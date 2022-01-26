ÃœnlÃ¼ oyuncu anne ve babasÄ±nÄ± aynÄ± anda kaybetmiÅŸti: Eksi 4 derecede yan yana Ã¶lÃ¼m

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'BEÅž KURUÅžLARI YOKTU' Ä°DDÄ°ALARINI YALANLADI

YÄ±ldÄ±z, Massachusetts, Worchester'daki bakÄ±msÄ±z evlerinde Ã¶lÃ¼ bulunan anne ve babasÄ±nÄ±n "beÅŸ kuruÅŸlarÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±" yolundaki iddialarÄ± da yalanlayarak "ParasÄ±z deÄŸillerdi. YÄ±llarca onlara, evi onarmak iÃ§in yaptÄ±ÄŸÄ±m yardÄ±m tekliflerini de geri Ã§eviriyorlardÄ±" dedi.Â

'BÃœYÃœK Ä°HTÄ°MALLE HÄ°POTERMÄ°DEN Ã–LDÃœLER'

Al Pacino ile birlikte kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§tiÄŸi 88 Dakika, bir dÃ¶neme damgasÄ±nÄ± vuran Ally McBeal dizisinde canlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± avukat karakteri ve Walking Dead adlÄ± yapÄ±mla tanÄ±nan ABD'li oyuncu Alicia Witt, geÃ§en yÄ±lÄ±n AralÄ±k ayÄ±nda bÃ¼yÃ¼k bir acÄ± yaÅŸadÄ±. 46 yaÅŸÄ±ndaki Witt'in annesi Diana ile babasÄ± Robert, Massachusetts'teki evlerinde cansÄ±z bir halde bulundu. Polis, yaptÄ±ÄŸÄ± incelemede cansÄ±z bedenleri bulunan Ã§iftin birinin Ã¼zerinde paltosu olduÄŸunu ve Witt'in anne- babasÄ±nÄ±n bÃ¼yÃ¼k bir ihtimalle hipotermi nedeniyle Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±kladÄ±.

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Robert ve Diane Witt'in evlerinin çok eski ve bakÄ±msÄ±z olduÄŸu, Ä±sÄ±tma sisteminin de çalÄ±ÅŸmadÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Witt çifti, soÄŸuk AralÄ±k ayÄ±nda evlerini Ä±sÄ±tmak için bir portatif Ä±sÄ±tÄ±cÄ± kullanÄ±yordu. Çiftin öldüÄŸü dönemde Massachusetts, Worchester'da hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n eksi dört derece olduÄŸu biliniyor.

'ANNE VE BABAM BENÄ°M DEÄžÄ°ÅžTÄ°REMEYECEÄžÄ°M SEÃ‡Ä°MLER YAPTI'

Alicia Witt'i ÅŸoke eden bu Ã¶lÃ¼mÃ¼n ardÄ±ndan Ã§iftin, ekonomik durumlarÄ±nÄ±n Ã§ok kÃ¶tÃ¼ olduÄŸu bu yÃ¼zden de eve gerekli bakÄ±mÄ± yaptÄ±ramadÄ±klarÄ± ileri sÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Oyuncu Alicia Witt'in de ailesiyle ilgilenmediÄŸi iddialar arasÄ±ndaydÄ±. Witt, bÃ¼tÃ¼n bu iddialara Facebook sayfasÄ± Ã¼zerinden yanÄ±t verdi. Witt, anne ve babasÄ±na, onlarÄ±n izin verdiÄŸi Ã¶lÃ§Ã¼de elinden gelen yardÄ±mÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± yazdÄ±.

Witt aÃ§Ä±klamasÄ±nda "Anne ve babam beÅŸ parasÄ±z deÄŸildi. Åžiddetli ÅŸekilde inatÃ§Ä±, orijinal ruhlardÄ±. Ve bazÄ± seÃ§imler yaptÄ±lar. Benim vazgeÃ§iremeyeceÄŸim seÃ§imler..."

'TELEFONDA DEDEKTÄ°FLERÄ°N SESÄ°NÄ° DUYUNCA...'

Alicia Witt, Facebook sayfasÄ±nda yer verdiÄŸi uzun paylaÅŸÄ±mÄ±na "Hala bunlarÄ±n gerÃ§ek olduÄŸuna inanamadÄ±ÄŸÄ±nÄ±" sÃ¶yleyerek baÅŸladÄ±. Anne ve babasÄ±ndan haber almaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±p onlara ulaÅŸamadÄ±ÄŸÄ±nda hissettiÄŸi bÃ¼yÃ¼k korkunun Ã¼zerinden bir ay geÃ§tiÄŸini anlattÄ± Witt. Telefon elinde, dua ederek anne ve babasÄ±nÄ±n kendisini aramalarÄ±nÄ± beklediÄŸini anlattÄ±. Sonra da satÄ±rlarÄ±nÄ± ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼: "HattÄ±n karÅŸÄ± tarafÄ±nda dedektiflerin sesini duyduÄŸumda onlarÄ±n artÄ±k "gittiÄŸini" ve bir daha seslerini duyamayacaÄŸÄ±mÄ± anladÄ±m. HayatÄ±mÄ±n geri kalanÄ±na onlarÄ± bir rÃ¼zgar esintisinde, bir ÅŸarkÄ±da, bir rÃ¼yada bularak baÅŸlÄ±yorum."

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Alicia Witt, bundan sonra da anne ve babasÄ±nÄ±n "beÅŸ parasÄ±z" olduÄŸu, kendisinin de onlara yardÄ±m etmediÄŸi yolundaki eleÅŸtirilere yanÄ±t verdi. Anne ve babasÄ±nÄ±n özel hayatlarÄ±nÄ±n gizliliÄŸine büyük önem verdiÄŸini hatÄ±rlatan oyuncu, onlarÄ±n sÄ±kÄ± sÄ±kÄ±ya baÄŸlÄ± olduÄŸu bu kurala bir kerelik karÅŸÄ± geleceÄŸini de belirtti.

'BÃœTÃœN YARDIM TEKLÄ°FLERÄ°MÄ° GERÄ° Ã‡EVÄ°RDÄ°LER'

YaklaÅŸÄ±k 10 yÄ±l boyunca anne ve babasÄ±nÄ±n evine girmesine izin verilmediÄŸini anlatan Alicia Witt, "Evin onarÄ±mÄ± iÃ§in bir ÅŸeyler yapmayÄ± teklif ettiÄŸim her seferinde beni geri Ã§evirdiler. AÄŸladÄ±m, yalvardÄ±m, onlara yardÄ±m etmeme izin vermeleri iÃ§in ikna etmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±m. Ama her seferinde bana kÄ±zdÄ±lar, onlara yapmalarÄ± gerekeni sÃ¶yleme hakkÄ±m olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirttiler." Witt, kendi adÄ±na elinden geleni yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bu konuda bir eksiÄŸi bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

'ANNEM VE BABAM Ã‡OK Ä°NATÃ‡IYDI'

Alicia Witt'in Facebook paylaÅŸÄ±mÄ±nda ÅŸu satÄ±rlar da yer alÄ±yor: " Benim anne ve babam Ã§ok inatÃ§Ä±, orijinal ruhlardÄ±. Kendi seÃ§imlerini yaptÄ±lar, bunlar benim onlarla konuÅŸabileceÄŸim seÃ§imler deÄŸildi. Onlara elimden gelen her ÅŸekilde ve onlarÄ±n bana izin verdiÄŸi Ã¶lÃ§Ã¼de yardÄ±mcÄ± oldum." Alicia Witt, Ã§ok baÄŸÄ±msÄ±z ve yetenekli iki insanÄ± yasal olarak kontrol altÄ±na almak dÄ±ÅŸÄ±nda baÅŸka hiÃ§bir seÃ§eneÄŸi kalmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± Ã§izdi. SÃ¶zÃ¼n burasÄ±nda annesi Diane ve babasÄ± Robert'Ä±n "her ÅŸeyi kendi yÃ¶ntemleriyle yapma konusunda kararlÄ± ve birbirlerine baÄŸlÄ±, bÃ¶lÃ¼nmez bir gÃ¼Ã§ olduÄŸunu vurguladÄ±.

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'ASLA ANLAMAYACAÄžIM'

Kalbinin kÄ±rÄ±k olduÄŸunu vurgulayan Alicia Witt, anne ve babasÄ±nÄ±n evlerindeki Ä±sÄ±tma sisteminde sorun olduÄŸunu bilmediÄŸini anlattÄ± ve "Bu konuda bana neden bir ÅŸey sÃ¶ylememeyi seÃ§tiklerini, neden onlara yardÄ±m etmeme izin vermediklerini asla anlayamayacaÄŸÄ±m" diye yazdÄ±.

Witt elinde kristal bir küresi olsaydÄ± ve gelecekte anne-babasÄ±nÄ±n bu ÅŸekilde öleceÄŸini görüp bunu onlara söyleseydi de yine aynÄ± ÅŸeyleri yapacaklarÄ±nÄ± ekledi.

ONLAR BENÄ° Ã‡OK SEVDÄ°, BEN ONLARI Ã‡OK SEVDÄ°M

Anne ve babasÄ±yla yaptÄ±klarÄ± son gÃ¶rÃ¼ÅŸmede birbirlerine sÃ¶yledikleri son sÃ¶zlerin "seni seviyorum" olduÄŸunu hatÄ±rlatan Witt "Bu kÄ±sÄ±m en basiti, asla ÅŸÃ¼pheye yer yok. Onlar beni Ã§ok sevdi, ben onlarÄ± Ã§ok sevdim" satÄ±rlarÄ±yla paylaÅŸÄ±mÄ±nÄ± bitirdi.

BÄ°RÄ°NÄ°N ÃœZERÄ°NDE PALTOSU VARDI

Alicia Witt'in anne ve babasÄ± Diane ile Robert, evlerinde cansÄ±z bir ÅŸekilde bulunmuÅŸtu. YapÄ±lan incelemede Ã§iftte herhangi bir darp izine ya da karbonmonoksitle zehirlenme belirtisine rastlanmamÄ±ÅŸtÄ±. Sadece evin Ä±sÄ±tma sisteminin bozuk olduÄŸu ve Ã§iftin portatif bir Ä±sÄ±tÄ±cÄ±yla Ä±sÄ±nmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±. Polis, hangisi olduÄŸunu aÃ§Ä±klamadÄ± ancak Witt Ã§iftinden birinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ sÄ±rada Ã¼zerinde paltosu olduÄŸu belirtildi. AraÅŸtÄ±rmalarÄ±n sonucunda Witt Ã§iftinin bÃ¼yÃ¼k olasÄ±lÄ±kla hipotermiden Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi.

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Witt çiftinin ölümüne neden olduÄŸu ileri sürülen hipotermi vücut Ä±sÄ±sÄ±nÄ±n 35 derecenin altÄ±na inmesi anlamÄ±na geliyor. Vücudun, uzun süre üretebileceÄŸinden daha fazla Ä±sÄ± kaybetmesi sonucu oluÅŸur. Uzun süre soÄŸuk havada kalmak hipotermi nedeni olabilir. EÄŸer gerekli müdahale edilemezse kalp yetersizliÄŸi, ritm bozukluÄŸu, hatta ani kalp durmasÄ±na neden olabilir. Hipotermi nedenlerine gelirsek.... DüÅŸük ortam sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±, soÄŸuk havada uzun süre hareketsiz kalma, soÄŸuk suya düÅŸmek hipotermiye neden olan etkenler arasÄ±nda sayÄ±labilir.

KOMÅžULARINI DA GERÄ° Ã‡EVÄ°RMÄ°ÅžLER

87 yaÅŸÄ±ndaki Robert Witt ile 75 yaÅŸÄ±ndaki Diane Witt'in bir komÅŸusu, Ã§iftin Ã§ok nadir dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±ktÄ±klarÄ±nÄ± ve bir sÃ¼redir bir hastalÄ±klarÄ± olabileceÄŸini ileri sÃ¼rdÃ¼. AynÄ± komÅŸu bahÃ§e iÅŸleri konusunda Ã§ifte yardÄ±m teklif ettiklerini ancak Witt Ã§iftinin bu Ã¶neriyi geri Ã§evirdiÄŸini de ekledi.

EKSÄ° DÃ–RT DERECEDE YAN YANA HAYATA VEDA ETMÄ°ÅžLER

Diane ve Robert Witt, cansÄ±z bedenlerinin bulunduÄŸu 19 AralÄ±k 2021'de Massachusetts, Worchester'da hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n eksi dÃ¶rt derece olduÄŸu belirtildi. Diane Witt, Parkinson hastalÄ±ÄŸÄ±yla mÃ¼cadele ediyordu. Robert Witt ise kanser tedavisi gÃ¶rmÃ¼ÅŸtÃ¼.

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Alicia Witt'in annesi Diane Witt, eski bir lise öÄŸretmeniydi. Bunun yanÄ± sÄ±ra 1989 ile 1996 arasÄ±nda dünyanÄ±n en uzun saçlarÄ±na sahip kiÅŸisi olarak da Guinnes Rekorlar KitabÄ±'na girmiÅŸti. BabasÄ± Robert Witt de bir öÄŸretmen ve aynÄ± zamanda fotoÄŸrafçÄ±ydÄ±. Robert ve Diane Witt'in ölümüyle ilgili polis soruÅŸturmasÄ± devam ediyor.

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AYNI ÅžEHÄ°RDE DÃœNYAYA GELDÄ°

Alicia Witt, anne ve babasÄ±nÄ±n onlarca yÄ±ldÄ±r yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Worcester, Massachusetts'ta 1975 yÄ±lÄ±nda dÃ¼nyaya geldi. Annesi Diane ve babasÄ± Robert Ã¶ÄŸretmendi. Robert Witt aynÄ± zamanda amatÃ¶r bir fotoÄŸrafÃ§Ä± olarak da tanÄ±nÄ±yordu. Annesi Diane ise 1989 ile 1996 arasÄ±nda dÃ¼nyanÄ±n en uzun saÃ§lÄ± kadÄ±nÄ± olarak Guinnes Rekorlar KitabÄ±'da girmiÅŸti. Ã‡iftin Alicia dÄ±ÅŸÄ±nda Ian adÄ±nda bir de oÄŸlu bulunuyor.

DAVID LYNCH KEÅžFETTÄ°

Alicia Witt, bir Ã§ocuk oyuncu olarak ilk kez 1984 yÄ±lÄ±nda Dune adlÄ± filmle dikkat Ã§ekti. KÄ±zÄ±l saÃ§larÄ± ve kÃ¼Ã§Ã¼k yaÅŸta sahip olduÄŸu oyunculuk yeteneÄŸiyle onu ilk fark eden ise Ã¼nlÃ¼ yÃ¶netmen David Lynch oldu. Alicia Witt aynÄ± zamanda bir piyanist, ÅŸarkÄ±cÄ± ve ÅŸarkÄ± sÃ¶zÃ¼ yazarÄ± olarak da biliniyor.

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