Ünlü oyuncu ahırda çıkan yangında hayatını kaybetti

Oluşturulma Tarihi: Şubat 27, 2026 10:57

The Wire dizisinde oynadığı rol ile tanınan yılların emektar oyuncusu trajik bir şekilde hayatını kaybetti. 62 yaşındaki ünlü oyuncu çıkan yangında dumandan zehirlenerek öldü.

Bobby J. Brown bir ahır yangınında kendini dışarı atamadığı için dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti.

Oyuncunun kızı dün yaptığı açıklamada Brown'ın ölüm nedeninin duman zehirlenmesi ve yaygın termal yaralanma olduğunu doğruladı.

Bobby J. Brown’ın yangının ortasında kalınca bir aile üyesinden yangın söndürücü getirmesini istediği ancak onlar vardıklarında ahırın alevler içinde kaldığı ortaya çıktı.

Brown'ın menajeri Albert Bramante de trajik ölümle ilgili olarak basına “Üzgünüm ve kederliyim. Çok iyi bir oyuncu ve insandı. Oyunculuk mesleğine tamamen kendini adamıştı ve onunla çalışmak bir zevkti.” açıklamasını yaptı.

Brown'ın bir kızı bir de kendi adını taşıyan ve emlakçılık yapan Bobby Brown II adında bir oğlu vardı.

Brown, 2002-2008 yılları arasında yayınlanan “The Wire” dizisinde Polis Memuru Bobby Brown rolünde ekrana gelmişti.

Ölümü, Aralık 2025'te intihar ederek hayatını kaybeden Ziggy Sobotka'yı canlandıran James Ransone da dahil olmak üzere birçok rol arkadaşının ölümünün ardından geldi.

Ayrıca, Omar Little'ı canlandıran Michael K. Williams Eylül 2021'de, Cedric Daniels'ı canlandıran Lance Reddick ise Mart 2023'te hayatını kaybetti.

Thomas “Horseface” Pakusa'yı canlandıran Charley Scalies ve Albay Stan Valchek rolünde oynayan Al Brown da Mayıs 2025'te hayatlarını kaybetti.

62 yaşında hayatını kaybeden usta aktör Brown, 2008 yapımı Albert Bramante yönetmenliğindeki “From Within” filmi ve “Law & Order: Special Victims Unit” dizisindeki birkaç özel görünüm de dahil olmak üzere birçok önemli rolde yer aldı.

Brown'ın en son rolü ise 2023 yapımı “Mailman” filmindeydi.

Ünlü oyuncu Washington DC'de doğmuş ve Pennsylvania'da büyümüştü.

Şov dünyasında kariyer yapmadan önce, amatör müsabakalarda yarışan ve beş Altın Eldiven şampiyonluğu kazanan bir boksördü. Brown daha sonra New York'taki Amerikan Dramatik Sanatlar Akademisi'ne gitti ve mezun olduktan sonra "Law & Order: SVU" dizisinde rol alarak oyunculuğa başladı.

