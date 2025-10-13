Ünlü oyuncu 35 yıldır zorlu hastalıkla boğuşuyor... Son arzusu yürek burktu: "Acı çekmeden, huzur içinde ölmek istiyorum"

Haberin Devamı

Çünkü pek çoğunun daha gencecik yaşında tanıdığı bir oyuncu sahnedeydi... Yürüyemiyor, ayakta bile duramıyordu...Tekerlekli sandalyeyle sahneye çıkmıştı.

Genellikle belli bir yaşın üzerindekilerin yakalandığı bir hastalık, çok genç yaşta onu pençesine almıştı... Ama o yine de yaşadığı bütün zorluklara rağmen, zor hastalığının hayatını kontrol altında tutmasına izin vermemek için son gücüne kadar direniyordu.

GELECEĞE DÖNÜŞ SERİSİYLE HAFIZALARA KAZINDI

O oyuncu, Geleceğe Dönüş (Back To The Future) serisiyle hafızalara kazınan Michael J. Fox'un ta kendisiydi...

Bugün 64 yaşında olan Fox, 29 yaşından bu yana Parkinson hastalığıyla savaşıyor. Üstelik sadece hastalığa direnmekle kalmıyor, bir yandan kariyerine tam olarak veda etmiyor, diğer yandan da Parkinson konusunda gözü pek bir aktivist olarak mücadele ediyor.



Michael J. Fox, Sunday Times'a verdiği röportajda ilginç ve aynı zamanda hayranlarının içini sızlatan açıklamalar yaptı.

Onun hastalığıyla nasıl savaştığını artık dünyada bilmeyen kalmadı... Michael J. Fox, bu yüzden, yani sırf hasta olduğu için kimsenin kendisine acımasını istemiyor.

Çünkü o kendine acımıyor ve karısı Tracy Pollan ve üç kızıyla hayatını elden geldiğince yaşamaya çalışıyor.





'ACI ÇEKMEDEN, HUZUR İÇİNDE ÖLMEK İSTİYORUM'

Michael J. Fox'un o röportajda söylediğine göre ölümü ile ilgili düşünceleri de var.

Söylediğine göre kendisi için öyle dramatik bir ölüm istemiyor. Umudunun acısız ve huzur içinde bir ölüm olduğunu söyledi ünlü oyuncu.

Michael J. Fox "Sadece bir gün sabah olduğunda uyanmamak istiyorum" diye anlattı nasıl ölmek istediğini...

Sonra da sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu, gerçekten de güzel olurdu. Ölümümün dramatik olmasını istemiyorum."

KEMİKLERİM KIRILMASIN DİYE TEKERLEKLİ SANDALYEYLE GEZİYORUM

Michael J. Fox, yine aynı röportajda düşüp kemiklerini kırmak istemediği için tekerlekli sandalyeye gezdiğini de söylemişti. Çünkü anlattığına göre geçmişte de düşüp bazı kemiklerini kırmıştı.



"Son üç yıl içinde dirseğimi ve elimi kırdım. Elim büyük bir enfeksiyon kaptı ve neredeyse bir parmağımı kaybediyordum" diye anlattı durumunu.



Fox, başına gelenlerin sadece bunlarla sınırlı olmadığını da sözlerine etmedi... Omuzunun çıktığını ve sonra yerine yerleştirildiğini, elmacık kemiğinin kırıldığını sözlerine ekledi.

Michael J. Fox, 1991 yılından bu yana Parkinson ile savaşıyor. Bütün bu zorlu süreçte de yanında 1988 yılından bu yana evli olduğu karısı Tracy Pollan var.

Aslında daha önce de birçok dizide kamera karşısına geçmişti ama Michael J. Fox birçok seyirci için 1980'lere damgasını vuran Geleceğe Dönüş (Back To The Future) serisinin Marty'si olarak hafızalara kazındı.Çılgın Doktor Brown'un bulduğu zaman makinesiyle yaşanan bir aksaklık sonucu geleceğe değil 30 yıl geriye, daha anne ve babasının bile tanışmadığı yıllara giden Marty'nin serüvenleri dünyanın dört bir yanında milyonlarca kişiyi kendisine bağladı. Michael J. Fox da o seriyle sinema dünyasının unutulmazları arasına girdi.Kariyeri de özel hayatı da yolunda giderken gencecik yaşında beklemediği bir olay başına geldi Marty'nin.

Daha 30'una bile gelmeden Parkinson teşhisi aldı. Bunu yıllarca kamuoyundan sakladı. Fakat teşhisten 7-8 yıl sonra bir grup paparazzi evinin kapısına kadar gidip onu sıkıştırınca gerçeği de bütün dünya öğrendi.

O anları şöyle anlatmıştı Michael J. Fox. Hastalığımız teşhis edilmesinden 7 ya da 8 yıl sonraydı. Bir grup paparazzi, dairemin bulunduğu binanın kapısında durmuş ve bana "Senin neyin var?" diye soruyordu. Ben de bu komşularımın bu kadar kalabalıkla başa çıkmak zorunda olmadığını düşündüm ve onlara gerçeği söyledim" diye konuşmuştu.

'BAŞKA SEÇENEĞİM YOKTU... ELİMDEN GELENİ YAPTIM'

Başına gelenler onu hayattan da kariyerinden de koparmadı. Her şeyi olduğu gibi kabullendi ve kelimenin tam anlamıyla hayata asıldı.



Parkinson hastalığı konusunda farkındalık yaratan kampanyalar düzenlemeye başladı. Bu konuda da bir röportajında "Başka seçeneğim yoktu, hepsi bu. Sahip olduğum her şeyden vazgeçmek zorundayım. Elimden gelenin en iyisini yapmalıyım" diye konuştu Fox.



Ünlü oyuncu her ne kadar tekerlekli sandalye ile hareket edebilir hale gelse de karısının desteği olmadan ayakta zor durabiliyor olsa da insanlardan istediği çok önemli bir şey var: Kendisine acınmaması. Çünkü o kendisine hiçbir zaman acıma hissiyle yaklaşmıyor.



Ünlü oyuncu bu konuda şunları söylemişti: "Başka seçeneğim yoktu, hepsi bu. Sahip olduğum her şeyden vazgeçmek zorundayım. Elimden gelenin en iyisini yapmalıyım."

HASTALIK KONUSUNDA FARKINDALIK YARATIYOR

Michael J. Fox, daha sonra kesin bir tedavisi olmayan bu hastalığın sözcüsü oldu. Bu konuda araştırmalar yapılması amacıyla Michael J. Fox Vakfı'nı kurdu.



Fox, bu vakfı aracılığıyla 2000 ile 2006 arasında 78 milyon dolar bağış topladı. İsveç Karolinska Enstitüsü, Parkinson hastalığının tedavisini savunan çalışması nedeniyle 5 Mart 2010 tarihinde kendisine fahri doktora verdi.



Michael J. Fox'un Tracy Pollan ile yaptığı ve 30 yılı aşkındır devam eden evliliğinden dört tane çocuğu bulunuyor.