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İdris TİFTİKCİ (DHA)
Haber Giriş: 21.03.2021 - 14:21 | Son Güncelleme:

Usta sanatçı Ayla Karaca koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

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Usta sanatçı Ayla Karaca koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Usta sanatçı Ayla Karaca (87) koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Ayla Karaca’nın ölüm haberini ise ses sanatçısı ve yazar Onur Akay duyurdu.

"Yabancı Damat" dizisinde 'Eleni' karakterini canlandıran Ayla Karaca, koronavirüs nedeni ile vefat etti. Ayla Karaca, 17 Mart Çarşamba günü İzmir’de 87 yaşında vefat etti.

Asıl adı Atina Miloharakti olan Ayla Karaca, uzun zamandır bakım evinde kalıyordu. Karaca'nın cenazesi yarın saat 12:00'da Uzunçayır Rum Ortodoks Mezarlığı’ndaki aile kabristanında toprağa verilecek.

Usta sanatçı Ayla Karaca koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

AYLA KARACA KİMDİR?

1933 yılında Kurtuluş'ta doğdu. İlk olarak 1944'te 12 yaşında Ses Tiyatrosu'nda "Kapan" adlı piyesle oyunculuğa başladı. Okuduğu bir Rumca şarkı ile tanınırlığı arttı. Muammer Karaca grubunun esas kadrosunda yer aldı. 8 ay süren bir Anadolu turnesi sırasında arkadaşlarının verdiği 'Ayla' adı ve Muammer Karaca'dan aldığı soyadı ile "Ayla Karaca" sahne adını aldı. 1949'da ilk filmi olan Ayşe'nin Duası'nda rol aldı. İlk evliliğini oyuncu Tevhit Bilge, ikinci evliliğini 1950'lerde görüntü yönetmeni Özen Sermet ile yaptı. Sermet ile evlendikten sonra oyunculuğu bırakarak Amerika'ya yerleşti. Üçüncü evliliği, Ulvi Alacakaptan'ın babası turizmci Ercüment Hakkı Alacakaptan ile 18 yıl sürdü. 90'lı yılların sonunda oyunculuğa döndü ve birkaç dizide rol aldı.

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