Ünlü model yeniden anne oldu: Mutluluk kalbimden taşıyor!

Haberin Devamı

Gösteri dünyasında yer alıp buna karşı duran ve tam tersi görüntüleriyle ünlenen az sayıdaki ünlü isim ise bu anlayışın ortadan kalkması için var güçleriyle çalışıyor.

İşte bu isimlerden en bilinenlerinden biri de 34 yaşındaki İngiliz model Iskra Lawrence.

Iskra Lawrence hamileliği süresinde podyuma çıkmaya devam etmişti... Hatta vücut ölçüleri yüzünden uğradığı lince varan hakaretleri de takipçilerine böyle gösterdi

Büyük beden modellik yapan ancak modanın sadece zayıflar için değil, her yaştan ve her beden ölçüsünden kadınlar için olduğu görüşünün sözcülüğünü yapan bir isim Iskra Lawrence.

Haberin Devamı

Iskra Lawrence, 20’li yaşları boyunca modellik yapmak istemiş, çaldığı tüm kapılar yüzüne kapanınca kafasına koyduğu bu kariyere kendi çabasıyla sahip olmuş bir isim.

Ünlü model uzun yıllardır birlikte olduğu müzik yapımcısı sevgilisi Philip Payne’de bir kız çocuğu doğurdu ve ikinci kez anne olmanın mutluluğunu yaşadı

Sosyal medyanın giderek artan gücünü görüp, bu gücü arkasına alan büyük beden model Lawrence, büyük çabalarla edindiği şöhretle birlikte kendini modellik dünyasına kabul ettirmiş bir isim.

Lawrence 13 yıllık kariyerinin ardından artık moda dünyasının tanınmış yüzlerinden biri olmayı başarmış durumda. Aynı zamanda da beden olumlama akımının en önemli temsilcilerinden biri elbette.

Başarılı kariyeri bir yana Iskra Lawrence ünlü müzik yapımcısı Philip Payne’yle uzun yıllardır mutlu bir aşk yaşıyor.

2018'de bir Grammy partisinde tanışan ve aynı yılın ekim ayından beri birlikte olan Iskra Lawrence ve Philip Payne çiftinin 4 yaşında, Alpha adını verdikleri bir oğulları vardı.

Lawrence kızını beklediği süre boyunca birçok ünlü markanın hamile koleksiyonunu da tanıttı yani boş durmayıp çalıştı

Haberin Devamı

Ünlü model nisan ayında uzun bir Instagram paylaşımıyla hamile olduğunu “4 yıl sonra ve sonunda 4 kişilik bir aile olacağız” diyerek duyurmuştu.

Lawrence yine Instagram hesabından yaptığı paylaşımla ikinci kez anne olduğunu müjdeledi.

Bir kızı olan Iskra Lawrence bebeğiyle ilk fotoğraflarını da “mutluluk kalbimden taşıyor” sözleriyle paylaştı.

Yeni doğan kızının ilk fotoğraflarını paylaşan Lawrence yaşadığı sevinci "mutluluk kalbimden taşıyor" sözleriyle paylaştı

Kızının babası Philip Payne’e de seslenen ünlü model ona “Yanımda olduğun için teşekkür ederim. Sen benim kayamsın. Sonunda kızımıza kavuştuğumuza ve onun da harika bir ağabeyi olduğuna inanamıyorum” diye seslendi.

Haberin Devamı

Iskra Lawrence, son olarak da kültürümüzde de çok kullanılan “Bir çocuğu büyütmek için koca bir köy gerekir” mesajıyla hayranlarına seslendi ve onlara “Küçük melek kızımızı tanımanız için sabırsızlanıyorum” yazdı.

Ünlü model kızının ilk fotoğraflarının altına “Seninle tanışmak ve seni güçlü, durdurulamaz bir genç kız olarak yetiştirmek için sabırsızlanıyorum” yazdı