Ünlü müzisyen Asım Ekren hayatını kaybetti

8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın damadı olan Asım Ekren, 'milli damat' olarak anılıyordu. Ekren, Özal'ın kızı Zeynep Özal'dan daha sonra ayrılmıştı.

Kıbrıs'ta yaşayan Ekren, 2011 yılında lenf kanserine yakalanmıştı. Ünlü müzisyen bir süredir tedavisi için İstanbul'da bulunuyordu.

Asım Ekren, İstanbul Gelişim Orkestrası’nda Garo Mafyan, Attilla Özdemiroğlu, Uğur Başar, Selçuk Başar ile birlikte çalıştı. 1990'lı yıllarda Kültür Bakanlığı’nın "Devlet Modern Folk Müzik Topluluğunda" pek çok müzisyen ile birlikte müzik çalışmalarıma devam etti. 2009 yılında Cengiz Özdemir ve bas gitarist Eylem Pelit ile birlikte modernize edilmiş Türk Halk Müziği ezgilerini enstrümantal olarak yorumladığı "Folkestra" isimli bir grup kurdu.

Asım Ekren'in vefatı dostlarını yasa boğdu. Kötü haber alan ünlü isimler acılarını dile getirdi..

ŞEHRAZAT

Uzun yıllardır görüşemedik ama değişen bir şey yok Asımcım çok yıllı arkadaşım... Mekanın cennet olsun. Nurlarda yat canım benim. Ailesine baş sağlığı ve sabır diliyorum.

AJDA PEKKAN

Canım arkadaşım, kıymetlimiz , müzik dünyasında önemli yeri olan değerli müzisyen dostumuz Asım Ekren’i kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorum... Seni hep gülen yüzünle hatırlayacağız. Çok ama çok üzgünüm. Nurlar içinde uyu...

ALİ KOCATEPE

Güzel insan, İstanbul Gelişim’in müthiş davulcusu Asım Ekren de sessiz sedasız ayrıldı aramızdan. İlkyaz Kocatepe daha 3 yaşındayken tanımıştı Asım’ı. Işıklarda uyusun. Tüm sevenlerine, yakınlarına sabır diliyorum.

KEREM GÖRSEV

Değerli müzisyen Asım Ekren hayatını kaybetmiş. İstanbul Gelişim Orkestrası Selçuk Başar, Garo Mafyan, Ugur Basar, Atilla Özdemiroğlu efsanevi bir orkestra da çalmıştı. 1980'li yıllarda Ajda Pekkan’a eşlik ederlerdi. Garo Mafyan’i izlerdim sahne arkasından. Allah rahmet eylesin...

5 KEZ EVLENMİŞTİ

Asım Ekren, ilk evliliğini Selçuk Başar'ın kız kardeşi Asuman Başar'la yapmıştı. Çiftin bu evliliğinden dünyaya gelen Binnaz ve Mert adında iki çocuğu var. Ardından Ekren, Mari Güngörmez ile nikah masasına oturmuştu.

22 Temmuz 1985 tarihinde Başbakan Turgut Özal'ın kızı Zeynep Özal'la evlenen Asım Ekren, 1990 tarihinde boşanmıştı. İkilinin bu birlikteliğinden Yağız ve Halil Uğur adında iki oğlu bulunuyor.

Ekren, 12 Mart 1990 tarihinde eski nişanlısı Selma Güneri ile evlenip, 1992 yılında boşanmıştı. İkili, tekrar aynı yıl nikah masasına oturmuş ancak 1994'de yine yollarını ayırmıştı.

Ünlü baterist, son olarak 1997 yılında Semra Ekren ile dünyaevine girmişti. Çiftin nikah şahitliğini ise Muazzez Abacı yapmıştı.

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?