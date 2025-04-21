Ünlü oyuncu 47 yaşında 7’nci çocuğunu kucağına aldı: İsterlerse büyükanne desinler, umurumda değil

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Madeleine West’in yedinci çocuğuna hamile olduğu haberi bu yılın başında duyulmuş, West ocak ayında büyüyen karnıyla ortaya çıkmıştı.
47 YAŞINDA 7'NCİ KEZ ANNE!
Ünlü oyuncu bebeğinin fotoğrafını Instagram hesabında paylaşarak doğum yaptığını duyurdu.
47 yaşında yedinci kez anne olan ünlü oyuncu haberi “Bu mükemmel bir şey” diyerek paylaştı.
Hafta sonu Instagram paylaşımında yeni doğan bebeğinin ilk fotoğrafını yayınlayan Madeleine West çocuğun sağlık durumunun çok iyi olduğunu söyledi ancak adını ve cinsiyetini açıklamadı.
Yıldızın eski eşi ünlü şef Shannon Bennett’tan doğan beş kızı ve bir oğlu vardı.
Madeleine West altıncı çocuğunu 10 yıl önce kucağına almıştı.
ÇOK ŞAŞIRAN DA VAR DESTEK OLAN DA
Kısa bir süre sonra yayınlanacak yeni röportajında kendisini bu konuda eleştirenlerin sözlerini önemsemediğini söyleyen ünlü oyuncu bu yaşta bir çocuğa daha hamile olduğunu öğrenen pek çok kişinin şoke olduğunu, ancak aldığı desteğin büyüklüğünün de kendisini şaşırttığını söyledi.
Doğal olarak çok fazla şok oldu. Ve sonra ‘Emin misin? Hayatının bu noktasındasın. Kariyerin çiçek açıyor. Bir sürü çocuğun var’ dediler” sözleriyle etrafının verdiği tepkiyi anlatan West yine de verdiği bu karardan çok memnun.
"İSTEYEN BENİ BÜYÜKANNE SANSIN, UMURUMDA OLMAZ"
Bir yanda şaşıranlar ve bu yaşta çocuk sahibi olmanın olumsuz taraflarını söyleyenler varken ünlü oyuncu birçok kişinin de kendisine ulaşıp “Ben de sizin yaptığınızı yaptım ve kendimi çok yalnız hissettim” dediğini anlattı.
İnsanların bu yaşta anne olduklarında “Sanki herkes beni oyun parkında görecek ve benim çocuğumun büyükannesi olduğumu düşünecekler” diye korktuğunu söyleyen Madeleine West kendisinin de aynı durumda olduğunu ancak bundan çekinmediğini söylüyor.