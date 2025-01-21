Ünlü oyuncu baba olunca dile geldi: Kızımın kokusunu dünyalara değişmem

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Çocuklarının doğumu bile paparazzilere yakalandıkları bir pusetli gezintiden öğrenilen çift bebeklerinin ilk fotoğrafını yüzü görünmeyecek şekilde Instagram’dan paylaşıp “Dünyaya hoş geldin meleğim” mesajıyla hayranlarına duyurmuştu.
Robert Pattinson ve Suki Waterhouse’ın adını henüz açıklamadıkları küçük kızları iki ay sonra ilk yaş gününü kutlayacak.
BUGÜNE KADAR HEP SUSTU, KIZI OLUNCA DİLİ ÇÖZÜLDÜ
Özel hayatı konusunda hiç konuşmamasıyla hatta bu konudaki soruları muhabirleri tersleyerek cevaplamasıyla tanınan Robert Pattinson Vogue dergisine verdiği röportajda ilk kez tattığı babalık hakkında samimi açıklamalarda bulundu.
38 yaşındaki aktör, bir baba olarak hayatına bir bakış attı ve nişanlısı Suki Waterhouse ile Mart 2024'te dünyaya gelen kızının en çok hayranlık duyduğu özelliklerinden birinin altını çizdi.
Gülerek “İnsanların eskiden 'Bebek kokusunu sevmiyor musun' dediklerini hatırlıyorum, ama ben onların sadece bebek pudrasını kokladıklarını sanıyordum” diyen Robert Pattinson sözlerine “Ama sonra bir bebeğim oldu ve 'bebeğim inanılmaz kokuyor' dedim” diyerek devam etti.
"KIZIMI KOKUSUNDAN TANIYABİLİRİM"
Kızımın kokusunu dünyalara değişmem” diyen ünlü oyuncu onun diğer bebekler gibi kokmadığını, kızını kokusundan tanıyabileceğini söyledi.
Birlikteliklerinin başından beri aşkları hakkında çok fazla konuşmayan ve fotoğraf bile paylaşmayan çiftin yakın çevresi Robert Pattinson ve Suki Waterhouse’ın üç kişilik bir aile olmaktan çok mutlu olduklarını söylüyor.
Birbirlerine çok aşık ve çok mutlu oldukları söylenen çift kızları olduktan sonra sırayla çalışmaya başlamışlar ve onu yalnız bırakmamak için bir işteyken diğeri evde kızlarıyla birlikte kalmaya özen gösteriyorlar.
HAMİLELİK MÜJDESİNİ SAHNEDE VERMİŞTİ
33 yaşındaki Waterhouse, uzun süre büyüyen karnını gizledikten sonra Kasım 2023'te Corona Capital Festivali'nde sahnedeyken hamile olduğunu duyurmuştu.
Ünlü şarkıcı bebeğinin cinsiyetini de doğum yaptıktan sonra sahneye çıktığında açıkladı.
Waterhouse, British Vogue'un Ağustos 2024 kapak hikayesi için verdiği bir röportajda, Pattinson ile ebeveyn olmaya hazır olduklarını her zaman bildiklerini söyledi.
“Hayır, bunu gerçekten planlamıştık. Bir gün birbirimize baktık ve 'İşte bu kadar hazır olabiliriz' dedik,” diyen Waterhouse ve Pattinson kızları doğmadan önce nişanlandılar.
AŞKINI YILLARDIR ANLATMIYOR
İlişkilerinde 7 yılı deviren çift 2023’ün başından beri birlikte yaşamaya başlamışlardı. Suki Waterhouse ilişkileri konusunda biraz daha açık sözlü konuşsa da Robert Pattinson bu konuda oldukça ketum davranmaya devam ediyor.
Bu yılın başlarında Suki, The Times'a yıllardır biriyle bu kadar mutlu olduğum için şok olduğunu ve Robert Pattinson’ın yüzünü her gördüğünde hâlâ heyecanlandığını söylemişti. Robert Pattinson ise ilişkisi konusunda oldukça sert bir tavra sahip.
Ünlü yıldız daha önce Suki Waterhouse’la ilişkisi hakkında sorulan sorulara cevap vermeyip soru soranları terslemiş, “Size cevap verip ilişkim hakkında konuşmaya mecbur muyum?” demişti.