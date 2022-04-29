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Ünlü oryantal Didem Kınalı'ya kiracı şoku

#Didem Kınalı#Oryantal#Kiracı

Oryantal Didem Kınalı İstanbul Cihangir'de satın aldığı evi kiraya verdi. Kiracısından evi boşaltmasını isteyen ünlü oryantal aldığı cevap ile adeta şoka uğradığını belirtti. Kınalı, "Evi boşaltmak için benden 100 bin TL para istiyor. Ben evi sana mı aldım, kendime mi? Oldu olacak tapusunu da senin üstüne yapayım" dedi.

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Kanal D Haber'den İbrahim Konar'ın haberine göre oryantal Didem Kınalı, 17 Aralık'ta İstanbul'un Cihangir semtinden aldığı eve taşınmak amaçlı kiracısından evi boşaltmasını istedi. Ünlü oryantal ise kiracısından hiç beklemediği cevapla karşılaştı. Avukatı aracılığıyla ihtarname gönderen Kınalı'ya kiracısı '100 bin TL verirsen evi boşaltırım' dediği öğrenildi.

Yaşanan olayların ardından Cihangir'deki evinin yolunu tutan Kınalı, karşılaştığı manzaraya inanamadı. Kapıyı açan kişi evde Fatma Hanım'ın kiracısı olduğunu, evi birlikte paylaştıklarını söyledi. Duyduklarına inanmayan ünlü oryantal, "İnanmıyorum. Kiracım evimi başkalarına kiralıyor. Günlük kiraya verdiği gibi bir de yanına aylık kiracı almış. Evimi tadilat yaptıracağım kendi evime giremiyorum" diyerek tepkisini gösterdi.

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#Didem Kınalı#Oryantal#Kiracı

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