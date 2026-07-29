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Ünlü müzisyen evinde ölü bulundu!

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#Müzisyen#Kavinsky#Ölü Bulundu
Ünlü müzisyen evinde ölü bulundu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 29, 2026 14:52

Çok sevilen Drive filminin soundtrack’inde bulunan "Nightcall" şarkısıyla tanınan asıl adı Vincent Belorgey olan Fransız DJ Kavinsky’nin evinde ölü bulunduğu bildirildi.

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Yerel basının Paris Savcılığının açıklamalarına dayandırdığı haberlere göre 50 yaşındaki sanatçı dün Paris’teki evinde hayatını kaybetti.

Savcılık, sanatçının ölüm nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Ünlü müzisyen evinde ölü bulundu

2010'lu yılların başında "Nightcall" şarkısı ile ünlenen Fransız DJ Kavinsky için hayranları ve siyasiler taziye mesajı yayımladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada DJ Kavinsky’nin "her zaman Fransa’nın gurur kaynağı" olarak kalacağını belirtti.

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#Müzisyen#Kavinsky#Ölü Bulundu

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