ÃœnlÃ¼ oyuncu 49 yaÅŸÄ±nda dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ torununa kavuÅŸtu: KÄ±zÄ± doÄŸumhaneye girdi, 10 dakika sonra bebeÄŸi kucaÄŸÄ±ndaydÄ±

MUTLU HABERÄ° SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAÅžTI

Bitmek Ã¼zere olan yÄ±lÄ± mutlu bir ÅŸekilde kapatan bu Ã¼nlÃ¼, rol aldÄ±ÄŸÄ± Coronation Street dizisiyle tanÄ±nan Ä°ngiliz oyuncu Kym Marsh.

HenÃ¼z 49 yaÅŸÄ±nda olan Marsh, erken sayÄ±lacak bir yaÅŸta bir kez daha anneanne oldu. Oyuncunun 28 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±zÄ± Emilia Cunliffe ikinci Ã§ocuÄŸunu 25 AralÄ±k'ta dÃ¼nya getirdi.

49 yaÅŸÄ±ndaki Kym Marsh (saÄŸda) kÄ±zÄ± Emilie'nin ikinci kez anne olmasÄ±yla bir kez daha torun sevinci yaÅŸadÄ±. Oyuncunun Ã¼Ã§Ã¼ Ã¶z biri Ã¼vey dÃ¶rt tane torunu bulunuyor.





Tam Noel gÃ¼nÃ¼ doÄŸan bebek, bÃ¼tÃ¼n aileyi sevince boÄŸdu. Ã–zellikle de Emilie ile Mike'Ä±n oÄŸlu ile Mike'Ä±n eski iliÅŸkisinden doÄŸan kÄ±zÄ± yeni kardeÅŸlerini hemen baÄŸÄ±rlarÄ±na bastÄ±.Â





Kym Marsh, damadÄ± Mike'in eski evliliÄŸinden dÃ¼nyaya gelen kÄ±zÄ±nÄ± da kendi Ã¶z torunlarÄ±ndan ayÄ±rmÄ±yor.Â

Kym Marsh, mutlu haberi sosyal medya hesabÄ±ndan duyurdu. Oyuncu "KÄ±zÄ±mla Ã§ok Ã§ok gurur duyuyorum. Ve damadÄ±m Mike da onun sÄ±rtÄ±nÄ± dayadÄ±ÄŸÄ± bir kaya" diye yazdÄ±.

Marsh, tam Noel gÃ¼nÃ¼ dÃ¼nyaya gelen yeni torununu "harika bir hediye" olarak nitelendirdi. Oyuncu, yeni bebeÄŸin adÄ±nÄ±n Bobby Saint Mkola Hoszowskj olduÄŸunu da aÃ§Ä±kladÄ±.

Marsh'Ä±n sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re kÄ±zÄ± Emilie, ikinci doÄŸumunu Ã§ok kÄ±sa bir sÃ¼rede yaptÄ±. DoÄŸumhaneye girdi, 10 dakika sonra bebeÄŸi kucaÄŸÄ±ndaydÄ±.Â

ÃœÃ‡ KEZ EVLENDÄ°... ÃœÃ‡ Ã‡OCUK VE ÃœÃ‡ TORUN SAHÄ°BÄ°

Bu arada Kym Marsh'Ä±n kÄ±zÄ± Emilie ile damadÄ± Mike'Ä±n altÄ± yaÅŸÄ±nda Teddy adÄ±nda bir oÄŸlu olduÄŸunu da hatÄ±rlatalÄ±m. Mike'Ä±n ise eski evliliÄŸinden 9 yaÅŸÄ±nda Polly adÄ±nda bir de kÄ±zÄ± var.

ÃœnlÃ¼ oyuncu Kym Marsh, bu zamana kadar Ã¼Ã§ kez evlendi. Kendisini genÃ§ yaÅŸta torun sahibi yapan kÄ±zÄ± Emilie ve oÄŸlu David'in babasÄ±yla ilk evliliÄŸini yaptÄ±. OÄŸluyla aynÄ± adÄ± taÅŸÄ±yan David Cunliffe bir inÅŸaatÃ§Ä±ydÄ±.

Marsh bunun ardÄ±ndan ikinci evliliÄŸini Jamie Lomas ile yaptÄ±. Bu evliliÄŸinden Poppy adÄ±nda 14 yaÅŸÄ±nda bir kÄ±zÄ± oldu. Oyuncu, son evliliÄŸini 2021 ile 2023 arasÄ±nda Hollyoaks dizisiyle tanÄ±nan Scott Ratcliff ile yaptÄ±.

