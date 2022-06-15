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Ünlü oyuncu 20 yıl sonra otobüse bindi

#Toplu Taşıma Kullanan Ünlüler#Esra Sönmezer#Aslı Şen
Ünlü oyuncu 20 yıl sonra otobüse bindi

2002 Türkiye güzeli otobüse bindi, çektiği fotoğrafı Instagram sayfasında paylaştı.

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2002 Türkiye güzeli oyuncu Esra Sönmezer, toplu taşıma kullanan ünlülere dahil oldu. Sönmezer, halk otobüsüne binip çektiği fotoğrafı Instagram'da takipçileri ile paylaştı. 

20 yıl sonra ilk kez otobüse bindiğini söyleyen oyuncu "Şimdiye kadar ya kendi aracımı ya da set aracını kullandığım için halk otobüsüne gerek duymadım. Otobüsü taksiden daha çok seviyorum. Çünkü taksiye bir dünya para veriyorsunuz, hem hızlı kullanıyorlar hem de sizi dinlemiyorlar. Trafik saatlerinden bazı taksiler sizi almıyor. Kısa mesafe ise zaten direkt indiriyorlar." dedi. 

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TOPLU TAŞIMADA ÜNLÜ VAR!

Magazin dünyasının ünlü isimleri de trafiğe takılmamak için zaman zaman toplu taşıma araçlarına binerek seyahat ediyor. İşte halkın arasına karışmaktan çekinmeyen o isimlerden bazıları...

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'KEYİFLE KULLANIYORUM'  

İş insanı Aslı Şen,  toplu taşıma aracı metroda çekilen yeni bir videosunu Instagram hesabına yükledi.  “Evimin konumu itibarıyla en çok kullandığım toplu taşıma aracı metro” açıklaması yapan Şen, o videonun altına şu notu düştü: “Metroya binmem olay olmuş. Valla şahsen çok keyifle kullanıyorum.”

 

Ünlü oyuncu 20 yıl sonra otobüse bindi

TOPLU TAŞIMA KULLANIYORUM

'İstanbulkart kullanıyorum. Otobüse ve metroya da biniyorum' diyen Kaya Çilingiroğlu toplu taşımada çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaştı.

Ünlü oyuncu 20 yıl sonra otobüse bindi


'BEN HALKTAN BİRİYİM'

Taksim metrosunda görüntülenen Selda Bağcan Taksim “Niye binmeyeyim? Ben halktan biriyim, halk kadınıyım” dedi.

Ünlü oyuncu 20 yıl sonra otobüse bindi


ZAMANDAN KAZANDIK!

Hande Ataizi ile sevgilisi Dinç Aydoğdu, Ümraniye’de bir halk otobüsünde görüntülendi.

Ünlü oyuncu 20 yıl sonra otobüse bindi

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Daha önce de metrobüste objektife takılan ve trafik sıkıntısı yaşamamak için sık sık toplu taşımayı kullandığını söyleyen Ataizi, diğer yolcuların meraklı bakışlarına aldırmadı.

'METRO VE OTOBÜS KULLANIYORUM'

Elinde İstanbul Kart’ıyla objektife takılan Müjde Ar, “Toplu taşımayı çok sık kullanıyorum, metro ve otobüslere bununla biniyorum” dedi.

Ünlü oyuncu 20 yıl sonra otobüse bindi

BURADA DA MI BULDUNUZ!

Ahu Yağtu, metro istasyonu içindeki bankamatiğin önünde işlem sırası beklerken objektife yansıdı.

Ünlü oyuncu 20 yıl sonra otobüse bindi

Habercileri görünce gülerek “Burada da mı buldunuz beni” diyen Yağtu, zaman zaman toplu taşıma kullandığını belirtti: “Toplu taşıma kullanmak zaman kazandırıyor.”

'HAYATI KOLAYLAŞTIRDIM'

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Toplu taşıma kullanan ünlüler kervanına Ebru Yaşar da katıldı.

Ünlü oyuncu 20 yıl sonra otobüse bindi

Zamandan tasarruf etmek isteyen Yaşar, soluğu metro istasyonunda aldı.Ebru Yaşar fotoğrafları Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı ve altına şu notu düştü:

"Hayatı kolaylaştırdım ve her yere metroyla gittim... Her şeye yetiştim trafik stresi yaşamadım... Yaşasın metro! Toplu taşıma kullanalım.. Trafik engeli olmadan, ucuz en kıymetlisi de zamandan tasarruf"

'KOKU YORDU'

Manken Didem Soydan, trafiğe takılmamak için toplu taşıma kullandı.

Ünlü oyuncu 20 yıl sonra otobüse bindi

Metroya binen Soydan, yaşadıklarını sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı...

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"Tabii ki de metro hayat kurtardı. 10 dakikada geldim, trafiğe girmedim. Metro çok güzeldi ama keşke deodorant kullanımı zorunlu hale gelse memlekette. Çünkü koku bayağı bir yordu!"

TRAFİKTEN SIKILDI

İstanbul trafiğinden sıkılan Yavuz Seçkin, çareyi toplu taşıma kullanmakta buldu.

Ünlü oyuncu 20 yıl sonra otobüse bindi

Seçkin Marmaray metrosunda çekilen fotoğrafı 'Ara transfer Üsküdar-Zeytinburnu' notuyla Instagram'da paylaştı.

 NEW YORK METROSUNDAKİ KALİTELİ ANILARIM

Bir dönem Amerika'da tatil yapan Duru, metroda çekildiği bir fotoğrafını 'New York metrosundaki kaliteli anılarım' notuyla paylaştı.

Ünlü oyuncu 20 yıl sonra otobüse bindi


ZAMANDA YOLCULUK

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“Bizimkiler” dizisinde 13 yıl boyunca  Ali karakterine hayat veren oyuncu Atılay Uluışık toplu taşıma kartını Instagram hesabında paylaştı.

Ünlü oyuncu 20 yıl sonra otobüse bindi

Uluışık altına: 'Zamanda yolculuk. 30 sene öncesi... Covid yok, pandemi yok, toplu taşıma var. Hadi bakalım, yok mu arttıran?' mesajını yazdı.

 

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#Toplu Taşıma Kullanan Ünlüler#Esra Sönmezer#Aslı Şen

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