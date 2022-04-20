Ünlü oyuncu 44 yaşında baba oldu! İlk karşılaşmamız...

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İLK KARŞILAŞMA

2016 yılında evlenen oyuncu Erdem Baş ile Selvet Su Deniz kızları Vera'ya kavuştu. Ünlü oyuncu en özel anlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Ünlü oyuncu Erdem Baş, baba olma sevincini yaşadı. 44 yaşındaki Baş, müjdeli haberi sosyal medya hesabından duyurdu:

"İlk karşılaşmamız.. Nazım’ın Vera’sı değil artık Erdem’in Vera’sı anılsın... Canım kızım... Bana babalığı nasip eden Allah’a şükürler olsun. Kızıma ve eşime çok teşekkür ederim bana bu duyguyu yaşattığınız için.. Güzel karım ve tatlı kızım, ikinizi de çok seviyorum.."

ONLARI İLK KEZ BÖYLE GÖRDÜK

Kimi bebeklerinin fotoğraflarını milyon dolarlara sattı, kimi ise bu anı ölümsüzleştirip gururla sergiledi... İşte magazin basınının en ünlü bebekleri ve kamerayla ilk tanışma anları...

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'AİLEMİZE HOŞGELDİN OĞLUM'

2019 yılında kızı Zeynep'i dünyaya getiren Bengü ikinci kez anne oldu.

Çift, oğullarına Selim adını verdi.Bengü hastane odasında çekilen fotoğrafı "Oğlum…Ailemize hoş geldin oğlum" notu ile paylaştı.

İLK BULUŞMA

2017 yılında Los Angeles’ta evlenen Almeda Abazi ve Tolgahan Sayışman ikinci kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşadı.

2019 yılında Efehan adlı bir oğulları olan ünlü çift, kızları Alina’yı haziran ayında kucaklarına aldı. Doğum sırasında eşinin yanında olup ona destek veren Tolgahan Sayışman, minik bebeğini de ilk kez hastane odasında kucağına aldı.

'GÜÇLÜ SİNCAP'

Can Bonomo, geçen nisan ayında dünyaya gelen oğlu Roman’la çekilen bir karesini Instagram hesabına yükledi.

Ünlü şarkıcı o karenin altına İngilizce “Güçlü sincap Romulus” notunu düştü. Baba-oğlun bu karesi takipçilerinden kısa sürede binlerce beğeni aldı.

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'NE MENEM BİR ŞEY'

Çukur'un Cumali'si Necip Memili 2020 yılında baba oldu.

Memili, Instagram sayfasında paylaştığı fotoğrafın altına "Annesinin güzelliğine, benim de güzelliğim eklenince, görün bakın ortaya ne menem bir şey çıkmış" notunu düştü.

OĞLUM CAN!

Mehmet Aslantuğ, kendisi gibi oyuncu eşi Arzum Onan’ın oğulları Can’ı doğurmadan önce ve sonraki hallerini sosyal medya hesabından paylaştı

.Aslantuğ, eşinin bu karelerin altına “Kaptanın seyir defteri... Ve aşk özür dilemeyecek gidenlerden/yalnızlardan; ama emek verenlere teşekkür borcu var” notunu düştü.

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40. GÜN HATIRASI

Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil, kızı Elisa'nın 40 günlükken çekilen fotoğrafını Instagram'da takipçileri ile paylaştı.

Sezin Erbil fotoğrafın altına "Kızım,kıymetlim 40 günlükken hatıra olsun diye çekim yapmıştık" notunu düştü.