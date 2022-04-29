Ünlü oryantal Didem Kınalı'ya kiracı şoku

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Kanal D Haber'den İbrahim Konar'ın haberine göre oryantal Didem Kınalı, 17 Aralık'ta İstanbul'un Cihangir semtinden aldığı eve taşınmak amaçlı kiracısından evi boşaltmasını istedi. Ünlü oryantal ise kiracısından hiç beklemediği cevapla karşılaştı. Avukatı aracılığıyla ihtarname gönderen Kınalı'ya kiracısı '100 bin TL verirsen evi boşaltırım' dediği öğrenildi.

Yaşanan olayların ardından Cihangir'deki evinin yolunu tutan Kınalı, karşılaştığı manzaraya inanamadı. Kapıyı açan kişi evde Fatma Hanım'ın kiracısı olduğunu, evi birlikte paylaştıklarını söyledi. Duyduklarına inanmayan ünlü oryantal, "İnanmıyorum. Kiracım evimi başkalarına kiralıyor. Günlük kiraya verdiği gibi bir de yanına aylık kiracı almış. Evimi tadilat yaptıracağım kendi evime giremiyorum" diyerek tepkisini gösterdi.