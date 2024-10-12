Ünlü oyuncu 84'ünde dördüncü kez baba olmuştu... Çocuk! İşte bu 'mini' bir mucize

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Ama söylediğine göre onun için şu hayatta her şeyin ötesinde mutluluk verici başka bir durum var: Baba olmak!

Her ne kadar evliliğe karşı olduğunu, bunu kendisine uygun bulmadığını söylese de Al Pacino, çocuk sahibi olmaktan duyduğu mutluluğu da asla gizlemiyor.

GENÇ SEVGİLİSİNDEN DÜNYAYA GELEN OĞLU 16 AYLIK

Zaten görünüşe göre onun için baba olmanın da yaş sınırı yok. Çünkü 84 yaşındaki oyuncu, 30 yaşındaki eski sevgilisi Noor Alfallah'dan şu anda 16 aylık olan Roman adında bir erkek evladı daha kucağına aldı.

Efsane oyuncu son günlerde anılarını kaleme aldığı Sonny Boy adlı kitabıyla gündemde. Kitabının satırları arasında sahip olduğu dört çocuğunu unutmadı.

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Pacino, kitabının tanıtımı için People dergisine bir röportaj verdi. Orada da farklı ilişkilerinden dünyaya gelen dört tane çocuğuna olan sevgisini ifade etti.

Al Pacino "Çocuk sahibi olmak harika bir şey. Benim için söylersek ben baba olmayı sevdim" dedi.

Sonra da sözlerini şöyle sürdürdü: " Bu durum beni iyi yönde değiştirdi. Hem de bütün hayatımı değiştirdi. Bütün odağınıza tesadüfen çocuklarınız olan insanlara yöneltme fikri. İşte bu sevgi... "

Al Pacino, artık birer yetişkin olan üç büyük çocuğunu kucağına aldığında genç ya da orta yaşlıydı. Ancak yapımcı sevgilisi Noor Alfallah ile ilişkisinden dünyaya gelen Roman'ı ise 84 yaşında, hayatının ikinci baharında karşıladı.

Röportajda bu kadar ileri yaşta baba olmanın kendisine neler hissettirdiği sorusuna da şu yanıtı verdi usta oyuncu: "Bu her zaman aynı... Bu mini bir mucize."

Oyuncu, hangisi olursa olsun çocuklarını gördüğünde büyük mutluluk duyduğunu ve bunun harika bir duygu olduğunu da sözlerine ekledi.

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Al Pacino, daha önce New York Times'a da anı kitabıyla ilgili bir röportaj verdi. O sırada da kendisine "Bu kitabı yazma fikrinin arkasında Roman mı var?" sorusu yöneltildi.

Ünlü oyuncu ileri yaşta sahip olduğu en küçük oğlunun bu konuda etkisi olduğunu gizlemedi.

Bu şekilde belki de hayatın normal akışı içinde fazla birlikte vakit geçiremeyeceği küçük oğluna kendini anlatma isteğini de gizlemedi.

FARKLI İLİŞKİLERİNDEN DÖRT ÇOCUĞU VAR: Bu arada hemen hatırlatalım: Al Pacino'nun, oyuncu eğitmeni Jan Tarrant'tan dünyaya gelen kızı Julie 34 yaşında bir yetişkin. Olaylı bir aşk yaşadığı Beverly D'Angelo ile ilişkisinden şu anda 23 yaşında olan Anton ve Olivia (yukarıda) adında biri kız diğeri erkek ikizleri var. Noor Alfallah'tan dünyaya gelen en küçük oğlu ise henüz 16 aylık.