ÃœnlÃ¼ oyuncu dizlerinin Ã¼zerine Ã§Ã¶ktÃ¼ ve gÃ¶zyaÅŸlarÄ± sel oldu: BabamÄ±n Ã¶lÃ¼mÃ¼nden sonraki en acÄ± gÃ¼n... 15 yaÅŸÄ±mdan beri bÃ¶yle aÄŸlamamÄ±ÅŸtÄ±m

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DiÄŸer yandan Hollywood Ã¼nlÃ¼leri, bu yÄ±lÄ±n baÅŸÄ±nda belki hayal bile edemeyecekleri bir felaket yaÅŸadÄ±. Los Angeles'ta Ã§Ä±kan bÃ¼yÃ¼k yangÄ±nda birÃ§oÄŸu evlerini kaybetti.

ÃœnlÃ¼lerin bir deÄŸil birÃ§ok evi var elbette. Yine de orada yanÄ±p kÃ¼l olanÄ±n sadece evleri deÄŸil, yÄ±llarca biriktirdikleri anÄ±larÄ± olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼rsek onca servet iÃ§inde canlarÄ±nÄ±n ne kadar yandÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlamak da zor olmaz.Â

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KENDÄ° ACISINI ANLATTI, YARDIM KAMPANYASINA DESTEK VERDÄ°

Ä°ÅŸte o bÃ¼yÃ¼k yangÄ±nda evini alevlerin yuttuÄŸu Ã¼nlÃ¼lerden biri de yÄ±llarÄ±n oyuncusu Billy Crystal.

BÃ¼yÃ¼k yangÄ±nda 46 yÄ±llÄ±k evini kaybeden Billy Crystal, kendisiyle aynÄ± durumda olan ama maddi olarak kÄ±sÄ±tlÄ± olanaklara sahip insanlar iÃ§in dÃ¼zenlenen bir yardÄ±m kampanyasÄ±na destek verdi.

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Usta oyuncu, geÃ§tiÄŸimiz perÅŸembe gÃ¼nÃ¼ dÃ¼zenlenen yardÄ±m konserinde bir konuÅŸma yaptÄ± ve duyan herkesin yÃ¼reÄŸini titretti.

Â "Bu yangÄ±ndan etkilenen birÃ§ok kiÅŸiyi duydunuz. Ben de onlardan biriyim" diye baÅŸladÄ± konuÅŸmasÄ±na.

Sonra da sÃ¶zlerini sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼: "BirÃ§oÄŸumuzun yaptÄ±ÄŸÄ± gibi 7 Ocak gecesi eÅŸim Janice ile birlikte evimden kaÃ§tÄ±ÄŸÄ±mda bir tek Ã¼zerimdeki kÄ±yafetlerim vardÄ±. Sahip olduÄŸum tek ÅŸey buydu. Bir de dumandan korunmak iÃ§in bir maske."

Bundan 23 yÄ±l Ã¶nce 11 EylÃ¼l saldÄ±rÄ±larÄ±ndan etkilenenlerin ailelerine yardÄ±m iÃ§in dÃ¼zenlenen bir etkinliÄŸe de katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Billy Crystal, konuÅŸmasÄ±nÄ± ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼: "Ve bu gece iÅŸte buradayÄ±m. AcÄ± Ã§eken insanlara konuÅŸuyorum, ben de onlardan biriyim. Ve soruyorum "Okulumu gÃ¶rdÃ¼nÃ¼z mÃ¼?", "Evimi gÃ¶rdÃ¼nÃ¼z mÃ¼?" "KasabamÄ± gÃ¶rdÃ¼nÃ¼z mÃ¼?" "YangÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybeden 29 kiÅŸiyi gÃ¶rdÃ¼nÃ¼z mÃ¼? OnlarÄ± gÃ¶rdÃ¼nÃ¼z mÃ¼?"

Billy Crystal'Ä±n 46 yÄ±llÄ±k evinden geriye sadece kÃ¼l, duman ve yÄ±kÄ±ntÄ±lar kaldÄ±. AnlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re evini bu halde gÃ¶rÃ¼nce dizlerinin Ã¼zerine Ã§Ã¶kÃ¼p aÄŸladÄ± Ã¼nlÃ¼ oyuncu. 15 yaÅŸÄ±nda babasÄ±nÄ± kaybettiÄŸi zamandan bu yana hiÃ§ bÃ¶yle aÄŸlamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± da gizlemedi.Â

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46 YILLIK EVÄ°NDEN GERÄ°YE KALAN KÃœLLERÄ° GÃ–RÃœNCE DÄ°ZLERÄ°NÄ°N BAÄžI Ã‡Ã–ZÃœLDÃœ

Billy Crystal'in konuÅŸmasÄ± sÄ±rasÄ±nda, arkasÄ±ndaki ekranda kÃ¼le dÃ¶nen evinin gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ belirdi.Â

Usta oyuncu "Sonunda 46 yÄ±l boyunca yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z evimize dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z zaman gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z buydu. Binlerceniz gibi" dedi.

Crystal, evinden geriye kalan yÄ±kÄ±ntÄ±larÄ± gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nde neler hissettiÄŸini de ÅŸu sÃ¶zlerle anlattÄ±: "Araziye adÄ±m attÄ±m... Dizlerimin Ã¼zerine Ã§Ã¶ktÃ¼m ve aÄŸladÄ±m. 15 yaÅŸÄ±mdan beri bÃ¶yle aÄŸlamamÄ±ÅŸtÄ±m. O zaman bana babamÄ±n Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ yeni sÃ¶ylemiÅŸlerdi. Aynaya bakÄ±p babam olmadan hayatÄ±mÄ±n neye benzeyeceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼ÅŸtÃ¼m."

Åžu anda 76 yaÅŸÄ±nda olduÄŸunu hatÄ±rlatan Billy Crystal, artÄ±k bir aynasÄ± olmadÄ±ÄŸÄ± ve Ã¶nÃ¼nde de "Evimiz olmadan hayatÄ±mÄ±z nasÄ±l olacak?" sorusunu sormak iÃ§in fazla vakti kalmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± da ifade etti.

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Crystal, bunca acÄ±ya raÄŸmen yine de yangÄ±ndan etkilenen herkesin bir gÃ¼n ayaÄŸa kalkacaÄŸÄ±nÄ± da vurguladÄ±.

Usta oyuncu "YardÄ±mlarÄ±nÄ±zla yeniden gÃ¼leceÄŸiz. Yine mÃ¼zik dinleyeceÄŸiz ve iyi olacaÄŸÄ±z" diye bitirdi sÃ¶zlerini.

Crystal, aynÄ± zamanda Hollywood'un en uzun sÃ¼reli evliliklerinden birinin de kahramanÄ±. KarÄ±sÄ± Janice ile 1970 yÄ±lÄ±nda hayatÄ±nÄ± birleÅŸtiren Crystal Ã§iftinin, Jennifer ve Lindsay adÄ±nda iki yetiÅŸkin kÄ±zÄ± bulunuyor.







YÄ±llarÄ±n deneyimli oyuncusu Billy Crystal, onlarca film iÃ§in kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§ti. Ama onun en Ã§ok hafÄ±zalara kazÄ±ndÄ±ÄŸÄ± yapÄ±mlardan biri Meg Ryan ile oynadÄ±ÄŸÄ± When Harry Met Sally (Harry Sally'le TanÄ±ÅŸÄ±nca) oldu.Â

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