×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriMagazin Haberleri

‘Aynı yıl onların tacizine uğradım, ölmek istedim’... Eski model iki ünlü isme birden dava açtı!

Güncelleme Tarihi:

#Sean Diddy Combs#Harvey Weinstein#Cinsel Taciz Ve Saldırı
‘Aynı yıl onların tacizine uğradım, ölmek istedim’... Eski model iki ünlü isme birden dava açtı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 02, 2025 15:53

Ünlüler dünyasını sarsan, ünlü rapçi Sean Diddy Combs’un yargılandığı taciz, tecavüz ve fuhuş davası sürerken Hollywood’un bir dönemki en güçlü ismi olan Harvey Weinstein’a da bir dava daha açıldı.

Haberin Devamı

Üstelik aynı isim tarafından!

Sean ‘Diddy’ Combs'dan tacize uğradığını söyleyerek davacı olan model Crystal McKinney, şok edici bir hamleyle Harvey Weinstein'ı da cinsel saldırıdan dava etti.

‘Aynı yıl onların tacizine uğradım, ölmek istedim’... Eski model iki ünlü isme birden dava açtı

Birçok Hollywood yıldızını sektöre girdikleri ilk dönemde taciz etmiş olan Harvey Weinstein yıllar önce bu suçlarından dolayı hüküm giymişti ve halen cezaevinde bulunuyor.

Crystal McKinney, People dergisinin elde ettiği belgelere göre, Weinstein'ın 2003 yılında kendisini ve arkadaşını otel odasına çekerek taciz ettiğini iddia ederek, New York'un Manhattan Federal Mahkemesinde film yapımcısına karşı dava açtı.

Haberin Devamı

‘Aynı yıl onların tacizine uğradım, ölmek istedim’... Eski model iki ünlü isme birden dava açtı

Eski model, şu anda cinsel suçlardan yeniden yargılanmayı bekleyen Weinstein'ın, film endüstrisindeki “iş fırsatları” hakkında konuşmak için kendisiyle bir görüşme ayarladığını iddia etti.

İlk olarak, McKinney ve ismi açıklanmayan arkadaşı, 73 yaşındaki Weinstein ile bir gece kulübünde buluştuktan sonra, Weinstein onları New York'taki Ritz-Carlton Battery Park Hotel'deki odasına özel bir konuşma için davet etti.

‘Aynı yıl onların tacizine uğradım, ölmek istedim’... Eski model iki ünlü isme birden dava açtı

McKinney, ünlü yapımcının onlara içki ikram ettikten sonra kendi rızası dışında cinsel davranışlarda bulunduğunu söyledi ve Weinstein’ın daha sonra karşılarına çıplak çıkarak teşhircilik yaptığını da söyledi.

Crystal McKinney dava dilekçesinde arkadaşıyla birlikte Harvey Weinstein'ın tecavüzüne uğradıklarını da iddia etti.

McKinney bir yıl önce de 55 yaşındaki ünlü şarkıcı Sean Diddy Combs'u aynı yıl, yani 2003’te kendisine cinsel saldırıda bulunmakla suçlayıp dava etmişti.

‘Aynı yıl onların tacizine uğradım, ölmek istedim’... Eski model iki ünlü isme birden dava açtı

Haberin Devamı

Crystal McKinney 2003 yılında New York'ta düzenlenen bir defilenin ardından ünlülerin uğrak yeri Cipriani'de Diddy’le tanıştığında 22 yaşındaydı.

Eski model yaşadıklarının ardından çok ağır bir depresyon geçirdiğini ve intihara teşebbüs ettiğini söyleyerek Diddy’den tazminat talep etmişti.

‘Aynı yıl onların tacizine uğradım, ölmek istedim’... Eski model iki ünlü isme birden dava açtı

Sean Diddy Combs, McKinney'nin davası hakkında konuşmasa da, avukatları daha önce cinsel saldırı iddialarını reddetmişti.

Şu an hapiste olan ünlü şarkıcının avukat ekibi “Ne kadar dava açılırsa açılsın, özellikle de iddialarının arkasında kendi isimlerini vermek istemeyen kişiler tarafından açılan davalar, Combs'un hiçbir zaman kimseye, erkek ya da kadın, yetişkin ya da reşit olmayan birine cinsel saldırıda bulunmadığı ya da seks ticareti yapmadığı gerçeğini değiştirmeyecektir” demişti.

Gözden KaçmasınÜnlü yıldız korkunç suçlamalarla hapse atılmıştı… Oysa gerçekleri herkes biliyordu… Bugüne kadar susan herkes artık korkudan titriyorÜnlü yıldız korkunç suçlamalarla hapse atılmıştı… Oysa gerçekleri herkes biliyordu… Bugüne kadar susan herkes artık korkudan titriyor!Haberi görüntüle
Gözden KaçmasınTecavüz ve cinsel tacizden hüküm giymişti: Ünlü yapımcı Harvey Weinstein kansere yakalandıTecavüz ve cinsel tacizden hüküm giymişti: Ünlü yapımcı Harvey Weinstein kansere yakalandıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Sean Diddy Combs#Harvey Weinstein#Cinsel Taciz Ve Saldırı

BAKMADAN GEÇME!