Ünlü oyuncu erken yaşta Alzheimer'in pençesine düştü... Dünyası ilk filmi gibi 'Paramparça' oldu... Şimdi bakımevinde hayata tutunmaya çalışıyor

Doğrusu 1980'li yılların en gözde kadın yıldızlarından biriydi... Kısacık zamanda hem bir dergiye verdiği pozlarla hem de rol aldığı yapımlarla zirveye çıktı.

Sonra bir anda ortadan kayboldu... Herkes ona ne olduğunu merak ediyordu. Belki de yaşı ilerlediği için sinemadan elini eteğini çektiğini ve zaten 80'lerin başında eniştesiyle birlikte açtığı çanta mağazasına ağırlık verdiği düşünüldü.

Oysa gerçek bambaşkaydı... Bir zamanların güzel ve ünlü yıldızı Alzheimer'ın pençesine düşmüş ve bakımevine kaldırılmıştı. Hem de daha 60'lı yaşlarının başında.

80'Lİ YILLARIN EN GÜZEL YILDIZLARINDAN BİRİYDİ

Bu pek de mutlu sonla bitmeyen öykünün kahramanı bir dönemin ünlü oyuncusu Sevtap Parman…

Aslında gayet şanslı bir şekilde dünyaya gelen, daha küçücük yaşında annesinin yönlendirmesiyle baleye başlayan ardından da mankenlik derken sinemaya geçen bir dönemin güzel yıldızı...

1962 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Sevtap Parman, henüz 6 yaşında annesinin desteğiyle baleye başladı.

İlk gençliğinde mankenlik yaptı... 1981 yılında o dönemin gözde yarışmalarından biri olan, sinema ve moda dünyasına nice isim kazandıran Vizon dergisinin yarışmasına katıldı.





DİKKAT ÇEKTİ VE SİNEMAYA ADIM ATTI

O sayede dikkat çekip sinemaya adım attı. 1986'ya gelindiğinde yine dönemin ünlü dergilerinden birine çok konuşulan pozlar verdi.

Sevtap Parman, fiziksel yapısı nedeniyle "Bayan Kalça" olarak anıldı en parlak döneminde. O görüntüsünün, bugünün ünlülerinin pek rağbet ettiği Brezilya kalçasına benzetildiğini de not düşelim.

Sevtap Parman, ilk sinema deneyimini usta yönetmen Halit Refiğ'in Paramparça filmiyle yaptı. Bu filmde Tarık Akan ile birlikte kamera karşısına geçti.

İrfan Tözüm'ün yönettiği Çağdaş Bir Köle, Zülfü Livanelli imzalı Sis gibi yapımlarda rol aldı.

Kariyerinin zirvesinde yaşadığı o dönemde Yaprak Dökümü ve Issızlığın Ortası gibi dizilerde oynadı.

Parman'ın hafızalarda kalan filmlerinden biri de İrfan Tözüm'ün yönettiği Mum Kokulu Kadınlar oldu.

Parman, küçük yaşta bale yapmaya başladı. Sonra modellik, derken oyunculuk geldi.





KARİYERİNE ERKEN VEDA ETTİ

Sevtap Parman bunca parlak kariyerine aslına bakılırsa biraz erken veda etti... Onu yıllarca sinemadan ve televizyondan takip eden hayranları neden bir anda sessizliğe gömüldüğünü merak ederken çok tatsız bir haber geldi.

Bu yılın başlarında Sevtap Parman'ın Alzheimer'ın pençesine düştüğü ve ablası tarafından bir bakımevine yatırıldığı ortaya çıktı.

Söylenenlere göre Parman'ın başına gelen bu sorunun nedeni annesinin ölümünden sonra yaşadığı ruhsal çöküntüydü.

Bir döneme damga vuran yıldız Sevtap Parman'ın tedavisi şimdi o huzurevinde devam ediyor.

BİR KEZ EVLENDİ, ESKİ KOCASIYLA HEP DOST KALDI

Hayatı boyunca sadece bir kez evlendi Parman. Henüz 17 yaşındayken hayatını Fahrettin Uzunkaya ile birleştirdi. Evlilik dört yıl sürdü ama dostlukları hep baki kaldı.

Bu deneyiminin ardından da aslında evliliğe karşı olduğunu açıkladı bir röportajında Sevtap Parman.

Sevtap Parman çok genç yaşında Vizon dergisinin açtığı yarışmayla dikkat çekti.

Sevtap Parman; bu ünlü şarkıyı bir programda kendine özgü bir şekilde yorumlamıştı. Onun bu yorumu bazıları tarafından beğenilse de bir dönem şaka konusu da olmuştu.