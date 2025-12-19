Ünlü oyuncu bebeğini kucağına aldı… Ona kahramanca ölen babasının adını vermiş…

Haberin Devamı

Pete Davidson ve kız arkadaşı Elsie Hewitt sonunda bebeklerini kucaklarına aldılar.

Ünlü çift yaptıkları sosyal medya paylaşımıyla kızlarının 12 Aralık’ta doğduğunu duyurdu. Küçük kızlarıyla çekilmiş ilk mutluluk pozlarını paylaşan taze anne baba ile birlikte sevinçle kucakladığı ilk çocuğuna yürek ısıtan bir isim verdi.

29 yaşındaki ünlü model Elsie Hewitt, bebeğin doğumunu dün akşam Instagram'da "Mükemmel melek kızımız 12/12/2025 tarihinde geldi, adı Scottie Rose Hewitt Davidson" şeklindeki paylaşımıyla duyurdu.

Pete Davidson ve Elsie Hewitt çiftinin bebeklerin için seçtikleri ismin özel bir anlamı var.

Pete Davidson’ın babası Scott Davidson New York’ta görev yapan bir itfaiyeciydi. Ve 11 Eylül saldırıları sırasında hayat kurtarırken kendi canından olmuş bir kahramandı.

Scott Davidson öldüğünde sadece 33 yaşındaydı. Pete Davidson da böylece daha 7 yaşını doldurmadan babasız kaldı…

Davidson, bu acısından sık sık söz ediyor hatta stand up gösterilerinde de yaşadığı zor günleri anlatıyordu.

Üç yıl önce verdiği bir röportajda "bir çocuk sahibi olmak için sabırsızlandığını", çocuklarına kendi yaşayamadığı çocukluğu yaşatacağını söylüyordu ünlü oyuncu.

Şimdi kendisi 32 yaşında baba olan ünlü komedyen, babasının anısını kızında yaşatacak…

Pete Davidson, 2022'de Kevin Hart'ın talk show'u Hart to Hart'ın bir bölümünde, kendi babasının ölümünün çocuk sahibi olma arzusunu nasıl körüklediğini dokunaklı bir şekilde anlatmıştı.

O zamanlar Kim Kardashian ile aşk yaşayan Davidson, "Babam öldüğünden beri, 'Ah, bir çocuğum olsun diye sabırsızlanıyorum' diyordum" dedi.

Pete Davidson duygu dolu programda "Klişe şeyler söylemeyi sevmiyorum. Mantığım şuydu: Bir çocuğun asla benim şu an hissettiğim gibi hissetmesini istemiyorum. Babamın suçu yoktu biliyorum ama ben kendi çocuğumun yanında olup, büyürken benim mahrum kaldığım şeylerden onun mahrum kalmamasını sağlayacağım” demişti.

Ünlü model Elsie Hewitt küçük Scottie'nin doğum haberini, yeni doğan bebeğin ilk fotoğraflarıyla birlikte duyurdu; fotoğraflar arasında kendisi ve Davidson'ın hastanede bebeklerine olan sevgilerini gösteren kareler de yer alıyordu.

Hewitt gönderiyi "Kızım şimdiye kadarki en iyi eserim. Sevgi, minnet ve şaşkınlıkla dolup taşıyorum” notuyla paylaştı.

Bu yılın mart ayında çıkmaya başlayan Hewitt ve Davidson, hamilelik haberini de temmuz ayında vermişti.

Pete Davidson Hewitt ile ilişkisinden önce Hollywood'un A listesindeki birçok güzel kadınla romantik ilişkiler yaşamıştı. Rapçi Kanye West'ten boşanmasının ardından 2021'de Kim Kardashian ile birlikte olan ünlü komedyen 2018’de de Ariana Grande ile nişanlanmış ve Cindy Crawford’un kızı Kaia Gerber’la da aşk yaşamıştı.

