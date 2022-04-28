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Ünlü oyuncu 58 kilo verip, bambaşka biri oldu!

#Kilo Veren Ünlüler#Ünlüler Nasıl Zayıfladı#Ünlülerin Değişimleri
Ünlü oyuncu 58 kilo verip, bambaşka biri oldu

Dizilerin aranan ismi değişimi ile şaşırttı, görenler tanıyamadı...

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Oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu rol aldığı 'O Hayat Benim' için kilo almış, dizinin final yapmasının ardından mide küçültme ameliyatı olmuştu.

Sıkı bir diyet de uygulayarak 58 kilo veren oyuncu, değişimi ile şaşırtmaya devam ediyor.

Ünlü oyuncu 58 kilo verip, bambaşka biri oldu

Sosyal medyayı aktif kullanan Bozoğlu, son halini paylaştı. Takipçilerinin tanımakta zorlandığı ünlü oyuncunun fit hali dikkat çekti. 

Onlar da zayıfladı...

İşte magazin dünyasının verdikleri kilolarla bambaşka birine dönüşen ünlü isimleri...

Ünlü oyuncu 58 kilo verip, bambaşka biri oldu

93 KİLO VERDİ

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Ünlü oyuncu Pelin Öztekin, 2014 yılında 153 kiloyken önemli bir karar verdi ve mide küçültme ameliyatı oldu.

Ünlü oyuncu 58 kilo verip, bambaşka biri oldu

6 ayda 53 kilo veren oyuncu, ardından 25 kilo daha vererek toplamda 93 kiloya veda edip 60 kiloya indi.

34 BEDEN OLDU

‘Adını Feriha Koydum’ ve ‘Güllerin Savaşı’ gibi dizilerde rol alan Feyza Civelek, Şeyda Coşkun ile kampa girdi.

Ünlü oyuncu 58 kilo verip, bambaşka biri oldu

2.5 ayda spor ve diyetle 78 kilodan 58’e düştü. 25 yaşındaki Feyza Civelek, ‘Her gün 1.5 saat yürüdüm. Sebze ağırlıklı beslendim. 42 bedendim, şimdi 34 oldum’ diye konuştu.

1 YILDA 40 KİLO

“Aynalı Tahir” dizisiyle tanınan, “İsimsizler”, “Filinta”, “Pulsar”, “Yarım Elma” dizilerinde rol alan Kayra Şenocak, ameliyatsız, düzenli beslenme ve sporla 1 yılda tam 40 kilo verdi.

Ünlü oyuncu 58 kilo verip, bambaşka biri oldu

Görsel olarak kendisinden rahatsızlık duymaya başlaması, ciddi sağlık problemleri sonrası spora ve diyete başlayan oyuncu, “En son kendimi tartıda 130 kilo görünce artık bir şeyler yapmam gerektiğini anladım. Her şeyden evvel bu mesleği yapmaya devam etmek istiyorsam bu kiloda olmamam gerekiyordu. Yani işimi yemek yemekten daha çok sevdiğime karar verdim” dedi.

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ESKİ HALİNDEN ESER YOK

 Hamdi Alkan, 60 kilo vererek bambaşka birine dönüştü.

Ünlü oyuncu 58 kilo verip, bambaşka biri oldu

 'ŞİŞMANLARIN YAPAMAYACAĞI ŞEY YOK'

Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can, yarışmaya gitmeden önce Instagram sayfasında yıllar önce çekilen bu fotoğrafını paylaşmıştı.

Ünlü oyuncu 58 kilo verip, bambaşka biri oldu

Fotoğrafa "Tekrar söylüyorum eski şişmanların yapamayacağı hiçbir şey yoktur" notunu düşen Cemal Can'ın değişimi görenleri şaşırttı.

21 KİLO VERDİ

Fatih Terim’in kızı Buse Terim, zayıflamak için uyguladığı yöntemin meyvelerini toplamaya başladı.

Ünlü oyuncu 58 kilo verip, bambaşka biri oldu

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Terim 'aralıklı oruç' yöntemi ile 21 kilo verdi.

5 AYDA 24 KİLO

Oyuncu Çiçek Dİlligil de mide küçültme ameliyatı için bıçak altına yattı.

Ünlü oyuncu 58 kilo verip, bambaşka biri oldu

Dilligil, 5 ayda 24 kilo vererek yepyeni bir görünüme kavuştu...

SIKI DİYET

Hayat Bilgisi dizisinin Var mısın Arif'i Ümit Erdim ameliyat ve sonrasındaki sıkı diyet ile 45 kilo verdi.

Ünlü oyuncu 58 kilo verip, bambaşka biri oldu

GÖRENLER TANIYAMADI

Arabesk müziğin güçlü isimlerinden Güllü de zayıflayarak bambaşka bir görünüme kavuştu.

Ünlü oyuncu 58 kilo verip, bambaşka biri oldu

70 kilo veren şarkıcıyı görenler tanımakta zorlandı...

 

 

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#Kilo Veren Ünlüler#Ünlüler Nasıl Zayıfladı#Ünlülerin Değişimleri

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