Ünlü oyuncu 53 yaşında hayata veda etmişti: İki kızına doyamadan gitmiş... Yürek yakan son sözleri ortaya çıktı

Haberin Devamı

Yakalandığı ALS hastalığıyla kanının son damlasına kadar mücadele eden Dane'in ölümü, kağıt üzerinde de olsa karısı Rebecca Gayheart, iki kızı, 15 yaşındaki Billie ve 14 yaşındaki Georgia kadar onu ekrandan tanıyan milyonlar için de yıkıcı oldu.

ÖLÜMÜNDEN BİRKAÇ SAAT SONRA ORTAYA ÇIKTI

Hem ailesi hem de TV seyircisi için güzel anılar bırakan Eric Dane'in son sözleri de ortaya çıktı. İşi daha da trajik hale getiren ise Dane'in iki kızına hitap ettiği son sözlerinin, ölümünden sadece birkaç saat sonra ekrana gelmesi oldu.

Eric Dane, ALS nedeniyle ölümünden kısa bir süre önce bir dijital platformda yayınlanan Famous Last Words (Ünlü Son Sözler) adlı yapıma konuk oldu. Yapımcı Brad Falchuk'un sorularını yanıtladı.

Haberin Devamı

Orada da daha yetişme çağındaki iki kızı Billie ve Georgia'ya nasihatlerde bulundu.

'TÖKEZLEDİM AMA DENEDİM'

Ölümünün duyulmasından sadece birkaç saat sonra ekrana gelen yapımda Eric Dane "Billie ve Georgia bu sözler sizin için" diye başladı. Sonra da şunları söyledi: "Denemeye çalıştım. Bazen tökezledim ama denedim. Genel olarak çok eğlendik değil mi?"

Dane kızlarıyla sahilde geçirdikleri anları hatırladığını sözlerine ekledi: "Siz ikiniz, ben ve anneniz. Şimdi sizi saatlerce okyanusta oynarken görüyorum su bebeklerim" dedi.

Hemen ardından da o günlerin "cennet gibi" olduğunu sözlerine ekledi.

Eric Dane, görenlerin yüreğini burkan videosunda ALS hastalığından öğrendiklerini anlatıp iki kızının da aklında tutmasını istediği dört ayrıntılı sıraladı.

AŞKSIZ KALMAMALARINI DİLEDİ

Dane kızlarına "Umarım beni sadece dinlemezsiniz umarım beni işitirsiniz" diye seslendi. Sonra da o dört önemli ayrıntıya geldi sıra.

Haberin Devamı

"Birincisi, şimdi, şu anda şimdiki zamanı yaşayın. Zor ama ben bunu yapmayı öğrendim.

Kızlarına aşık olmaktan da söz etti Eric Dane. "Mutlaka birine aşık olmak zorunda değilsiniz. Ama bunu da tavsiye ederim" dedi.

Belki bir insana değilse bile bir şeye mutlaka aşık olmalarını öğütledi kızlarına. "Tutkunuzu, neşenizi bulun. Sabah kalkmanızı sağlayan, bütün gün boyunca sizi motive eden bir şey bulun" dedi.

Hatta kendisinden bir örnek verdi. Onların yaşındayken oyunculuğa aşık olduğunu ve hastalığına rağmen işini hala sevdiğini sözlerine ekledi.

İşinin kendisini tanımlamadığını ama heyecanlandırdığını anlatan Eric Dane, kızlarına da bir amaç ve hayal bulup onun peşinden gitmelerini öğütledi.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Bir yandan eve gidip elden ayaktan düşen hasta kocasına bakıyor... Sonra sevgilisinin kollarında teselli buluyor Haberi görüntüle

'İYİ ARKADAŞLAR SEÇİN'

İki kızına arkadaşlarını da akıllıca seçmeleri gerektiğini söyledi Eric Dane. "Onların sizi bulmasına izin verin, en iyileri sizi bulacaktır. Yargılama yok, soru yok, şart yok."

Sözün burasında ALS ile mücadelesinde ailesinin yanı sıra arkadaşlarının da kendisini hiç yalnız bırakmadığını anlattı.

“Artık eskiden yaptığım küçük şeyleri bile yapamıyorum. Şehirde araba kullanamıyorum, spor salonuna gidemiyorum, kahve içip takılamıyorum,” dedi. “Alternatifleri benimsemeyi öğrendim. Arkadaşlarım bana geliyor.”

“Sadece geliyorlar. Bu çok önemli. Sadece geliyorlar,” diye ekledi Dane. “Ve arkadaşlarınızı tüm kalbinizle sevin. Onlara tutunun. Sizi eğlendirecekler, size yol gösterecekler, sizi destekleyecekler ve bazıları sizi kurtaracak" dedi Dane.

Haberin Devamı

VEDA SÖZLERİNİ SÖYLERKEN GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Eric Dane, nasihatlerinin en vurucusunu ise en sona saklamıştı. İki genç kızına varlıklarının her zerresiyle ve onurla savaşmalarını salık verdi.

Bir zorlukla karşılaştıklarında asla pes etmemelerini, son nefese kadar savaşmalarını söyledi.

Eric Dane kızlarına bıraktığı bu son görüntülerinde "Billie ve Georgia siz benim kalbimsiniz. Biz benim her şeyimsiniz... İyi geceler, sizi seviyorum" diye bitirdi iki kızına hitabını.

Sonra da gözyaşları içinde ekledi: "Bunlar benim son sözlerim."

BOŞANMA KARARI ALDIĞI KARISI SON NEFESE KADAR YANINDAYDI

Eric Dane, kendi deyimiyle ilk görüşte aşık olduğu Rebecca Gayheart ile 13 yıllık bir evlilik yaşadıktan sonra 2017'de yollarını ayırma kararı almışlardı. Fakat Dane, ALS teşhisi alınca çift, boşanma davasını geri çekti.

Haberin Devamı

Herkes onların barıştığını düşünüyordu ki hemen sonra da Eric Dane ALS teşhisi aldığını duyurdu.

Her ne kadar başka bir sevgilisi olsa da Rebecca Gayheart da son anına kadar Eric Dane'in yanında kaldı.