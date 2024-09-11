Ünlü müzisyen sosyal medyada itiraf etti: Yasak ilişki yaşadım, evlilik dışı bir kızım oldu... Şimdi karımı geri kazanmaya çalışıyorum!

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Fakat müzik dünyasının bir ünlüsü bunun tam tersi bir davranış sergiledi...

Sosyal medya sayfasından karısını aldatıp yasak aşk yaşadığını ve bu ilişkiden kısa bir süre önce bir kız çocuğu babası olduğunu itiraf etti... Sonra da karısını geri kazanmaya çalıştığını satırlarına ekledi.

Bir bakalım kim bu son birkaç gündür gündemin ilk sırasını işgal eden ünlü.

YAŞADIĞI YASAK AŞKI SOSYAL MEDYADAN İLAN ETTİ

Yaşadığı yasak aşkı Instagram sayfasındaki milyonlarca takipçisine itiraf eden bu ünlü Foo Fighters grubunun gitaristi Dave Grohl.

2003 yılından bu yana Jordyn Blum ile evli olan 55 yaşındaki Grohl, karısını aldatıp bir de üstüne kız çocuk sahibi olduğunu dün sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımla duyurdu.

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Grohl paylaşımına "Yakın zamanda evlilik dışı ilişkimden bir kız bebek sahibi oldum" satırıyla başladı.

Ardından da şunları ekledi: "Ona sevgi dolu ve destekleyici bir baba olmayı planlıyorum. Karımı ve çocuklarımı seviyorum. Ve şimdi onların güvenini kazanmak, onlar tarafından bağışlanmak için her şeyi yapıyorum."

Dave Grohl, itirafını yaptı yapmasına ama takipçilerinin bu konuda görüş bildirmesini engellemek için de paylaşımını yorumlara kapattı.

Ünlü müzisyen yeni dünyaya gelen kızının annesi hakkında ise herhangi bir açıklama yapmadı.

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21'İNCİ EVLİLİK YIL DÖNÜMLERİNİ KUTLADILAR

Grohl, karısı Jordyn ile 2003 yılında Los Angeles'ta birlikte yaşadıkları evde hayatını resmen birleştirmişti. Çift, kısa bir süre önce de 21'inci evlilik yıl dönümlerini kutladı.

Grohl ve Blum'un 18 yaşında Violet Maye, 15 yaşında Harper Willow ve 10 yaşında Ophelia Saint adında üç tane kızı bulunuyor.

Ünlü gitaristle eski bir model olan eşi Jordyn, 2001 yılında tanıştı. Fakat aralarında ilk görüşte aşk yaşanmadı. Hatta sonradan söylediğine göre Grohl, geleceği olan bir ilişki yaşamaktan kaçındı.

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ÖNCE ONDAN KAÇTI, SONRA EVLENDİ

Dave Grohl, bu konuda verdiği bir röportajda şunları söylemişti: "Karımla ilk tanıştığımda birkaç kez birlikte dışarı çıktık. O sırada ciddi bir ilişkiye hazır olmadığıma karar vermiştim. Sonra onu aramayı bıraktım."

Fakat zaman geçince aslında Jordyn Blum'u gerçekten sevdiğini fark etti. Üç aylık bir aranın ardından bir gün ona yeniden telefon etti.

Söylediğine göre Blum o aramada "Bir daha senden haber alacağımı sanmıyordum" dedi.

Sonunda da Dave Grohl ile Jordyn Blum hayatlarını birleştirdi. Bu arada üç çocuk sahibi oldular.

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ÇOCUK SAHİBİ OLDU, HAYATA BAKIŞI DEĞİŞTİ

Bir aile kurup çocuk sahibi oluncaya kadar yılın dokuz ayını turnede geçirdiğini söyleyen Grohl'un bu konudaki fikri de zamanla değişti.

Yine bir röportajında "Çocuklarınız olduğunda bu her şeyi değiştirir. Dünyaya farklı bir gözle bakmaya başlarsınız. Sevgiyi daha derinden hissediyorsunuz. Bu sizin şarkı sözlerinize bile yansır" diye konuşmuştu.

Dave Grohl ve aldattığı karısı Jordyn Blum, son olarak birkaç ay önce gerçekleşen Wimbledon tenis müsabakalarında birlikte objektiflere takıldı. O dönemde ikisi de gayet mutlu görünüyordu.

Fakat şimdi yaptığı itirafa bakılırsa Grohl, perde arkasında karısını aldatıyordu.

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EFSANE NIRVANA GRUBUNDA DA YER ALDI

Şimdi merak konusu olan Jordny Blum'un kocası ve üç çocuğunun babası Dave Grohl'u affedip affetmeyeceği.

David Eric Grohl ya da bilinen adıyla Dave Grohl, müzikseverlerin çok yakından tanıdığı bir isim. 1990 ile 1994 arasında bir döneme damgasını vuran Nirvana grubunda baterist olarak yer aldı.

Kurt Cobain ile hafızalara kazınan grubun ikinci albümü Nevermind'da yer aldı.

Cobain'in 1994 yılındaki ölümünden sonra Dave Grohl, Foofighters adlı grubu kurdu.