Ünlü oyuncu Alicia Witt'e şok ve büyük acı: Anne ve babası evlerinde ölü bulundu

Haberin Devamı

DAYANILMAZ ACI

Al Pacino ile birlikte kamera karşısına geçtiği 88 Dakika, bir döneme damgasını vuran Ally McBeal dizisinde canlandırdığı avukat karakteri ve Walking Dead adlı yapımla tanınan ABD'li oyuncu Alicia Witt'in anne ve babası evlerinde cansız bir şekilde bulundu. 46 yaşındaki Witt bu büyük acıyla yıkıldı.

POLİS OLAYI DOĞRULADI

Bir süredir anne ve babasından haber alamayan Alicia Witt, bir akrabasına onları kontrol etmesini söyledi. Söz konusu akraba evlerine gittiğinde 87 yaşındaki Robert Witt ile 75 yaşındaki eşi Diane Witt'in, Massachussetts'deki evlerinde hayatlarını kaybettiğini gördü. Polis de olayı doğruladı.

BÜYÜK ACISINA VE ÖZEL HAYATINA SAYGI İSTEDİ

People dergisine bir açıklama yapan Alicia Witt iki ebeveynini de aynı anda kaybettiğini şu sözlerle anlattı: " Birkaç gün anne ve babamdan haber alamayınca, onlara yakın oturan kuzenimden gidip iyi olup olmadıklarına bir bakmasını istedim. Sonuç hayal bile edilemeyecek biçimdeydi. " Alicia Witt, bu acılı döneminde özel hayatının gizliğine saygı gösterilmesini de istedi. Anne ve babasını aynı anda ve bu şekilde kaybetmesini de "gerçek üstü" olarak nitelendirdi.

Haberin Devamı

ÖLÜM NEDENİ HENÜZ NET DEĞİL

Worcester Telegram and Gazette adlı yerel gazeteye göre polis, Witt çiftinin ölüm nedenini henüz net olarak açıklamadı. Ama ölümün şüpheli görülmediği belirtildi. Gazetenin haberinde Robert ve Diane Witt'in evlerinde portatif ısıtıcı kullandıkları ileri sürüldü. Ancak polis evde yaptığı incelemede çiftin karbon monoksit zehirlenmesinden öldüğüne dair bir kanıt bulunmadığını belirtti.

KOMŞUNUN İFADESİ

Witt çiftinin bir komşusu, Robert ile Diane'in çok nadir dışarı çıktıklarını ve bir süredir bir hastalıkları olabileceğini ileri sürdü. Aynı komşu bahçe işleri konusunda çifte yardım teklif ettiklerini ancak Witt çiftinin bu öneriyi geri çevirdiğini de ekledi.

BABALAR GÜNÜ PAYLAŞIMI

Alicia Witt ailesiyle ilgili en son paylaşımını Babalar Günü'nde yapmıştı. Babasıyla çekilen bir fotoğrafını Instagram sayfasında paylaşan Alicia Witt "harika bir baba, bilgi ve komik ve her zaman meraklı, en iyi öğretmen" olarak tanımlamıştı Robert Witt'i.

Haberin Devamı

HER İKİSİ DE EMEKLİ ÖĞRETMENDİ

Alicia Witt'in annesi Diane Witt, eski bir lise öğretmeniydi. Bunun yanı sıra 1989 ile 1996 arasında dünyanın en uzun saçlarına sahip kişisi olarak da Guinnes Rekorlar Kitabı'na girmişti. Babası Robert Witt de bir öğretmen ve aynı zamanda fotoğrafçıydı. Robert ve Diane Witt'in ölümüyle ilgili polis soruşturması devam ediyor.