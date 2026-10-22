Ünlü oyuncu 90 kilo verdi, bambaşka biri oldu… ‘İçkiyi bıraktım, yemeği alkolik gibi yedim’

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Sinema dünyasının efsane yıldızlarından olan usta oyuncu da son birkaç senedir geçirdiği büyük değişimle gündemde. Ancak onun yaşadığı zayıflama yolculuğu herkesten çok dikkat çekti.

Sinema kariyerinin başından beri hep fazla kilolarıyla tanınan ve hep de bu tür roller oynayan John Goodman, yaklaşık 180 kilo olduktan sonra adeta kendini baştan yarattı.

"Alkolik gibi yemek yiyordum" diyen John Goodman, alkolü bıraktığı dönemde "alkolik gibi yemek yeme" alışkanlığı yüzünden kilosunun 180'e kadar çıktığını itiraf etti

Ünlü oyuncu, ​​The New Yorker'a verdiği demeçte, kilo verme sürecine 2007 yılında, 55 yaşındayken alkolü bırakmadan önce başladığını anlattı.

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Şu an 74 yaşında olan Goodman, "Bir yaz boyunca 30 kilo veriyor, sonra hepsini, hatta üzerine 35-40 kilo daha ekleyerek, geri alıyordum; bu artık çok yorucu bir hal almıştı" dedi: "Bunu bir daha yaşamamak için önlemler aldım. Neredeyse 180 kiloydum. İçkiyi bıraktıktan sonra ise alkolik gibi yemek yemeye başlamıştım."

Alkolü bırakmaya karar vermesinin nedenini, o dönemde "gerçekten olgunlaşmamış" olması ve alkolün bu olgunlaşmamışlığı "beslemeye devam etmesi" olarak açıklayan Goodman bir noktada sürekli hasta ve yorgun olmaktan bıktığını söyledi: "Anlık tatmin arayışının şöyle bir sorunu var; sonrasında ne olacağını pek önemsemiyorsunuz. Bu da her seferinde daha ağır akşamdan kalmalara, titreme nöbetlerine; o titremeyi geçirmek için tekrar içki içmeye ve böylece kısır bir döngüye girmeme yol açıyordu."

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"Alkolü bıraktığımda, öyle ya da böyle hastaneye yatırılmam gereken bir durumdaydım. Artık çok yorulmuştum ve durmak istiyordum" diye devam eden usta oyuncu "İçki içerek olgunlaşma sürecimi geciktiriyordum; telafi etmem gereken çok şey vardı. Alkolün beni ne kadar bencil biri haline getirdiğini fark ettim." itirafıyla zayıflama yolculuğunun nasıl başladığını da anlatmış oldu.

"Hayattan keyif almak için herhangi bir maddeye ihtiyaç duymadığım bir yaşamın var olduğunu görmek harikaydı" diyen John Goodman, şu anda ünlülerin yaptığı gibi zayıflama ilaçlarına başvurmadı; alkolü bıraktıktan sonra aldığı kilolarla başa çıkmak için mide ameliyatı geçirdi.

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Ancak bu operasyon da başka sağlık sorunlarını da beraberinde getirdi.

Kansızlık sorunu yaşamaya başlayan ve yağ tabakasını kaybettiği için çok üşümeye başladığını söyleyen John Goodman, 180 kilodan 90 kiloya düştü yani kilosunun yarısını kaybetti.

“Digger” filminin Los Angeles galasında geçirdiği değişimle dikkatleri üzerine çeken usta aktör eşi Anna Beth ile poz verirken siyah bir takım elbise, çizgili bir gömlek ve gri bir kravat giymişti.

Goodman daha önce de zayıflama sürecinden bahsetmiş ve bir kişisel antrenörle çalıştığını, şeker tüketimini kestiğini ve haftada altı gün egzersiz yapmaya başladığını açıklamıştı.