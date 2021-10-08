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Ünlü oyuncu artık ne saç boyuyor, ne makyaj yapıyor: Hayat kendini üzmek için çok kısa

#Andie Macdowell#Gri Saçlı Ünlüler#Jamie Lee Curtis
Ünlü oyuncu artık ne saç boyuyor, ne makyaj yapıyor: Hayat kendini üzmek için çok kısa

'Kendimi, tıpkı başkalarını sevdiğim gibi sevecek cesaretim var. Korkusuzca ve koşulsuzca... Dürüst ve gerçek. Hayat, kendinizden memnuniyetsiz olmanız için çok kısa... "

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GRİ SAÇLARIYLA KAPAK POZU DA VERDİ
Bu sözler, bir dönemin ünlü filmlerinde sergilediği performansla hafızalarda yer eden ünlü oyuncu Andie MacDowell'a ait. Özellikle 90'lı yıllara damgasını vuran Dört Nikah Bir Cenaze (Four Weddings and a Funeral) adlı filmle unutulmazlar arasına giren 63 yaşındaki MacDowell, Vogue dergisi Polonya edisyonunun ekim sayısı için kapak pozu verdi ve dergiyle bir de röportaj yaptı.

Ünlü oyuncu artık ne saç boyuyor, ne makyaj yapıyor: Hayat kendini üzmek için çok kısa

KIRMIZI HALIYA DA BÖYLE ÇIKIYOR
Dergi için verdiği pozu Instagram sayfasında da paylaşan Andie MacDowell, son dönemde kırmızı halıya çıkarken bile boyatmadığı gri saçlarıyla gündeme geliyor. Son olarak bu yılki Cannes Film Festivali'ne konuk olan MacDowell, o zaman da gri saçlıydı. Ünlü oyuncu önceki gün de Londra'ya görüntülendi.

Ünlü oyuncu artık ne saç boyuyor, ne makyaj yapıyor: Hayat kendini üzmek için çok kısa

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GÜNLÜK GİYSİLER İÇİNDE
Günlük giysiler içindeki Andie MacDowell, artık boyatmayı bıraktığı saçlarını da arkasına toplamıştı. Oyuncunun, makyaj yapmadığı da dikkatlerden kaçmadı.

Ünlü oyuncu artık ne saç boyuyor, ne makyaj yapıyor: Hayat kendini üzmek için çok kısa

DOĞAL GÖRÜNÜM YANLISI
İlk eşi Paul Qualley'den Margaret ve Rainey adında iki kızı ile Justin adında bir oğlu olan Andie MacDowell, ikinci evliliğini de 2001 ile 2004 arasında Rhett Hartzog ile yapmıştı. Andie MacDowell, bir süredir doğal görünümüne özellikle de boyatmadan doğal haline bıraktığı gri saçlarıyla dikkat çekiyor.

Ünlü oyuncu artık ne saç boyuyor, ne makyaj yapıyor: Hayat kendini üzmek için çok kısa

'KENDİMİ SEVECEK CESARETİM VAR'
MacDowell, dergi kapağına verdiği poza yer verdiği Instagram paylaşımında da bu konuyu gündeme getirdi. Ünlü oyuncu "Kendimi de başka insanları sevdiğim gibi sevmek için cesaretim var. Korkusuzca ve koşulsuzca... Dürüst ve gerçek. Hayat, kendinizden memnun olmamak için çok kısa. Cesaretinizi ve kendinize güveninizi koruyun. Bu çok güzel ve harika bir şey" diye yazdı. MacDowell'ın bu paylaşımına da takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum geldi.

Ünlü oyuncu artık ne saç boyuyor, ne makyaj yapıyor: Hayat kendini üzmek için çok kısa

ESKİ HALİ GERİDE KALDI
Her ne kadar Hollywood'da özellikle kadın oyuncular, sürekli güzel, zayıf ve genç görünmeleri için bir baskı hissetseler de son dönemde bu geleneğe meydan okuyanlar da var. Kimi yüzündeki kırışıklıkları gizlemiyor kimi de daha ince görünmek için çaba harcamıyor. Bazıları da saçlarını boyamayı bir kenara bıraktı. Bu konudaki tek örnek Andie MacDowell değil. Bakalım hangi ünlüler -kimi sürekli, kimi zaman zaman- gri saçlarıyla kamuoyu karşısına çıkmaktan korkmuyor.

Ünlü oyuncu artık ne saç boyuyor, ne makyaj yapıyor: Hayat kendini üzmek için çok kısa

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HEM ZARİF, HEM GÜZEL
76 yaşındaki oyuncu Helen Mirren, kimi zaman beyaz saçlarıyla kırmızı halıya çıkıyor. Mirren zaman zaman da saçını beyaza yakın sarı renge boyatıyor.

Ünlü oyuncu artık ne saç boyuyor, ne makyaj yapıyor: Hayat kendini üzmek için çok kısa

YILLARDIR AYNI GÖRÜNÜMDE
62 yaşındaki Jamie Lee Curtis, yıllardır saçını boyatmıyor. Hatta modelini bile değiştirmiyor. 

Ünlü oyuncu artık ne saç boyuyor, ne makyaj yapıyor: Hayat kendini üzmek için çok kısa

UZUN VE GRİ
Tecrübeli oyuncu Diane Keaton, 75 yaşında. Onun tercihi, gri saçlarını uzatmak.

Ünlü oyuncu artık ne saç boyuyor, ne makyaj yapıyor: Hayat kendini üzmek için çok kısa

SAÇLARI DA SAKALLARI DA DOĞAL HALİNDE
Hollywood'un bazı erkek oyuncuları da saçlarını boyamayı tercih ediyor. Ama bunu yapmayanlar da var. Bunun örneklerinden biri de 60 yaşındaki George Clooney. Oyuncunun, saçları da sakalları da gri. 

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Ünlü oyuncu artık ne saç boyuyor, ne makyaj yapıyor: Hayat kendini üzmek için çok kısa

YAVAŞ YAVAŞ BEYAZLIYOR
Ünlü oyuncu Patrick Dempsey'in saçları hala gençlik yıllarındaki kadar gür. Fakat yavaş yavaş grileşiyor. Ve o da doğal akışa bırakmış kendini. 

 

 

 

 

 

 

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#Andie Macdowell#Gri Saçlı Ünlüler#Jamie Lee Curtis