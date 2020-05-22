Ünlü model Zara Abid'in de Pakistan'da düşen uçakta olduğu ortaya çıktı

Pakistan Uluslararası Havayolları'na (PIA) ait Lahor-Karaçi seferini yapan Airbus A320 tipi yolcu uçağı, Karaçi kentinde Jinnah Uluslararası Havaalanı'na (CAA) inişe geçtiği sırada evlerin üzerine düştü. PK-8303 sefer sayılı uçakta 99 yolcu ve 8 mürettabat bulunduğu belirtildi.

Kazanın ardından bölgeye itfaiye, ambulans ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Bölgedeki bazı araçlar yanarken evlerde büyük hasar meydana geldi.



Karaçi Belediye Başkanı Wasim Ahtar kazada uçakta bulunanlardan kimsenin kurtulduğunu düşünmediklerini ifade ederek durumun henüz netlik kazanmadığını duyurdu. Ahtar en az 5-6 evin yıkıldığını, enkaz altında kalarak ölen kimsenin olup olmadığının ise henüz belirlenemediğini aktardı.

ÜNLÜ MODEL DE UÇAKTAYMIŞ

Pakistan'ın ünlü modeli Zara Abid'in de düşen uçakta olduğu ortaya çıktı. Uçağın yolcu listesinde yer alan ünlü modelin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu başsağlığı diledi

Öte yandan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan'daki uçak kazasında hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi. Çavuşoğlu, Twitter'dan" Kardeş #Pakistan’da Karaçi Havalimanı yakınlarına bir uçağın düştüğünü büyük üzüntüyle öğrendim. Kazada hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, Pakistanlı kardeşlerimize başsağlığı diliyorum. Dost ve kardeş Pakistan’ın acısı bizim acımızdır. " mesajını paylaştı.