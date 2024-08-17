Yıllarca seyirciyi güldürdü, şimdi acı konuştu: Yine hastayım, en fazla üç yıl ömrüm var...  Olsun, harika bir hayat yaşadım!

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Yine de kendini karamsarlığa teslim etmeyen oyuncu, belli ki hastalığına bir kez daha meydan okuma konusunda kararlı. Hem de sonuna kadar...

Kötü haberi verdiği sosyal medya paylaşımıyla da bunu bir kez daha gözler önüne serdi: "Doktorlar tümörün ameliyat edilemez olduğunu söylüyor. Yaptığım araştırmaya göre en fazla üç yıl daha yaşarım" dedi.

Ardından da şunları ekledi: "Ben harika bir hayat yaşadım."

Yıllar önce meme kanserine yakalanan oyuncu bu kez de soluk borusunda kötü huylu tümöre rastlandığını ve bunun ameliyat edilemez türden olduğunu açıkladı.

İkinci kez karşılaştığı kanser hastalığına büyük bir cesaretle meydan okuyan bu ünlü, deneyimli oyuncu Victoria Jackson.

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65 yaşındaki Jackson, Instagram sayfasından paylaştığı sekiz dakikalık videoda yıllar önce yendiği hastalığının bu kez vücudunun başka bir yerinde ortaya çıktığını söyledi.

Bu kez soluk borusu üzerinde bir kötü huylu tümör bulunduğunu belirten Victoria Jackson, gelişmeleri şöyle anlattı: "Doktorlar soluk borumun üzerindeki tümörü almak için beni ameliyat edemeyeceklerini söylediler."

Victoria Jackson, paylaştığı videoda yaptığı araştırmalara bakılırsa en fazla üç yıl yaşayabileceğini belirtti.

Oyuncu, bu tümörün giderek büyüyeceğini ve muhtemelen kendisini boğarak öldüreceğini de ekledi.

Hayranlarını şoke eden bu ayrıntının ardından bir de iyi haber verdi Jackson.

Doktorların "sihirli" diye tanımladığı bir ilaç tedavisi düzenlediğini ve bu sayede tümörün küçülmesinin umulduğunu anlattı.

Jackson başına gelenlere rağmen "Muhteşem bir hayat yaşadım" dedi. Son bir arzusu olduğunu da sözlerine ekledi: Önümüzdeki ekim ayında dünyaya gelecek olan torununu görebilmek ve onunla biraz zaman geçirebilmek!

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Victoria Jackson; hastalığı ile ilgili olarak yaptığı araştırmaya göre aynı durumdaki insanların ortalama üç yıl yaşayabildiğini keşfetti. Bunu da takipçileriyle paylaşan oyuncu "Harika bir hayat yaşadım" diye devam etti.

İfadesine göre bugüne kadar sürdürdüğü hayattan memnuniyetini belirtse de Victoria Jackson'ın yarım kalmasını istemediği bir arzusu var: Birkaç ay sonra dünyaya gelecek erkek torununu görebilmek.

Bunu da şöyle anlattı Jackson: "Torunumun adı Jimmy. Ekim ayında dünyaya gelecek. Doğmasını ve onu biraz tanımayı istiyorum. Kızım Aubrey'in bebek sahibi olduğunu görmek istiyorum."

Victoria Jackson, ilk olarak 2016 yılında kansere yakalanmıştı. Meme kanseri tedavisi gören Jackson, başarıya ulaştı ve hastalığını yendi. Fakat kanser bu kez soluk borusunda ortaya çıktı.

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Victoria Jackson kötü haberi verdiği paylaşımında bile espriyi elden bırakmadı. "Bir meteor çarpmazsa yaşayacak 34.8 ayı olduğunu" belirtti.





YILLAR BOYUNCA SEYİRCİYİ GÜLDÜRDÜ

Amerikalı oyuncu Victoria Jackson, ilk olarak The Tonight Show Starring Johnny Carson ile adını duyurdu. Ama onu milyonlarca seyirci Saturday Night Live adlı programla tanıyor.

1986'dan 1992'ye kadar programda görev yapan Jackson, programın Weekend uptade adlı bölümünü hazırlayıp sundu. Ayrıca Roseanne Barr ve Zsa Zsa Gabor gibi ünlü yıldızların taklitlerini yaparak tanınırlığını artırdı.

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Bunun yanı sıra bazı sinema filmlerinde ve dizilerde de kamera karşısına geçti.