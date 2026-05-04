Ünlü oyuncu 53 yaşında anne oldu… Sessiz sedasız üçüncü çocuğunu kucağına aldı!

Haberin Devamı

Cameron Diaz ve müzisyen kocası Benji Madden, 3. bebeklerini kucaklarına aldılar ve ona koydukları benzersiz ismi açıkladılar.

Good Charlotte grubunun üyesi eşi Benji Madden az önce Instagram üzerinden yaptığı paylaşımda "Cameron ve ben üçüncü çocuğumuzun doğumunu duyurmaktan dolayı çok mutluyuz, heyecanlıyız ve kendimizi çok şanslı hissediyoruz" diye yazdı.

Bebeklerine Nautas ismini verdiğini söyleyen ünlü müzisyen paylaşımına "Dünyaya hoş geldin oğlum!! Ailemizle hayatı seviyoruz. Çocuklarımız sağlıklı ve mutlu ve minnettarız!!" sözlerini ekleyerek sevincini paylaştı.

47 yaşındaki Madden "Çok eğleniyoruz, en iyi dileklerimizi gönderiyoruz… Madden Ailesi" diyerek sözlerini tamamladı.

Haberin Devamı

53 yaşındaki Cameron Diaz ise eşinin sosyal medya paylaşımına kırmızı kalp emojileriyle yorum yaptı.

Paylaşımda üzerinde bebeğin adı olan Nautas Madden yazılı bir oyun kartı da yer aldı ve bu ismin "denizci, navigatör, gezgin, bir yolculuğa çıkan ve bilinmeyenden korkmayan kişi" anlamına geldiği açıklandı.

2015 yılında evlenen Madden ve Diaz, daha önce bebek beklediklerini açıklamamışlardı.

Çiftin 6 yaşında Raddix adında bir kızı ve 2 yaşında Cardinal adında bir oğlu daha var. Çift ilk iki çocuklarında olduğu gibi üçüncü çocuklarını da taşıyıcı anne yoluyla yapmayı tercih ettiler.

Çift, 2020 yılında ailelerini büyütmeye başladı ve çocuklarını ellerinden geldiğince kamuoyunun meraklı gözlerinden uzak tuttu.

Haberin Devamı

Ünlü çift ilk çocukları olan kızları Raddix'in doğumunu açıklarken, “Çok mutlu olsak da… Küçük kızımızın mahremiyetini koruma konusunda güçlü bir içgüdü hissediyoruz,” diye yazmıştı. “Resim paylaşmayacağız veya daha fazla ayrıntı vermeyeceğiz, sadece gerçekten çok sevimli olduğunu söyleyeceğiz!! Bazıları ona adını kısaltarak RAD diyecektir.”

Dört yıl sonra Cardinal doğduğunda da aynı şeyi yaptılar ve sosyal medya takipçilerine onun da “gerçekten sevimli” olduğunu söylediler ancak fotoğraflarını paylaşmamaya devam ettiler.

Diaz, yıllar içinde nadir verdiği röportajlarda anneliğe olan tutkusunu dile getirmiş ve 2022'de "Kelly Clarkson Show" izleyicilerine bir çocuğu büyütmenin "zorlukları" hakkında açıklamalarda bulunurken "Benim işim, onun duygularını, deneyimlerini, yaşadıklarını kelimelerle ifade etmesine, bunları tanımlamasına ve ardından bunların üstesinden gelmesine yardımcı olmaktır" demişti.

Haberin Devamı

Cameron Diaz evlendikten ve özellikle de anne olduktan sonra oyunculuk kariyerine uzun bir ara vermiş ve en sonunda geçen yıl Jamie Foxx’la başrolünü oynadığı Back in Action filmiyle sinemaya geri dönmüştü.