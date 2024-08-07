'Bu yaştan sonra nasıl baba olayım' diyordu... Efsane oyuncunun oğlu kendi gençliğinin kopyası gibi!

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Kısa aralıklarla gerçekleşen bu iki mutlu olay da de Niro ve Pacino'nun yaşlarından dolayı uzun uzun konuşuldu.



Kısaca özetlemek gerekirse iki ünlü şimdi torunları olabilecek yaştaki bebeklerini büyütüyorlar.



Robert de Niro, küçük oğluyla birlikte kamera karşısına geçti bile. Fakat meslektaşı Al Pacino'nun oğlunun ise yüzünü gören pek yoktu.

Sonunda efsane oyuncunun, 30 yaşındaki bir dargın bir barışık sevgilisi Noor Alfallah, Roman adını verdikleri 14 aylık oğluyla çıktığı bir aile gezintisinde objektiflere takıldı.

ROMAN BEBEK ANNESİNİN KUCAĞINDA

Siyah, günlük ve rahat giysiler içinde olan Noor Alfallah, mavi bir eşofman altı ve beyaz bir tişört giydirdiği oğlunu kucağında taşıdı. Ona bu gezintide kız kardeşi de eşlik etti.

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Noor Alfallah ile Al Pacino ilişkisi, olay duyulduğundan bu yana çok konuşuldu. Bunun en önemli nedenlerinden biri de aralarındaki yaş farkıydı.

Aslına bakılırsa Pacino'dan 54 yaş daha genç olan Alfallah'ın önceleri Pacino'nun servetinin peşinde olduğu ileri sürüldü. Sonradan gerçek ortaya çıktı.

Kendisi de TV dünyasında başarılı ve çok kazanan bir isim olan Alfallah, aynı zamanda varlıklı bir aileye de mensuptu. Zaten onun en çarpıcı özelliği de bu sırada ortaya çıktı.

Minik Roman annesinin kucağında çıktığı gezintide objektiflere takıldı.





Roman'ın görüntüsü, bazı kişiler tarafından babası Al Pacino'nun Scarface (Yaralı Yüz) filmindeki haline benzetildi.

BİRİNİ HAMİLE BIRAKABİLECEĞİNE İNANMIYORDU: Pacino ile Alfallah'ın bebek sahibi olmasıyla ilgili başka çarpıcı bir gelişme daha yaşanmıştı... O dönemde konuşulanlara göre Pacino, bu kadar ileri yaşta birini hamile bırakabileceğine bir türlü ikna olmadı. Bu yüzden de DNA testi istedi. İşin daha da ilginci Pacino, yeni bir bebeği olacağını, Alfallah'ın hamileliğinin altıncı ayında öğrenmişti! Ama sonuçta bebeğin babasının Pacino olduğu kesinleşti.. Üstelik Roman fiziksel benzerliği ile de bunun kanıtı gibi.





HEP DEDESİ YAŞINDA SEVGİLİLERİ OLDU

Alfallah, kendisi çok genç olmasına rağmen babasından bile büyük yani dedesi yaşında ünlülerle yaşadığı ilişkilerle biliniyor...

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Alfallah'ın, müzik dünyasının efsanelerinden Mick Jagger ile de romantik ilişki yaşamış olduğunu hatırlatalım.

Bu arada bir dönem Al Pacino ile Noor Alfallah'ın ayrıldığı konuşuldu. Hatta bebeğin fiziksel velayetinin annesine verildiği yani Noor'un yanında büyüyeceği, fakat yasal velayetinin ise Pacino ile Alfallah arasında ortak olarak paylaştırıldığı ileri sürüldü.

EFSANE OYUNCU KASANIN KİLİDİNİ OĞLU İÇİN AÇTI

Bu anlaşmaya göre Al Pacino da bebeğinin bakımı için kesenin ağzını açtı.

O dönemde konuşulanlara göre ünlü oyuncu; Alfallah'a 110 bin dolar peşin para verdi. Roman'ın eğitim masrafları için de ayda 15 bin dolar ödemesine karar verildi. İnternetteki TMZ sitesi, aylık ödemenin 30 bin dolara çıkacağını da ileri sürdü.



Tabii o dönemde ortada dolaşan iddialara göre Al Pacino, oğlunun bütün bakım masraflarını da kendisi üstlenecek. Buna dadı maaşı da dahil.





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İLİŞKİLERİ KONUSUNDA KAFALAR KARIŞIK

Haklarındaki bu ayrılık söylentilerine rağmen Al Pacino ile Noor Alfallah, ilişkileri konusunda kafaları karıştırmaya devam ediyor.

Zaman zaman birlikte görüntüleniyorlar. Bunu oğullarının hatırına mı yaptıkları ise bilinmiyor. Bu arada Al Pacino'nun kısa bir süre önce Noor Alfallah'tan yaşça daha büyük bir kadınla görüntülendiğini de hatırlatalım.

İKİSİ DE EVLİLİĞE SICAK BAKMIYOR

İlerleyen yaşına ve çocuklarına rağmen hiç evlenmedi Al Pacino. En küçük oğlu Roman'ın annesi de evlilik konusunda onunla aynı fikirde.

Yeni anne olduğu dönemde Alfallah; yöneltilen "Kendinizi Al Pacino ile evli olarak görüyor musunuz?" sorusuna "Sanmıyorum... Ben evlenecek tipte bir kadın değilim" diye yanıt vermişti.

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Hamilelik haberi ilk duyulduğunda da ilginç bir söylenti dolaşıyordu ortada. Buna göre Al Pacino, torunu yaşındaki sevgilisi Alfallah'ın kendi bebeğini karnında taşıdığını hamileliğin altıncı ayınca öğrenmişti.





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İkilinin bir dargın bir barışık birlikteliği sırasında Noor Alfallah, "yaşlı ve zengin erkek avcısı", "bütün sevgilileri babasından bile büyük" tarzı haberlere konu oldu.Ama bu olayın perde arkasında trajik bir gerçek olduğunu Noor Alfallah, Vogue Arabia'ya verdiği röportajda açıkladı.Noor Alfallah, zor bir hamilelik geçirdi.Alfallah "Geriye dönüp baktığımda, hamileliğimden daha fazla keyif alabileceğimi görüyorum" diye konuştu.

Noor Alfallah, oğlu Roman'a hamileyken bir tür kanda pıhtılaşma sorunu olan HELLP sendromuna yakalandığını anlattı.



Bu arada bir parantez açıp bu hastalığın hamile kadınlarda kimi zaman beklenmedik anlarda bayılmalara neden olduğunu, kimi zaman da anne adayının hayatını tehdit ettiğini hatırlatalım.

Kendi öz babasından bile daha büyük Al Pacino ile birlikteliğinden bebek sahibi olan Noor Alfallah, sorunun hala sürdüğünü ve bebeğiyle birlikteyken bayılma ihtimaline karşı yalnız kalmamaya özen gösterdiğini sözlerine ekledi.

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Noor Alfallah oğlu Roman'ı birlikte büyüttüğü 84 yaşındaki Al Pacino'nun hayal edebileceğinden çok daha harika bir baba olduğunu anlattı.Alfallah; minik oğlunu "Roman, Tanrı'dan gelen en büyük hediye. Benim düşündüğümden bin kat daha iyi. Ona her gün bakıyorum ve kendimi kutsanmış gibi hissediyorum" diye nitelendirdi.Bebeği Roman'ı uyuttuğunda kendine vakit ayırdığını söyleyen Noor Alfallah "O zaman dizi izleyebilirim, senaryo okuyabilirim ya da sadece kendim olabilirim. O uyandığında orada olmak istiyorum" sözleriyle anlattı.

'TANIŞTIĞIMIZDA ONDAN ÇOCUK DOĞURMAK GİBİ BİR NİYETİM YOKTU'

Noor Alfallah, Al Pacino ile tanıştığı dönemi de anlattı röportajda: "Ben sinema okudum, tabii ki onun kim olduğunu biliyordum. Ama o anda bu adam gelecekte benim oğlumun babası olacak diye bir niyetim olmadı."



Kalabalık bir akşam yemeğinde tanıştıkları sırada birbirlerinin telefon numarasını almamışlar Pacino ile Alfallah... Zaten o geceden sonra bir yıl boyunca da bir daha görüşmemişler.



Fakat o sürenin sonunda yine kalabalık bir akşam yemeğinde bir araya geldiklerinde aralarında bir arkadaşlık doğmuş. Sonra da Alfallah'ın anlatımıyla bu arkadaşlık daha fazlasına dönüştü.