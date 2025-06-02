‘Aynı yıl onların tacizine uğradım, ölmek istedim’... Eski model iki ünlü isme birden dava açtı!

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Üstelik aynı isim tarafından!

Sean ‘Diddy’ Combs'dan tacize uğradığını söyleyerek davacı olan model Crystal McKinney, şok edici bir hamleyle Harvey Weinstein'ı da cinsel saldırıdan dava etti.

Birçok Hollywood yıldızını sektöre girdikleri ilk dönemde taciz etmiş olan Harvey Weinstein yıllar önce bu suçlarından dolayı hüküm giymişti ve halen cezaevinde bulunuyor.

Crystal McKinney, People dergisinin elde ettiği belgelere göre, Weinstein'ın 2003 yılında kendisini ve arkadaşını otel odasına çekerek taciz ettiğini iddia ederek, New York'un Manhattan Federal Mahkemesinde film yapımcısına karşı dava açtı.

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Eski model, şu anda cinsel suçlardan yeniden yargılanmayı bekleyen Weinstein'ın, film endüstrisindeki “iş fırsatları” hakkında konuşmak için kendisiyle bir görüşme ayarladığını iddia etti.

İlk olarak, McKinney ve ismi açıklanmayan arkadaşı, 73 yaşındaki Weinstein ile bir gece kulübünde buluştuktan sonra, Weinstein onları New York'taki Ritz-Carlton Battery Park Hotel'deki odasına özel bir konuşma için davet etti.

McKinney, ünlü yapımcının onlara içki ikram ettikten sonra kendi rızası dışında cinsel davranışlarda bulunduğunu söyledi ve Weinstein’ın daha sonra karşılarına çıplak çıkarak teşhircilik yaptığını da söyledi.

Crystal McKinney dava dilekçesinde arkadaşıyla birlikte Harvey Weinstein'ın tecavüzüne uğradıklarını da iddia etti.

McKinney bir yıl önce de 55 yaşındaki ünlü şarkıcı Sean Diddy Combs'u aynı yıl, yani 2003’te kendisine cinsel saldırıda bulunmakla suçlayıp dava etmişti.

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Crystal McKinney 2003 yılında New York'ta düzenlenen bir defilenin ardından ünlülerin uğrak yeri Cipriani'de Diddy’le tanıştığında 22 yaşındaydı.

Eski model yaşadıklarının ardından çok ağır bir depresyon geçirdiğini ve intihara teşebbüs ettiğini söyleyerek Diddy’den tazminat talep etmişti.

Sean Diddy Combs, McKinney'nin davası hakkında konuşmasa da, avukatları daha önce cinsel saldırı iddialarını reddetmişti.

Şu an hapiste olan ünlü şarkıcının avukat ekibi “Ne kadar dava açılırsa açılsın, özellikle de iddialarının arkasında kendi isimlerini vermek istemeyen kişiler tarafından açılan davalar, Combs'un hiçbir zaman kimseye, erkek ya da kadın, yetişkin ya da reşit olmayan birine cinsel saldırıda bulunmadığı ya da seks ticareti yapmadığı gerçeğini değiştirmeyecektir” demişti.