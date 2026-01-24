Haberin DevamÄ±

Tabii ki babasÄ±nÄ± da bir kenara koyamayÄ±z ama annesinin genÃ§lik yÄ±llarÄ±na olan benzerliÄŸi sayesinde model olarak kÄ±sa sÃ¼rede adÄ±nÄ± duyurdu.

Kariyerini de gayet gÃ¼zel gÃ¶tÃ¼rÃ¼yor.

BAYRAÄžI ANNESÄ°NDEN DEVRALDI

1990'larÄ±n en gÃ¶zde modellerinden biri olan Cindy Crawford ve moda dÃ¼nyasÄ±nda bayraÄŸÄ± devrettiÄŸi kÄ±zÄ± Kaia Gerber bu anlattÄ±ÄŸÄ±mÄ±z iki Ã¼nlÃ¼ isim.

BugÃ¼n artÄ±k 60 yaÅŸÄ±na merdiven dayayan Cindy Crawford'un 24 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±zÄ± Kaia Gerber de tÄ±pkÄ± onun gibi bir model oldu.

Hatta Cindy'nin genÃ§lik yÄ±llarÄ±na olan benzerliÄŸi de onun Ã¶nÃ¼nde nice kapÄ±lar aÃ§tÄ± kariyer anlamÄ±nda.

ModelliÄŸin yanÄ± sÄ±ra oyunculuÄŸa da geÃ§en Kaia Gerber, Harper's Bazaar dergisine verdiÄŸi rÃ¶portajda Ã¼nlÃ¼ bir modelin kÄ±zÄ± olarak geÃ§irdiÄŸi Ã§ocukluÄŸunu anlattÄ±.

'HEP DEVLET OKULUNDA OKUDUM'

YetiÅŸme Ã§aÄŸÄ±nda epey izole bir hayat sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ anlattÄ± Kaia Gerberâ€¦ Ama yine de hayatÄ±nÄ±n geride kalan bu dÃ¶nemini "harika ve olabildiÄŸince normal" olarak nitelendirdi.

Kaia Gerber hep devlet okuluna gittiÄŸini, okul tiyatrosunda rol aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, koroda ÅŸarkÄ± sÃ¶yleyip dans ettiÄŸini anlattÄ±.

Kendi yaÅŸÄ±tÄ± olan diÄŸer Ã§ocuklar gibi bÃ¼yÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ anlatan Gerber yine de aralarÄ±nda bir fark olduÄŸunu da sÃ¶ylemeden geÃ§emedi: "EtrafÄ±mÄ±z her Ã§ocuÄŸun evinde olmayan bir ÅŸeyle Ã§evriliydi. Evimizin duvarlarÄ±nda annemin Ã§Ä±plak fotoÄŸraflarÄ± asÄ±lÄ±ydÄ±" diye konuÅŸtu.

Kaia Gerber bu durumu "KadÄ±n bedeninden utanÄ±lmayan bir evde bÃ¼yÃ¼mek" olarak nitelendirdi. FotoÄŸraflar hakkÄ±nda da ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi: "Bana gÃ¶re hepsi sanatsaldÄ±. Kaba deÄŸildi, insanÄ± nesneleÅŸtirmiyordu. KadÄ±n bedeninden utanÄ±lmayan bir evde bÃ¼yÃ¼mek bir lÃ¼tuftu" diye anlattÄ±.

15 YAÅžINDAYKEN HAYATI DEÄžÄ°ÅžTÄ°

Gerber, Ã§ocukluÄŸunun 15 yaÅŸÄ±ndayken Donatella Versace'nin Ã§ocuk giyim koleksiyonunu tanÄ±ttÄ±ÄŸÄ± bir kampanyayla deÄŸiÅŸtiÄŸini sÃ¶yledi.

AnlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re ondan sonra da moda kariyerinin kapÄ±larÄ± aÃ§Ä±ldÄ±.

Kaia Gerber her ne kadar moda dÃ¼nyasÄ±nda annesinin varisi olarak gÃ¶rÃ¼lse de o kendini annesi kadar gÃ¼zel bulmuyor.

O ÃœNLÃœ BEYAZ ELBÄ°SEYÄ° BÄ°R DE KENDÄ°SÄ° GÄ°YDÄ°

Kaia Gerber, rÃ¶portajda Ã¶nceki yÄ±l Toronto Film Festivali'ne konuk olduÄŸunda giydiÄŸi elbiseyi de anlattÄ±. Cindy Crawford'un, Richard Gere ile evliyken, tam 30 yÄ±l Ã¶nceki Oscar tÃ¶reninde giydiÄŸi beyaz elbiseyi tercih etti Kaia.

GenÃ§ kÄ±z o gÃ¼n elbisesiyle ve takÄ±larÄ±yla annesinin yÄ±llar Ã¶nceki gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼nÃ¼ yeniden yaratmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. Ama sonuÃ§ta bu elbisenin annesine daha Ã§ok yakÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ de sÃ¶yledi.

Kaia Gerber "annesinin kÄ±skanÄ±lacak kadar gÃ¼zel kÄ±vrÄ±mlarÄ±nÄ±n bu elbiseyle Ã§ok daha Ã§ekici gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼" sÃ¶yledi. Kendisinin ise farklÄ± fiziksel Ã¶zelliklere sahip olduÄŸunu itiraf etti.

"Annemin gÃ¼zel gÃ¶ÄŸÃ¼sleri ve kalÃ§alarÄ± var. Benim vÃ¼cudum ise babama benziyor. Bunun iÃ§in minnettarÄ±m ama yine de annemden farklÄ±yÄ±m" dedi.

Cindy Crawford o beyaz elbiseyi Richard Gere ile evli olduÄŸu sÄ±rada bir Oscar tÃ¶reninde giymiÅŸti.

'ANNEMÄ°N PODYUMDAKÄ° GÃ–RÃœNTÃœSÃœ AKLIMA KAZINDI'

GenÃ§ kÄ±z, her ne kadar kendini fiziksel olarak annesine benzetmese de ondan modaya yaklaÅŸÄ±m konusunda Ã§ok ÅŸey aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± da saklamadÄ±.

"Annemin 1990 yÄ±lÄ±nda Linda Evangelista, Naomi Campbell ve Christy Turlington ise birlikte yÃ¼rÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼ o defilenin gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ benim aklÄ±ma kazÄ±ndÄ±" diye anlattÄ±.

AyrÄ±ca annesinden moda konusunda Ã§ok ÅŸey Ã¶ÄŸrendiÄŸini de saklamadÄ± Kaia Gerber. "Annem bana "az" gÃ¶rÃ¼nenin aslÄ±nda "Ã§ok" olduÄŸunu Ã¶ÄŸretti. TÄ±pkÄ± evden Ã§Ä±karken yanÄ±nÄ±za bir tek ÅŸey almak gibi. Ben Ã¶yle Ã§ok fazla aksesuar kullanan bir insan deÄŸilim."

Kaia Gerber, Cindy Crawford'un Richard Gere'den sonra evlendiÄŸi Rande Gerber'den dÃ¼nyaya gelen iki evladÄ±ndan biri. Ã‡iftin Presley adÄ±nda yine manken olan bir oÄŸlu daha bulunuyor.

