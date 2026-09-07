Ünlü oyuncu 85 yaşında hâlâ genç kız gibi… Böyle görünmek herkesin harcı değil: Her gün 100 mekik, haftada 5 gün tenis!

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Daha önce birçok ünlü ismin katıldığı ve genellikle müstehcen görüntülerini paylaştığı bu özel abonelik sistemine katılacağını açıklayan efsane ismin yaşı soru işaretleri yaratmıştı. Bu şaşırtıcı kararı verip şaşkınlık yaratan, tepkileri umursamayan ve hemen işe koyulan ünlü oyuncu hamlesinin karşılığını çok çabuk aldı.

Ülkemizde “Sevgi Bağları” adıyla gösterilen ve efsane dizi Dallas’ın devamı olarak çekilen “Knots Landing” dizisinde uzun yıllar oynayan ünlü ekran yıldızı Donna Mills 85 yaşında özel abonelik sitesine katıldı ve sadece bir ay içinde “altı haneli” rakamlar kazanmaya başladığını söyledi.

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Bu iş hakkında “Bugün çok farklı bir dünya var ve ben de bu dünyaya uyum sağlamaya çalışıyorum ve hayranlarımla etkileşim kurabilmekten çok memnuniyet duyuyorum.” diyen ünlü oyuncu Sevgi Bağları dizisinde 1980'den 1989'a kadar rol almış, oynadığı birçok diğer rolle pembe dizi denen uzun yıllar boyunca ekranlara gelen sevilen yapımların aranan yüzü olmuştu.

"Bence gerçekten komik ve eğlenceli. Benim için bir zevk." diye anlattığı işinde ünlü oyuncunun platformdaki aboneleri onun makyajsız fotoğraflarını ve "günlük hayatından anlarını" görüyor. Donna Mills hem yaşı hem konumu gereği müstehcen görüntüler paylaşmıyor ancak hayranlarıyla başka yerde olmayan fotoğraf ve videolarını paylaşıyor.

"Beni tanımak istiyorlar. Evde olduğum zamanlarda gün içinde ne yaptığımı bilmek istiyorlar. Evimi görmek istiyorlar. 80'lerde ve 90'larda hayranların erişemediği kişisel hayatım hakkında çok daha fazlasını bilmek istiyorlar."

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Ünlü oyuncunun bu abonelik sistemine girmesinin bir nedeni de yaş almanın kimse için köşeye çekilmek anlamına gelmemesi gerektiği konusundaki fikri: “Birkaç yıl önce şöyle bir baktığımda, ‘Hayatımın bu bölümüyle, hayatımın bu evresiyle ne yapmak istiyorum?’ dedim ve ilham kaynağı olmak istediğimi fark ettim. İnsanlara, özellikle de kadınlara, bunun bitmek zorunda olmadığını göstermek istiyorum. Bu sadece yeni bir bölüm. Son değil… Bu sadece keyif alabileceğiniz bir şey. Keyfini çıkarmalısınız. Bu hayatınızın bir parçası.”

Adı bu aralar gündemden düşmeyen Donna Mills 85 yaşında hâlâ gençlik yıllarındaki güzelliğini korumaya devam ediyor. Ancak herkesi en çok şaşırtan şey onun gençlere taş çıkaracak kadar enerjik, sağlıklı ve fit olması.

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Bu da elbette kendiliğinden olan bir şey değil… Ekran efsanesi geçtiğimiz gün bu konuda sorulan sorulara cevap verirken formda kalabilmek için nasıl sıkı bir egzersiz programı takip ettiğini anlattı.

Zaten eski bir balerin olan ve disiplini hiç elden bırakmayan ünlü oyuncu formda kalmak için günde 100 mekik çektiğini, bir saat kondisyon bisikleti kullandığını ve haftanın 5 günü mutlaka tenis oynadığını söylüyor.

Bu kadar çok egzersiz yapan ve bunu sıkı bir beslenme rejimiyle destekleyen ve şekeri dahi keserek yaşayan Donna Mills bir de herkesi güldüren itirafta bulundu.

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Çok sağlıklı beslense bile yıllardır cips yemekten vazgeçemediğini ve en çok da peynir aromalı cipsleri yediğini söyleyen yıldız oyuncu bunun zararlı olduğunu bildiğini ancak kendine engel olamadığını söylüyor.

“Çalıştığım farklı setlerde… Nedense onlar da biliyorlar… Her zaman karavanda benim için bir paket cips bulunduruyorlar… Düşününce bu gerçekten komik. Eskisi kadar yemiyorum. Ama yine de bir ikramlık bulunduruyorlar.”

Egzersiz söz konusu olduğunda, Donna Mills kendine hiç acımıyor…

“Dansçı olarak başladım, yani bir balerindim. Bu bana çoğu insanın sahip olmadığı bir disiplin kazandırdı çünkü bale çok zor. Eski bale eğitimimi de antrenmanlarıma dahil ediyorum” diyen Donna Mills sözlerine “Günde 100 mekik çekiyorum, 50 bacak kaldırma hareketi yapıyorum, bol bol esneme yapıyorum. Küçük spor salonumda bir bale barım var. Ve yaklaşık 45 dakika veya bir saat bisiklet sürüyorum.” diye devam ediyor.