Ünlü oyuncu aşkı üçüncü evliliğinde, babalığı 62 yaşında tattı… ‘Geç babalık harika bir duygu’

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Jurassic Park, Independence Day ve The Fly gibi adından çok söz ettiren filmlerin başrol oyuncusu Jeff Goldblum, gözlerden ve skandallardan uzaktaki Hollywood kariyerinin olgunluk günlerinde, ilerleyen yaşına rağmen bitmeyen enerjisi ve çalışma aşkıyla gösteri dünyasının en sevilen isimlerinden biri olmayı sürdürüyor.

BABALIĞI GEÇ YAŞINDA TATTI

Özel hayatını gözlerden ve spot ışıklarından uzakta yaşamayı seçen yıldız aktör üçüncü evliliğinde mutluluğu bulmakla kalmadı, 62 yaşında ilk çocuğunu kucağına alarak babalık özlemini de gidermiş oldu.

Daha önce iki rol arkadaşıyla iki evlilik yapan usta aktör bu kez mutluluğu gösteri dünyasının dışından bir isimle buldu

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Goldblum, kariyerinin ilk dönemlerinde 5 yıl rol arkadaşı Patricia Gaul ile, 3 yıl da bir başka ünlü yıldız Geena Davis ile evli kalmıştı.

Usta aktör uzun ömürlü olmayan bu evliliklerden çocuk sahibi olmadı.

Jeff Goldblum'un hayatı deyim yerindeyse 2011’de spor salonunda tanıştığı, üçüncü eşi Emilie Livingston'la değişecekti… Jeff Goldblum, meşhur Şöhretler Kaldırımı'ndaki yıldızına kavuştuğunda oğulları daha bebekti

MUTLULUĞU ÜÇÜNCÜ EVLİLİĞİNDE BULDU

Goldblum’dan 30 yaş küçük olan Emilie Livingston, olimpiyatlarda yarışmış başarılı bir ritmik jimnastik sporcusu. Zaten ikilinin yolları da ilk kez bir spor salonunda kesişmişti.

Jurassic Park yıldızı eşini ilk gördüğü ve ona vurulduğu anı birkaç yıl önce “Sunset Bulvarı'ndaki Equinox spor salonundaydık. Onu kalabalık salonun öbür ucundan gördüm, büyülenmiş bir halde ona doğru yürüdüm ve sohbete başladım” diye anlatmıştı.

Çift 2014 yılında evlendi. Goldblum ve Livingston'ın büyük oğulları Charlie 2015'te, River ise 2017'de dünyaya geldi.

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Goldblum, babalığı ilk kez tattığında 62 yaşındaydı. The Independent'a konuşan usta aktör aktör babalık deneyimini “Bu inanılmaz bir şey” diye anlatırken geç yaşta çocuk sahibi olmayı “Her duygunuz ortaya çıkıyor ve model aldığınız ve daha iyi olabileceğiniz her şeyi incelemek zorunda kalıyorsunuz,” diye tarif etti ve çocuk sahibi olmayı “Bu harika bir görev ve fırsat.” sözleriyle anlattı…

"İYİ Kİ BABA OLMAK İÇİN BEKLEMİŞİM"

Çocuk sahibi olmak için hayatının ilerleyen dönemlerine kadar beklediği için mutlu olduğunu açıklayan Jeff Goldblum “Sürekli hesap yapıyorum ve ileride onların nerede olacağını ve benim nerede olacağımı tahmin ediyorum. Beklediğim için memnunum” diyor.

62 yaşında ilk kez baba olan yıldız isim bu kararı bu kadar geç almakta hiç pişman olmadığı tam tersine geç yaşta babalığın harika bir şey olduğunu söylüyor

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Yıldız oyuncu baba olmak için uzun yıllar beklemenin avantajlı olduğunu söylerken bunu “Şu anda bunu yapmak harika bir duygu, çünkü şimdiki zihin yapım çocuk sahibi olmanın büyük sorularına ve zorluklarına ve onları nelere maruz bırakmak istediğinize mükemmel bir şekilde uyuyor,” diyerek açıklıyor. “Onlara ne bırakmak istediğinize, hayatın ne olduğuna ve onlara nasıl bir hayat kattığınıza dair” çok daha bilinçliyim diyor Jeff Goldblum…

MİLYON DOLARLIK MİRASINI ÇOCUKLARINA BIRAKMAYACAK

Üstelik usta aktör babalığı çok geç tatmış olsa da iki oğlunun yetiştirilmesi konusunda oldukça katı bir tutuma sahip. Goldblum, uzun Hollywood kariyeri boyunca elde ettiği serveti çocuklarına miras bırakmayı düşünmeyen yıldızlardan.

Jeff Goldblum, Hollywood kariyerindne elde ettiği servetini çocuklarına bırakmayacağını açıklamıştı... Usta aktör oğullarının kendi ayakları üzerinde durmalarını istiyor

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Çocuklarının kendi ayakları üzerinde durmasını istediğini söyleyen Jeff Goldblum bunun çocuklara öğretilmesi gereken en önemli şey olduğunu söylüyor ve oğullarının ileride kendi çabalarıyla bir yere gelmelerini istiyor: “Oğullarım büyüdüklerinde kendi kayıklarını kendileri çekecek”.