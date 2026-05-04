Ünlü model zayıflama iğnelerini yerden yere vurdu: Biz büyük bedenler bir yere gitmiyoruz!

Ünlü büyük beden model Ashley Graham, kilo verme ilaçlarını beden olumlama hareketine bir "tokat" olarak nitelendirdi.

Ashley Graham, GLP-1 hormonu içeren ve temelde insülin direnci ya da diyabet hastalığı için kullanılan ilaçların bir moda haline gelmesini sert bir dille eleştirdi.

Ünlü model, Marie Claire'in yeni Anneler Günü sayısının kapağında yer aldı ve Ozempic ve Mounjaro gibi kilo verme ilaçlarının popülaritesinin yanı sıra daha zayıf podyum modellerinin geri dönüşünü “cesaret kırıcı" olarak nitelendirdi.

Ashley Graham dergi için verdiği röportajda "Son yıllarda beden kabulü, herkesin istediği gibi olabileceği yönünde bir eğilim vardı. Şimdi ise tam tersine, bu aşırı zayıflama trendi seslerini duyurabildiklerini hisseden kadınlara bir tokat gibi gelen bir yöne doğru gidiyor" dedi.

Bu zayıflama iğnelerinin büyük beden kadınların varlığını ortadan kaldırmayacağını da belirten Graham "Zamanın bir parçası bu ve sanki bir dönem modası... Biliyorum ki, her zaman büyük beden olarak kabul edilen kadınlar var ve olmaya devam edecek" dedi ve bu ilaçların kadınların beden ölçülerindeki farklılıkları ortadan kaldırmayacağının altını çizdi.

Üç çocuk annesi 38 yaşındaki model uzun kariyeri boyunca beden olumlama hareketinin bir parçası olmaktan gurur duyduğunu söylüyor.

Ashley Graham alışılmışın dışındaki beden ölçüleriyle moda sektörüne girip isim yapmak için çok uğraşmış, yıllarca kapılar yüzüne kapandıktan sonra kendini kabul ettirmişti.

Geçmişte büyük beden modellere sadece büyük beden koleksiyonları ya da iç çamaşırı / mayo modelliği yaptırılırken Ashley Graham gibi öncü modeller bu kalıbı kırmış ve ünlü markaların defilelerinde podyuma çıkmıştı.

Ashley Graham kendi çabalarıyla değişen bu durumu “Çok genç yaşta sosyal medyada büyüyen bu kızların şimdi gelip genç nesle ‘Kendin ol, olmak istediğin kişi ol. Selülitin varsa, kimin umurunda?’ diyebilecekleri bir platforma sahip olmaları harika.” diye anlatıyor.

Ancak özellikle bu yılki ödül sezonunda kırmızı halıda süper ince fiziklerin geri dönüşü, birçok tartışmaya neden oldu. Hollywood’un, müzik ve moda dünyasının ünlü yüzleri zaten gayet ince olan fiziklerini bu iğnelerle çok daha ince, hatta hastalıklı bir hale bürüdüler.

İsmini vermeyen bir stilist konuyu “Bazı ünlüler ne kadar zayıfladıklarının farkında değiller ve bu korkutucu” sözleriyle yorumladı.