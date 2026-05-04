×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA SAĞLIK İLE LEZZETLİ TARİFLER
HABERLERKelebek HaberleriMagazin Haberleri

Ünlü oyuncu 53 yaşında anne oldu… Sessiz sedasız üçüncü çocuğunu kucağına aldı!

Güncelleme Tarihi:

#Cameron Diaz#Benji Madden#Taşıyıcı Anne Kullanan Ünlüler
Ünlü oyuncu 53 yaşında anne oldu… Sessiz sedasız üçüncü çocuğunu kucağına aldı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 04, 2026 15:09

Ünlüler dünyasının mutluluklarıyla herkesi kıskandıran çiftinden mutlu bir haber geldi. Çiftin üçüncü çocuklarına kavuştukları ortaya çıktı.

Haberin Devamı

Cameron Diaz ve müzisyen kocası Benji Madden, 3. bebeklerini kucaklarına aldılar ve ona koydukları benzersiz ismi açıkladılar.

Good Charlotte grubunun üyesi eşi Benji Madden az önce Instagram üzerinden yaptığı paylaşımda "Cameron ve ben üçüncü çocuğumuzun doğumunu duyurmaktan dolayı çok mutluyuz, heyecanlıyız ve kendimizi çok şanslı hissediyoruz" diye yazdı.

Ünlü oyuncu 53 yaşında anne oldu… Sessiz sedasız üçüncü çocuğunu kucağına aldı

Bebeklerine Nautas ismini verdiğini söyleyen ünlü müzisyen paylaşımına "Dünyaya hoş geldin oğlum!! Ailemizle hayatı seviyoruz. Çocuklarımız sağlıklı ve mutlu ve minnettarız!!" sözlerini ekleyerek sevincini paylaştı.

47 yaşındaki Madden "Çok eğleniyoruz, en iyi dileklerimizi gönderiyoruz… Madden Ailesi" diyerek sözlerini tamamladı.

Haberin Devamı

53 yaşındaki Cameron Diaz ise eşinin sosyal medya paylaşımına kırmızı kalp emojileriyle yorum yaptı.

Ünlü oyuncu 53 yaşında anne oldu… Sessiz sedasız üçüncü çocuğunu kucağına aldı

Paylaşımda üzerinde bebeğin adı olan Nautas Madden yazılı bir oyun kartı da yer aldı ve bu ismin "denizci, navigatör, gezgin, bir yolculuğa çıkan ve bilinmeyenden korkmayan kişi" anlamına geldiği açıklandı.

2015 yılında evlenen Madden ve Diaz, daha önce bebek beklediklerini açıklamamışlardı.

Ünlü oyuncu 53 yaşında anne oldu… Sessiz sedasız üçüncü çocuğunu kucağına aldı

Çiftin 6 yaşında Raddix adında bir kızı ve 2 yaşında Cardinal adında bir oğlu daha var. Çift ilk iki çocuklarında olduğu gibi üçüncü çocuklarını da taşıyıcı anne yoluyla yapmayı tercih ettiler.

Çift, 2020 yılında ailelerini büyütmeye başladı ve çocuklarını ellerinden geldiğince kamuoyunun meraklı gözlerinden uzak tuttu.

Ünlü oyuncu 53 yaşında anne oldu… Sessiz sedasız üçüncü çocuğunu kucağına aldı

Haberin Devamı

Ünlü çift ilk çocukları olan kızları Raddix'in doğumunu açıklarken, “Çok mutlu olsak da… Küçük kızımızın mahremiyetini koruma konusunda güçlü bir içgüdü hissediyoruz,” diye yazmıştı. “Resim paylaşmayacağız veya daha fazla ayrıntı vermeyeceğiz, sadece gerçekten çok sevimli olduğunu söyleyeceğiz!! Bazıları ona adını kısaltarak RAD diyecektir.”

Dört yıl sonra Cardinal doğduğunda da aynı şeyi yaptılar ve sosyal medya takipçilerine onun da “gerçekten sevimli” olduğunu söylediler ancak fotoğraflarını paylaşmamaya devam ettiler.

Ünlü oyuncu 53 yaşında anne oldu… Sessiz sedasız üçüncü çocuğunu kucağına aldı

Diaz, yıllar içinde nadir verdiği röportajlarda anneliğe olan tutkusunu dile getirmiş ve 2022'de "Kelly Clarkson Show" izleyicilerine bir çocuğu büyütmenin "zorlukları" hakkında açıklamalarda bulunurken "Benim işim, onun duygularını, deneyimlerini, yaşadıklarını kelimelerle ifade etmesine, bunları tanımlamasına ve ardından bunların üstesinden gelmesine yardımcı olmaktır" demişti.

Haberin Devamı

Ünlü oyuncu 53 yaşında anne oldu… Sessiz sedasız üçüncü çocuğunu kucağına aldı

Cameron Diaz evlendikten ve özellikle de anne olduktan sonra oyunculuk kariyerine uzun bir ara vermiş ve en sonunda geçen yıl Jamie Foxx’la başrolünü oynadığı Back in Action filmiyle sinemaya geri dönmüştü.

Gözden KaçmasınGözünde gözlükleri, üzerinde eşofmanları… Eski pırıltılı günleri geride kaldı… Artık ailesi ve çocukları için yaşıyorGözünde gözlükleri, üzerinde eşofmanları… Eski pırıltılı günleri geride kaldı… Artık ailesi ve çocukları için yaşıyorHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Cameron Diaz#Benji Madden#Taşıyıcı Anne Kullanan Ünlüler

BAKMADAN GEÇME!