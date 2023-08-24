Ünlü model zayıf kalmak uğruna çok az kalori aldığı için eleştirilmişti: Saçmalamayın, ben yediklerimi saymıyorum!

Haberin Devamı

50 YAŞINDA VE 4 ÇOCUK ANNESİ OLDUĞUNA İNANMAK ZOR

Ancak dünyanın neresinde ve hangi meslekten olursa olsun çoğu kadın hep zayıflık baskısı altında yaşıyor; genç kızlar kilo almamak adına hayatlarını tehlikeye sokacak korkunç beslenme düzenlerine kendilerini mahkûm etmeye devam ediyor. Uzun yıllar moda dünyasının en beğenilen modellerinden olan, ilerleyen yaşına ve 4 çocuk doğurmuş olmasına rağmen fiziği hiç bozulmayan ünlü Alman model Heidi Klum da bir anda kendini bu tartışmanın ortasında buluverdi. Heidi Klum ilerleyen yaşına ve dört çocuk doğurmuş olmasına rağmen hâlâ modellik yaptığı günlerdeki gibi bir fiziğe sahip

Haberin Devamı

ZAYIFLAMA TAKINTISI VAR DİYEREK ELEŞTİRİ YAĞMURUNA TUTULMUŞTU

Heidi Klum, zayıf görünmek ve hep 60 kilo civarında kalabilmek için günde sadece 900 kalori aldığına dair "saçma" haberlere ateş püskürdü. Geçen akşam Instagram hesabından hayranlarıyla dertleşen ünlü model "Eve yeni geldim ve bazı arkadaşlarım bana sadece 900 kalori aldığıma dair yazılmış bu makaleleri gönderiyorlar" diye tepki gösterdi. Heidi Klum ve son günlerde boşanma davasıyla gündemde olan Sofia Vergara ABD'nin en çok izlenen yetenek yarışmasında yıllardır birlikte jürilik yapıyorlar

"KALORİ SAYMIYORUM HERKES RAHAT OLSUN"

"Birincisi, hayatımda hiç kalori saymak zorunda kaldığımı sanmıyorum ve ikincisi okuduğunuz her şeye inanmayın." diyen Heidi Klum “Kalorileri saymıyorum, herkes rahat olsun” diyerek hakkında çıkan haberlere tepki gösterdi. Başarılı podyum kariyerinin ardından modelik yarışmalarında yıllarca jürilik yapan ünlü isim uzun yıllardır ABD’nin en çok izlenen yetenek yarışması "America's Got Talent" için jüri üyesi olarak görev yapıyor. Ve bu yüzden de sürekli ekran karşısında olması gerekiyor.

Haberin Devamı

Hal böyle olunca Heidi Klum’un fiziksel görünümüne dikkat etmesi kaçınılmaz. Ancak ünlü model artık 50 yaşında olduğunu ve hayatını dilediği gibi yaşamaya çalıştığını söylüyor. Ve zayıf kalmak için çok sıkı bir diyet uyguladığını, kendini aç bıraktığını ve sadece 900 kalorilik bir diyete bağlı olarak yaşadığını şiddetle reddediyor.

Heidi Klum yıllardır Alman müzisyen Tom Kaulitz'le büyük bir aşk yaşıyor: Kocasının kendisinden 16 yaş küçük olması da sık sık Klum'a soruluyor... Ancak ünlü model bu yaş farkını hiç umursamıyor

Gözden Kaçmasın Ünlü model kendisinden 16 yaş küçük kocası hakkında konuştu: Siz sormadıkça aklıma bile gelmiyor Haberi görüntüle

BU YAZILANLARIN OKUYANLARA ZARAR VERECEĞİNİ SAVUNDU

“Başkalarına zarar verebilecek hikâyeler uyduran insanları anlamıyorum. Bir kişi yazıyor ve sonra herkes üzerine atlıyor ve bu gerçekten üzücü çünkü insanlar bunu okuyor ve bunu düşünüyor ve muhtemelen bunu takip ediyorlar ve bu iyi değil" diyen Heidi Klum kendisine kilosunu soran hayranlarının merakını da gidermeyi ihmal etmedi.

Heidi Klum hakkında yazılanlara sinirlenince tartıya çıkıp kaç kilo olduğunu da takipçilerine gösterdi (ABD'de kilo için pound ölçüsü kullanılıyor: Tartıda görünen 137 pound 62 kilograma denk geliyor)

Haberin Devamı

Tartıya çıkıp Instagram’dan takipçileriyle paylaşan Heidi Klum2un 62 kilo olduğu görüldü. Boyu 1.80 olan ünlü modelin kilosu sağlık açısından bakıldığında çok az değil; sağlıklı sayılabilecek bir kilo. Ancak yine uzmanların uyarılarına göre Heidi Klum yaşındaki yetişkin bir kadının sağlıklı bir bedene sahip olması için günlük 2000 kalorilik bir beslenmesi olması gerekiyor.





GEÇMİŞTE O DA KENDİNİ AÇ BIRAKMAK ZORUNDA KALMIŞTI

Ünlü model 900 kalori aldığını reddediyor ve sağlıklı beslendiğini söylüyor. Klum'un hayranlarına sabahları ılık tavuk suyunda üç haşlanmış yumurtadan oluşan bir kahvaltıyla güne başladığını söyledi. Ünlü model günün geri kalanında da bolca sebze ve meyve tüketmeye özen gösteriyor. Eski Victoria's Secret Meleği geçmişte sıkı diyetler uygulamış olduğunu ise reddetmiyor. Özellikle de kariyerinin zirvesini yaşadığı ve sürekli podyumda olduğu yıllarda…

Haberin Devamı

Ünlü model 2008 yılında, modellik yapabilmek için yeterince zayıf kalmasını sağlayan sıkı rejimler uygulamak zorunda kalmış. Klum o günlerde her üç saatte bir küçük öğünler yediğini, akşam 8'den sonra asla yemek yemediğini ve kendini aç hissettiğinde sadece bir elma yemeye izni olduğunu itiraf etmişti. Heidi Klum artık podyumlarda yürümese de ünlü markaların reklam kampanyalarında yer almaya devam ediyor

"GEÇMİŞTEN GELEN DİSİPLİNİM BANA YETİYOR"

Ancak yıllar geçtikçe Heidi Klum'un kısıtlamaları gevşedi ve sağlıklı yemeklerin tadını çıkarmaya devam ederken diyet yapmak ve sürekli zayıflamak konusunda daha az tutucu davranmaya başladı. Ünlü model 2020'de Red Magazine'e verdiği demeçte "Başlangıçta yemek konusunda disiplinli olmak zorundaydım ve şimdi buna çok alıştım" demişti: "Çok fazla seçenek var, sadece doğru şeyleri seçin. Çünkü o zaman kilonuzla mücadele etmek zorunda kalmıyorsunuz."