocuğumun yanında olup, büyürken benim mahrum kaldığım şeylerden onun mahrum kalmamasını sağlayacağım” demişti.

Ünlü oyuncu bebeğini kucağına aldı… Ona kahramanca ölen babasının adını vermiş…

Ünlü model Elsie Hewitt küçük Scottie'nin doğum haberini, yeni doğan bebeğin ilk fotoğraflarıyla birlikte duyurdu; fotoğraflar arasında kendisi ve Davidson'ın hastanede bebeklerine olan sevgilerini gösteren kareler de yer alıyordu.

Haberin Devamı

Hewitt gönderiyi "Kızım şimdiye kadarki en iyi eserim. Sevgi, minnet ve şaşkınlıkla dolup taşıyorum” notuyla paylaştı.

Ünlü oyuncu bebeğini kucağına aldı… Ona kahramanca ölen babasının adını vermiş…

Bu yılın mart ayında çıkmaya başlayan Hewitt ve Davidson, hamilelik haberini de temmuz ayında vermişti.

Pete Davidson Hewitt ile ilişkisinden önce Hollywood'un A listesindeki birçok güzel kadınla romantik ilişkiler yaşamıştı. Rapçi Kanye West'ten boşanmasının ardından 2021'de Kim Kardashian ile birlikte olan ünlü komedyen 2018’de de Ariana Grande ile nişanlanmış ve Cindy Crawford’un kızı Kaia Gerber’la da aşk yaşamıştı.

Ünlü oyuncu bebeğini kucağına aldı… Ona kahramanca ölen babasının adını vermiş…

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Pete Davidson#Elsie Hewitt#Scott Davidson

BAKMADAN GEÇME!