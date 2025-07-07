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Ünlü oyuncu 47 yaÅŸÄ±nda ilk bebeÄŸine hamile... En güzel doÄŸum günü hediyesi

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#Caterina Murino#Casino Royale#James Bond
ÃœnlÃ¼ oyuncu 47 yaÅŸÄ±nda ilk bebeÄŸine hamile... En gÃ¼zel doÄŸum gÃ¼nÃ¼ hediyesi
OluÅŸturulma Tarihi: Temmuz 07, 2025 15:31

BazÄ± kadÄ±nlar iÃ§in anne olmak gerÃ§ekten zorlu bir sÃ¼reÃ§... BazÄ± hemcinsleri kolaylÄ±kla bebek sahibi olurken onlar kimi zaman gÃ¶zyaÅŸlarÄ± dÃ¶kÃ¼p nice kayÄ±plar yaÅŸayÄ±p acÄ± Ã§ektikten sonra bu mutluluÄŸa eriÅŸiyor.

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Ä°ÅŸte James Bond serisinin Casino Royale halkasÄ±nda rol alarak kariyerinde hÄ±zlÄ± bir Ã§Ä±kÄ±ÅŸ yakalayan oyuncu Caterina Murino da bunlardan biri.

BugÃ¼ne kadar iki kez dÃ¼ÅŸÃ¼k yapan Murino, hayatÄ±nÄ±n en mutlu dÃ¶nemini yaÅŸÄ±yor. Ã‡Ã¼nkÃ¼ onca Ã§abasÄ± sonunda sonuÃ§ verdi ve 47 yaÅŸÄ±nda hamile kaldÄ±.

ÃœnlÃ¼ oyuncu 47 yaÅŸÄ±nda ilk bebeÄŸine hamile... En gÃ¼zel doÄŸum gÃ¼nÃ¼ hediyesi

TÃœP BEBEK YÃ–NTEMÄ°YLE HAMÄ°LE KALDI
Sekiz yÄ±ldÄ±r FransÄ±z avukat Edouard Rigaud ile birlikte olan Caterina Murino, Gala dergisine verdiÄŸi rÃ¶portajda mutlu haberi doÄŸruladÄ±. Ama doÄŸal yollardan deÄŸil tÃ¼p bebek yÃ¶ntemiyle hamile kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Murino "Bu yaÅŸÄ±mda tÄ±bbÄ±n doÄŸaya yardÄ±mÄ±nÄ± istemek zorundaydÄ±m. Her zaman anne olmak iÃ§in doÄŸru zamana siz karar veremezsiniz" dedi.

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Caterina Murino, bir erkek bebek beklediklerini ve oÄŸlunun Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki eylÃ¼l ayÄ±nda dÃ¼nyaya geleceÄŸini de sÃ¶zlerine ekledi. Bu zamanlama aslÄ±nda anne olmak iÃ§in bunca uÄŸraÅŸ veren ve acÄ± Ã§eken Murino'ya doÄŸanÄ±n da bir hediyesi.

Ã‡Ã¼nkÃ¼ oyuncu bebeÄŸini, doÄŸum gÃ¼nÃ¼ne Ã§ok yakÄ±n bir zamanda 48 yaÅŸÄ±na girmesine birkaÃ§ gÃ¼n kala dÃ¼nyaya getirecek. Bir baÅŸka deyiÅŸle oÄŸlu onun iÃ§in eÅŸsiz bir doÄŸum gÃ¼nÃ¼ hediyesi olacak.

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ÃœnlÃ¼ oyuncu 47 yaÅŸÄ±nda ilk bebeÄŸine hamile... En gÃ¼zel doÄŸum gÃ¼nÃ¼ hediyesi

EN BÃœYÃœK HAYALÄ°NÄ°N GERÃ‡EKLEÅžMESÄ°NE SAYILI AYLAR KALDI
Caterina Murino, Gala dergisine hamile kalmaya uÄŸraÅŸtÄ±ÄŸÄ±, iki kez dÃ¼ÅŸÃ¼k yaptÄ±ÄŸÄ± sÃ¼reÃ§te sevgilisinin de bÃ¼yÃ¼k desteÄŸini gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yledi.

GeÃ§miÅŸte bir bebek sahibi olmak iÃ§in Ã§ok uÄŸraÅŸan Murino, zorlu yolculuÄŸun sonunda zafere sayÄ±lÄ± zaman kalmasÄ±ndan dolayÄ± son derece mutlu.

Ãœstelik anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re hamileliÄŸi de gayet rahat geÃ§iyor. Herhangi bir saÄŸlÄ±k sorunu yaÅŸamÄ±yor oyuncu anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re. Ne mide bulantÄ±larÄ± ne de uykusuzluk Ã§ekiyor.

Murino, hamileliÄŸiyle ilgili olarak Ä°talyan Costa Smeralda dergisine de bir rÃ¶portaj verdi. Orada da bÃ¼yÃ¼k sevincini "BÃ¼yÃ¼lÃ¼ bir anda yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ± hissediyorum. YakÄ±nda anne olacaÄŸÄ±m... Ä°nanÄ±yorum ki bugÃ¼n bÃ¼yÃ¼k bir sorumluluÄŸumuz var. O da bilinÃ§li bir insan yetiÅŸtirmek" diye konuÅŸtu.

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ÃœnlÃ¼ oyuncu 47 yaÅŸÄ±nda ilk bebeÄŸine hamile... En gÃ¼zel doÄŸum gÃ¼nÃ¼ hediyesi

Caterina Murino, James Bond serisinin Casino Royale halkasÄ±nda Daniel Craig ile birlikte oynamÄ±ÅŸtÄ±.

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#Caterina Murino#Casino Royale#James Bond

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