Yasak aşkıyla yalın ayak evlenmişti... Ünlü oyuncu 60'a gelmeden büyükanne oldu

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Evlat mutluluğunu bilen ama ilk kez torun sahibi olan bu ünlü, bir dönem Jude Law ile yaşadığı evlilikle de gündemden düşmeyen Sadie Frost.

59 yaşındaki ünlü oyuncunun, Spandau Ballet adlı müzik grubunun gitaristi Gary Kemp ile yaptığı ilk evliliğinden dünyaya gelen 33 yaşındaki oğlu Finlay ile aynı yaştaki karısı Charlotte Mallory, ilk bebeklerine kavuştu.

Sadie Frost'un gelini mutlu haberi sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımlarla duyurdu. Mutlu anne bebeğinin adını da açıkladı.

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Finlay ve Charlotte, hamilelik sürecinde de zaman zaman sosyal medya paylaşımları yapmıştı.

Genç çift bir Las Vegas düğünüyle evlenmişti.





ONUN BABASINI YASAK AŞK UĞRUNA TERK ETMİŞTİ

Charlotte Mallory, mutlu haberi Instagram sayfasından "Dünyaya hoş geldin Daya Wildrose Mallory Kemp " mesajı eşliğinde paylaştığı bir fotoğrafla duyurdu.

İlk kez anne olan Charlotte hem kendisinin hem de kocası Finlay'in mutluluktan ayaklarının yerden kesildiğini belirtmeden de duramadı.

EVLİLİĞİNİ BİLE BİTİRDİ

O sırada Sadie Frost, dönemin ünlü müzik gruplarından Spandau Ballet'in üyelerinden Gary Kemp ile evliydi.

25 yaşındaki Frost ile Kemp'ten ayrılıp o dönemde 19 yaşında olan Jude Law ile birlikte olmaya başladı. İlk çocukları Raff'ın dünyaya gelmesinden sonra çiftin "cenneti" usul usul dağılmaya başladı.

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Doğum sonrası depresyona yakalanan Sadie Frost'un durumu, Jude Law'un işi gereği evden uzak kalması nedeniyle giderek kötüleşti.

YALIN AYAK DÜĞÜN: Sonra zor da olsa ilişkilerini toparlayan Sadie Frost ve Jude Law, 1997 yılında ilginç bir şekilde evlendiler. O gün Londra'nın Little Venice adlı bölgesinde ayağında ayakkabıları, yüzünde makyajı bile olmayan bir gelin olarak büyük aşkıyla hayatını birleştirdi Sadie Frost.





2003'TE BOŞANDILAR

Fakat Frost ile Law'un ilişkileri bir türlü durgun denizler gibi olamadı. Hep çalkantılı bir birliktelik yaşadılar. Sonunda da 2003 yılında boşandılar.

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Frost, üçüncü çocuklarının dünyaya gelmesinden sonra Law'un kendisine kötü davrandığını ileri sürmüştü. Çift, en küçük çocukları Rudy'nin dünyaya gelmesinden sonra ayrı yaşamaya başlamıştı. Sadie Frost'un, Gary Kemp ile evliliğinden de bir oğlu bulunuyor.