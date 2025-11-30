Ünlü oyuncu anne oldu… Evliliğin ikinci yılı dolmadan ikinci bebek geldi!

Haberin Devamı

En sonunda da artık işlerini biraz ikinci plana atarak yıllardır hayal ettiği yuvayı kurup anne oldu.

"High School Musical" filminin yıldızı ünlü oyuncu Vanessa Hudgens ikinci bebeğini de geçtiğimiz gün kucağına aldı.

İKİNCİ YIL DÖNÜMÜ GELMEDEN İKİNCİ BEBEK GELDİ!

Ünlü beyzbol yıldızı Cole Tucker’la evlenen Vanessa Hudgens böylelikle daha evliliğinin ikinci yıl dönümünü kutlamadan ikinci kez anne olmuş oldu.

Bir süredir karnı burnunda mutlu mesut hamilelik pozları veren Vanessa Hudgens dün Instagram hesabından yaptığı hastane odası paylaşımıyla müjdeyi hayranlarına duyurdu.

Hastane yatağında uzanırken eşinin elini tuttuğu fotoğrafını "Evet... Başardım. Bir bebeğim daha oldu!!! Doğum ne kadar da çılgın bir yolculuk. Tüm annelere büyük bir selam. Vücudumuzun neler yapabileceği gerçekten inanılmaz” notuyla paylaşan Vanessa Hudgens bebeğinin adı ve cinsiyetini ise açıklamadı.

BİR FOTOĞRAF PAYLAŞTI, HERKESİN KAFASI KARIŞTI

Hayranları zaten Hudgens'ın cuma günü paylaştığı ve karnının dümdüz göründüğü fotoğrafı görünce çiftin ikinci bebeğinin dünyaya geldiği konusunda spekülasyon yapmaya başlamıştı.

Çift, Temmuz 2024'te henüz ismi kamuoyuyla paylaşılmayan oğullarının dünyaya gelmesiyle ilk kez anne baba olma sevincini yaşamıştı.

Bundan tam bir yıl sonra, 36 yaşındaki Hudgens ve 29 yaşındaki sporcu eşi birlikte verdikleri ilk hamilelik pozuyla ikinci bebeklerini beklediklerini duyurmuştu.

Vanessa Hudgens temmuz ayında paylaştığı karnı büyümüş halini gösteren bu fotoğrafları "İkinci tur!!!!" notuyla Instagram’da yayınlamıştı.

"ANNELİK ÇOK YORUCU" DEDİ AMA...

Neredeyse bir yıl içinde ikinci kez doğum yapsa da Hudgens geçen yaz anneliğin tüm gezegendeki en yorucu şey olduğunu söyleyerek itirafta bulunmuş ama bu annelik molasının ona "yavaşlayıp anın tadını çıkarma" olanağı sağladığını söylemişti.

"Geleceğe odaklanmak çok kolay. ... Ama önemli olan bu değil. Önemli olan, önünüzdeki an” diyen ünlü oyuncu şimdi aralarında bir buçuk yaş bile olmayan iki çocuğunu ikiz gibi büyütecek.

Daha önce Austin Butler ve High School Musical’daki rol arkadaşı Zac Efron’la aşk yaşayan Vannesa Hudgens Cole Tucker ile 2020'de sevgili oldu ve ünlü çift iki yıl sonra nişanlandılar.

DÜĞÜN YAPMAKTAN ÖDÜ PATLIYORDU

Düğün planlamasının çok zor ve masraflı olduğunu söyleyen ve o dönemde “Keşke sevgilimle kaçarak evlensek ve düğünle uğraşmak zorunda kalmasak” diyen Vanessa Hudgens Aralık 2023'teki düğünleri için sonradan “Daha mutlu olamazdım. Hayatımın en duygusal anıydı. Tam anlamıyla yere yığıldım. Derin bir nefes almak zorunda kaldım ve kendimi yürümeye zorladım çünkü yere düşebilirdim." sözleriyle anlatmıştı.