Ünlü oyuncu arkadaşının vergi borcunu bile ödemişti: Kızı sosyal medyadan ateş püskürdü: Adam bana dört yıldır tek kuruş vermiyor.. Sizi buna nasıl inandırayım!

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Varlığın içine doğmak, sonrasında da bunun sağladığı bütün olanaklardan yararlanmayı getirir... Güzel bir ev, her istediğinin satın alınması, gelecek kaygısından uzak yaşamak.

Hatta kimi zaman o ünlü babanın ya da annenin mesleğine bile "konmak."

Özellikle de babanız geçmişte zor durumda kalan arkadaşlarına gözünü bile kırpmadan yardım yapmışsa size sunacağı olanakların da sonsuz ve sınırsız olduğu düşünülür.

Ama adı üstünde bunlar sadece düşünce. Çünkü gerçek hayat her zaman öyle değil.

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İşte rol aldığı Two and a Half Men adlı dizide bölüm başına aldığı dudak uçuklatan paralarla konuşulan Charlie Sheen'in 22 yaşındaki kızı Sami de hayatın bu gerçeğiyle tanışmış durumda.

Sheen ile eski karısı Denise Richards'ın evliliğinden dünyaya gelen Sami, bir süredir erotik pozlarını paralı abonelikle bir internet sitesinden paylaşıyor.

Bu konuda annesi Denise Richards'ın ayak izlerini takip eden Sami Sheen, kendisinin "babasından para aldığı" iddialarına sosyal medya sayfasından sert yanıt verdi.

'LÜKS HAYATIMI BABAM FİNANSE ETMİYOR'

Genç kız, bütün parasını internet üzerinden paylaştığı pozlarıyla kazandığını söyledi.

Ünlü babası Charlie Sheen'in, lüks hayatını finanse ettiği iddialarını da yalanladı.

Sami Sheen "Bakın, eğer babamın parasını alıyor olsaydım, alırdım. Bunu da size söylerdim" diye konuştu.

Sonra da bu konudaki yorumların kendisini sinirlendirdiğini ekledi. "Bu yorumlar beni sinirlendiriyor. Çünkü bu adam bana dört yıldır bir kuruş bile vermedi. 18 yaşından beri kendi geçimimi kendim sağlıyorum" diye konuştu Sami.

ONA KURUŞ YOK... AMA KARDEŞİNE PAHALI ARABA ALDI

Bu arada 21 yaşındaki kardeşi Lola'nın durumu ise kendisinden farklı anlattığına göre.

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Çünkü Sami, babası Charlie Sheen'in, Lola'ya pahalı bir araba satın aldığını anlattı.

Ardından da "Ben de babama aynı parayı verip bana bir at alıp alamayacağını sordum. Bu konuşma birkaç hafta önce oldu. Sonra da bir daha babamla konuşmadım" dedi Sami Sheen.

Öfkesini alamayan Sami "Yani bu durum bile babamın bana maddi destek vermediğini anlamanıza yardımcı olmuyorsa başka ne yardımcı olabilir, bilmiyorum" diye sözlerini tamamladı.

Sheen, ikinci evliliğini 2002 ile 2006 arasında Denise Richards ile yaptı. Bu evlilikten Sami ve Lola adında iki kızı dünyaya geldi.

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'O SAHİL EVİNİ BABAM DEĞİL GÖĞÜSLERİM ALDI'

Charlie Sheen'in yakın zamanda kendisine bir kumsal evi aldığı iddialarını da yalanladı genç kız. "O evi de babam değil bu göğüsler aldı" diyerek yine internet platformundaki sayfasına getirdi konuyu.

Sonra da geçinmek için abonelere ihtiyaç olduğunu hatırlatıp takipçilerinden destek istedi.

Sami Sheen, söz konusu internet sitesinde üç yıl önce sayfasını açtı. Sadece geçen yıl da bu sayede 3 milyon dolar kazandı.

VERGİ BORCUNU ÖDESİN DİYE DESTEK OLDU

Bu arada bir parantez açıp hatırlatma yapalım. 60 yaşındaki Charlie Sheen, ünlü oyuncu Martin Sheen ile Janet Sheen'in oğlu. Ünlü bir oyuncunun evladı olduğu için de kariyerine hızlı başladı.

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Birçok filmde ve dizide oynadı hepsinden de iyi para kazandı. Ama en çok kazancı bölüm başına 2 milyon dolar aldığı Two And a Half Men adlı diziyle elde etti.

Kötü alışkanlıkları ve skandalları yüzünden diziden kovulsa da yine de kasasına epey bir para girdi.

Charlie Sheen, sonradan kovulduğu Two and a Half Men adlı dizide bölüm başına 1.8 milyon dolar ile 2 milyon dolar arasında para kazanıyordu.

Bu arada Sheen, The Scary Movie 5 adlı filmde birlikte oynadığı Lindsay Lohan'ın 234 bin dolarlık vergi borcunu ödemesi için ona 100 bin dolar para vermişti 2012 yılında.

Aslında Sheen, o dönemde sadece mali değil öze hayatında da sorunlar yaşayan Lohan'a yardım teklif etti. Yıldız bunu reddetse de Sheen, Lohan'ın menajerine 100 bin dolarlık bir çek gönderdi. Lohan da vergi borcunun yarısı olan bu parayı hemen yatırdı.

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Charlie Sheen daha sonra bu konuda ilginç bir açıklama yaptı. Film şirketinin Lohan'a söz verdiği parayı ödemediğini, kendisinin de bunu cebinden verdiğini söyledi.

Lindsay Lohan da olayın üzerinden bir süre geçtikten sonra Sheen'e teşekkürlerini iletti.