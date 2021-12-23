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Ünlü oyuncuya şok ve büyük acı: Anne ve babası evlerinde ölü bulunduÜnlü oyuncuya şok ve büyük acı: Anne ve babası evlerinde ölü bulundu#Alicia Witt
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Ünlü oyuncu Alicia Witt'e şok ve büyük acı: Anne ve babası evlerinde ölü bulundu

#Alicia Witt#Robert Witt#Diane Witt
Ünlü oyuncu Alicia Witte şok ve büyük acı: Anne ve babası evlerinde ölü bulundu

Ünlü oyuncu önce büyük bir şok sonra da inanılması ve katlanılması çok zor bir acı yaşadı. Birkaç gündür haber alamadığı anne ve babası evlerinde ölü olarak bulundu. Oyuncu bu büyük acıyla yıkıldı.

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DAYANILMAZ ACI
Al Pacino ile birlikte kamera karşısına geçtiği 88 Dakika,  bir döneme damgasını vuran Ally McBeal dizisinde canlandırdığı avukat karakteri ve Walking Dead adlı yapımla tanınan ABD'li oyuncu Alicia Witt'in anne ve babası evlerinde cansız bir şekilde bulundu. 46 yaşındaki Witt bu büyük acıyla yıkıldı.

Ünlü oyuncu Alicia Witte şok ve büyük acı: Anne ve babası evlerinde ölü bulundu

POLİS OLAYI DOĞRULADI
Bir süredir anne ve babasından haber alamayan Alicia Witt, bir akrabasına onları kontrol etmesini söyledi. Söz konusu akraba evlerine gittiğinde 87 yaşındaki Robert Witt ile 75 yaşındaki eşi Diane Witt'in, Massachussetts'deki evlerinde hayatlarını kaybettiğini gördü. Polis de olayı doğruladı.

Ünlü oyuncu Alicia Witte şok ve büyük acı: Anne ve babası evlerinde ölü bulundu

BÜYÜK ACISINA VE ÖZEL HAYATINA SAYGI İSTEDİ
People dergisine bir açıklama yapan Alicia Witt iki ebeveynini de aynı anda kaybettiğini şu sözlerle anlattı: " Birkaç gün anne ve babamdan haber alamayınca, onlara yakın oturan kuzenimden gidip iyi olup olmadıklarına bir bakmasını istedim. Sonuç hayal bile edilemeyecek biçimdeydi. " Alicia Witt, bu acılı döneminde özel hayatının gizliğine saygı gösterilmesini de istedi. Anne ve babasını aynı anda ve bu şekilde kaybetmesini de "gerçek üstü" olarak nitelendirdi.

Ünlü oyuncu Alicia Witte şok ve büyük acı: Anne ve babası evlerinde ölü bulundu

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ÖLÜM NEDENİ HENÜZ NET DEĞİL
Worcester Telegram and Gazette adlı yerel gazeteye göre polis, Witt çiftinin ölüm nedenini henüz net olarak açıklamadı. Ama ölümün şüpheli görülmediği belirtildi. Gazetenin haberinde Robert ve Diane Witt'in evlerinde portatif ısıtıcı kullandıkları ileri sürüldü. Ancak polis evde yaptığı incelemede çiftin karbon monoksit  zehirlenmesinden öldüğüne dair bir kanıt bulunmadığını belirtti.

Ünlü oyuncu Alicia Witte şok ve büyük acı: Anne ve babası evlerinde ölü bulundu

KOMŞUNUN İFADESİ
Witt çiftinin bir komşusu, Robert ile Diane'in çok nadir dışarı çıktıklarını ve bir süredir bir hastalıkları olabileceğini ileri sürdü. Aynı komşu bahçe işleri konusunda çifte yardım teklif ettiklerini ancak Witt çiftinin bu öneriyi geri çevirdiğini de ekledi.

Ünlü oyuncu Alicia Witte şok ve büyük acı: Anne ve babası evlerinde ölü bulundu

BABALAR GÜNÜ PAYLAŞIMI
Alicia Witt ailesiyle ilgili en son paylaşımını Babalar Günü'nde yapmıştı. Babasıyla çekilen bir fotoğrafını Instagram sayfasında paylaşan Alicia Witt "harika bir baba, bilgi ve komik ve her zaman meraklı, en iyi öğretmen" olarak tanımlamıştı Robert Witt'i.

Ünlü oyuncu Alicia Witte şok ve büyük acı: Anne ve babası evlerinde ölü bulundu

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HER İKİSİ DE EMEKLİ ÖĞRETMENDİ
Alicia Witt'in annesi Diane Witt, eski bir lise öğretmeniydi. Bunun yanı sıra 1989 ile 1996 arasında dünyanın en uzun saçlarına sahip kişisi olarak da Guinnes Rekorlar Kitabı'na girmişti. Babası Robert Witt de bir öğretmen ve aynı zamanda fotoğrafçıydı. Robert ve Diane Witt'in ölümüyle ilgili polis soruşturması devam ediyor.

 

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#Alicia Witt#Robert Witt#Diane Witt

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