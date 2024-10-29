Ünlü modelin mutlu günü… Oğlunun düğününde kocasının ona yazdığı aşk şarkıları çaldı, gözyaşları sel oldu

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Bir zamanlar dünyanın en güzle kadınlarından biri sayılan Çek asıllı süper model Paulina Porizkova 59 yaşında olmasına rağmen solmayan güzelliği ve yıllara meydan okuyan fiziğiyle neredeyse her gün Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Paulina Porizkova, Ric Ocasek'le evliliğinden doğan oğlu Jonathan Ocasek'i evlendirdi

BÜYÜK OĞLUNU EVLENDİRDİ

Dünyaca ünlü Cars grubunun solisti yıldız şarkıcı Ric Ocasek'le genç yaşında evlenen, sonra da kariyerini bir kenara atan Paulina Porizkova’nın bu evlilikten doğan iki oğlundan bir olan Jonathan Ocasek kısa bir süre önce uzun yıllardır birlikte olduğu nişanlısı Erin Kim ile New York'ta evlendi.

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Oğlunun bu mutlu gününde yanında olan ünlü model Instagram’dan paylaştığı videoda gelinle damadın ilk dansını duygusal satırlarla anlattı. Bu ilk dans için en özel notaları seçen Jonathan Ocasek, böylece hem annesini hem de Eylül 2019'da hayatını kaybeden babası Ric Ocasek'i gururla anmış oldu. Ünlü model oğluyla pistte mutlu mesut dans etti ancak bu danstan önceki gelin ve damadın ilk dansı herkesi ağlatmıştı

İLK DANSTA ÇALAN O ŞARKI HERKESİ AĞLATTI

Ünlü model oğlu ve gelininin evli bir çift olarak “ilk danslarını” Ric Ocasek'in 1986 yılında güzeller güzeli karısı Porizkova yani kendisi için yazdığı solo hiti “Emotion in Motion” ile yapmayı seçtiklerini açıkladı.

Jonathan Ocasek'in düğün fotoğraflarını ünlü düğün fotoğrafçısı Emily Li çekti ve fotoğraflar New York Times gazetesinde yer aldı

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Paulina Porizkova, paylaştığı düğün videosunun altına “Oğlum ve gelinim hayallerinin düğünün gerçekleştirirken, evli bir çift olarak ilk dansları için dans pistine çıktılar. Şarkının melodileri duyulur duyulmaz arkadaşlarımız ve ailemizden oluşan 130 misafirimiz arasında tek bir kuru göz bile yoktu,” diye yazdı. Ünlü şarkıcı Ric Ocasek'in oğlu düğünündeki ilk dans için babasının annesine yazdığı bir aşk şarkısını seçti... Şarkıyı duyan konuklar ise gözyaşlarına boğuldu

“OĞLUMUZ, BABASININ AŞKIMIZ BAŞLADIĞINDA BENİM İÇİN YAZDIĞI BİR ŞARKIYI SEÇTİ”

Ünlü model ilk dans şarkısı için “Jonathan, babasının aşkımız başladığında benim için yazdığı bir şarkıyı seçti” dedi ve o dans sırasında yaşanan duyguları da “Şarkı boyunca, yeni evlileri izlerken, birbirlerine öylesine aşık, öylesine şefkatli, öylesine mutlulukla parlıyorlardı ki bu çiftin bu aşk için yaratıldığı belliydi. Bundan güzel ve önemli ne olabilir ki!” sözleriyle dile getirdi. Paulina Porizkova eşini kaybettikten sonra yaptığı samimi paylaşımlarla sık sık gündeme geliyor

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BOŞANSALAR DA SON NEFESİNE KADAR ESKİ KOCASINA BAKTI

Paulina Porizkova ve Ric Ocasek 30 yıla yaklaşan evlilikten sonra Mayıs 2018’de ayrılmışlardı. Ric Ocasek bu ayrılıktan bir yıl sonra kanserden öldü. Ancak Paulina Porizkova yine de onun baş ucundan ayrılmadı, ona hastalığı boyunca baktı.

Hatta ünlü şarkıcıyı New York’taki evinde son nefesini vermiş halde bulan da yine eski karısı oldu.

Sadece modellik kariyeriyle değil özel hayatıyla da hep gündemde kaldı Paulina Porizkova. Ölümüne aşık olduğu kocasıyla yaşadığı fırtınalı ilişki çok konuşuldu. Paulina Porizkova ile Ric Ocasek, 1984 yılında The Cars grubunun Drive adlı şarkısı için çekilen klipte tanıştılar. O klipte rol aldığında Porizkova 19, Ric Ocasek ile 40 yaşındaydı. Paulina Porizkova 24, Ocasek 45 yaşındayken evlendiler. Porizkova, 45 yaşındaki Ric Ocasek'le evlendiğinde sadece 24 yaşındaydı... Bu evlilik hem kariyerini hem de hayatını zora soktu

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AŞK İÇİN YAPTIĞI FEDAKÂRLIK KARİYERİNİ YOK ETTİ

Ünlü bir müzisyenle bir modelin evlenmesi çok da alışılmadık bir durum değildi. Daha önce çokça örneği görülmüş bu evlilikten 2 de oğulları oldu. Ancak ilişkileri başladığında Ric Ocasek evliydi, karısını üç yıl Paulina Porizkova’yla aldatmış sonra da onunla evlenmişti. 30 yıllarını evli olarak geçiren çift yollarını ayırdı ancak hikâyeleri burada bitmedi.

2018 yılında Ocasek'in sağlık sorunları ortaya çıkınca Porizkova onun bakımına yardımcı olmaya karar verdi. Boşandığı kocasının yanına taşındı ve ölene kadar ona baktı. Ancak onun mirasından pay bile alamadı. Sonra da evliliği boyunca yaşadıklarını anlatınca yer yerinden oynadı. Paulina Porizkova, kariyerinin en parlak döneminde, en ünlü olduğu yıllarda evlendiği kocasından hiç beklemediği bir muamele görmüş, uzun yıllar boyunca evliliği bir kâbusa, içinde yaşadığı bir hapishaneye dönüşmüştü.

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ONUNKİ AŞK DEĞİL TAKINTIYDI… 30 YIL HER ŞEYE GÖĞÜS GERDİ

59 yaşındaki ünlü model bu yıllar boyunca yaşadıklarını gerek yazdığı kitap, gerek katıldığı yayınlar gerekse sosyal medya hesabından anlatmaya başladı. Kocasının kıskançlığı ve onu bir takıntı haline getirmesiyle birlikte bir bir işlerini kaybetmeye başlamış, en verimli çağında podyumlardan uzak kalmış ve çok sevdiği mesleğinden uzaklaşarak onu psikolojik olarak çok yıpratan toksik bir aşka boyun eğmişti.

Paulina Porizkova aslında bir yıldan biraz fazladır Jeff Greenstein'la mutlu mesut bir aşk yaşıyor ama yine de ara sıra gözü yaşlı paylaşımlar yapmaya devam ediyor

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YAŞAYAMADIĞI YILLARIN HINCINI SOSYAL MEDYADAN ÇIKARDI

Ric Ocasek’in ölümünün ardından mali sorunlar yaşayan ünlü model kendini yavaş yavaş toparladı ve sanki özgürce yaşayamadığı uzun yılların hıncını alırcasına hayatını, başından geçenleri, gündelik yaşantısını sürekli olarak Instagram’dan sergilemeye başladı. İlerleyen yaşına ve bu konuda aldığı eleştirilere rağmen yarı çıplak pozlar verdi. Kimi zaman kamerasını açıp ağladı ve takipçileriyle dertleşti. Hatta bir ara bu duygusal paylaşımları yüzünden adı ağlayan kadına bile çıktı.