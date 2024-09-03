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Doğum günü geleneğini bu yıl da bozmadı... 'Aman şaşırmayın bunların hiçbiri eski pozlar değil'

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#Salma Hayek#Ünlülerin Doğum Günleri#Hollywood
Doğum günü geleneğini bu yıl da bozmadı... Aman şaşırmayın bunların hiçbiri eski pozlar değil
Oluşturulma Tarihi: Eylül 03, 2024 10:09

Onun adı hep “Hollywood’un yaşsız güzeli” olarak anıldı. Artık 60 yaşına merdiven dayasa da ne yüz hatları ne de fiziği geçen yıllardan etkileniyor. Oynadığı sayısız film ve elde ettiği büyük başarılar bir yana mutlu yuvası, doğallığı ve açık sözlülüğüyle tanınan güzel yıldız gösteri dünyasının en sevilen isimlerinden biri olmayı başarıyor.

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Hollywood’un Meksikalı yıldızı Salma Hayek, bu yıl da geleneği bozmadı ve 58. doğum gününü Instagram’dan paylaştığı bir dizi bikinili fotoğrafıyla kutladı.

Hayranları daha önce de 60’ına merdiven dayayan yıldız ismin fotoğraflarının altına, ne kadar genç göründüğüne inanamayarak “Bunlar eski fotoğraflar olmalı” yazmıştı.

Doğum günü geleneğini bu yıl da bozmadı... Aman şaşırmayın bunların hiçbiri eski pozlar değil

ÖNLEMİNİ BAŞTAN ALDI: BU FOTOĞRAFLARIN HİÇBİRİ ESKİ DEĞİL

Hayek ise bu kez milyonlarca takipçisinden gelebilecek benzer yorumlara karşı önlemini almış, paylaştığı doğum günü pozlarının altına “Bunların hiçbiri eski fotoğraflar değil” yazmıştı.

Sayısız hayranı Salma Hayek’in paylaşımının altına tebrik mesajları yazarken yaş alıp yaşlanmayan yıldızın ünlü dostları da “Doğum günü bikini dökümü, 58. doğum günüm kutlu olsun!” yazdığı fotoğrafların altına yorum yapmadan duramadı.

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Doğum günü geleneğini bu yıl da bozmadı... Aman şaşırmayın bunların hiçbiri eski pozlar değil

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POZLARA YORUM YAĞDI: BU YAŞTA BÖYLE GÖRÜNMEK İMKANSIZ!

Leonardo DiCaprio’nun eski sevgilisi, 27 yaşındaki ünlü model Camila Morrone fotoğrafların altına “BOMBAAAAA” yorumunu yaparken, Sharon Stone da eski dostuna “Mutlu yıllar sana” yazarak Hayek’i tebrik etti.

Bir hayranı “58 yaşında çoğu 20, 30 yaşındaki kadından çok daha iyi görünüyorsun” derken bir başka hayranı da Salma Hayek’e şaşkınlıkla “58 mi? Hayır, olamaz, ne? Bu yaşta böyle görünmek imkansız” diyerek seslendi.

Doğum günü geleneğini bu yıl da bozmadı... Aman şaşırmayın bunların hiçbiri eski pozlar değil

BEYAZLAYAN SAÇLARINI BOYAMIYOR BİLE

Her yıl olduğu gibi yaz tatilini lüks yatıyla Ibiza kıyılarında geçiren güzel yıldız geçen hafta da yatının güvertesinde, İspanya bayrağının önünde poz vermiş, üzerindeki sarı bikinisi ve iki örgü yaptığı beyazlamış saçlarıyla gülümsediği fotoğrafını da “Sarı bikini + beyaz saçlar. Harika kombinasyon” notuyla paylaşmıştı.

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Artık beyazlayan saçlarını boyamayan ve çoğu paylaşımında makyajsız, doğal halini paylaşan Salma Hayek aslında her Hollywood yıldızı gibi beslenmesine dikkat ediyor ve sporu da hayatından eksik etmiyor. Yine de ünlü oyuncunun ilerleyen yaşına rağmen koruduğu güzelliği ve formu elbette genlerinde saklı…

Doğum günü geleneğini bu yıl da bozmadı... Aman şaşırmayın bunların hiçbiri eski pozlar değil

EN BÜYÜK MUTLULUĞU KURDUĞU YUVA

Salma Hayek’in bu güzelliğinin ve bitmeyen enerjisinin bir sırrı da elbette mutlu evliliği ve ailesi. 15 yıldır dünyanın en zengin iş insanlarından biri olan Kering şirketinin CEO'su François-Henri Pinault ile evli olan Salma Hayek kocasına olan aşkını da dilinden düşürmüyor.

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Doğum günü geleneğini bu yıl da bozmadı... Aman şaşırmayın bunların hiçbiri eski pozlar değil

Gucci, Yves Saint Laurent, Balenciaga, Bottega Veneta gibi lüks markaları bünyesinde bulunduran Kering’in CEO'su olan 62 yaşındaki François-Henri Pinault ile 2009’da evlenen Salma Hayek o dönemde ünlü iş insanıyla parası için evlendiği suçlamalarıyla karşılaşmıştı.

KOCASINA AŞKI DİLİNDEN DÜŞMÜYOR

Salma Hayek “İsteyen istediği düşünsün” diyerek bu suçlamaları umursamadığını açıkça ortaya koydu. Ve bu evliliğin bir aşk evliliği olduğunu da yıllardır “Benim kocam dünyanın en seksi ve yakışıklı erkeklerinden biri. Ona olan aşkım yıllar geçtikçe büyüyor” sözleriyle anlattı.

Doğum günü geleneğini bu yıl da bozmadı... Aman şaşırmayın bunların hiçbiri eski pozlar değil

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Ünlü çiftin bu evlilikten Valentina adında 17 yaşında bir kızları var. Salma Hayek eşinin ünlü model Linda Evangelista ile ilişkisinden doğan 18 yaşındaki oğlu Augustin’i de kendi çocuğu gibi büyüttü.

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#Salma Hayek#Ünlülerin Doğum Günleri#Hollywood

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