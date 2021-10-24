Ünlü oyuncu Ayberk Pekcan akciğer kanserine yakalandı

Tümörün karaciğer ve böbrek üstü bezlerine sıçradığını söyleyen oyuncu, kemoterapiye başladığını duyurdu:
“Sevgili dostlar, on gün kadar önce sırt ağrısı şikayetiyle gittiğim doktorla başlayan süreç bugün bu noktaya geldi. Ben akciğer kanseri olmuşum. Tümör, karaciğer ve böbrek üstü bezlerine de sıçramış. Maalesef bu hastalık başlangıç evrelerinde hiç belirti vermedi. Kemoterapinin ilk günü. En büyük desteğim ailem yanımda. Yakındaki arkadaşlarım da öyle. Ben sağlığıma kavuşmak için elimden gelen çabayı göstereceğim. Sağlık dilekleriniz ve dualarınızı esirgemeyin. Kalın sağlıcakla...”
"Büyük düşünmüyorsan Fenerbahçe'de işin ne!"
Serap Paköz'den hakkındaki yorumlara yanıt: Kendimi iyi hissetmek için yaptım!
Kapadokya'da üretilen sıcak hava balonları yüzde 100 yerli olma yolunda
Feyza Aktan ile Özcan Deniz arasında sular durulmuyor: Yine olsa yine yaparım
Tarihe geçecek yanlış park tepkisi