Ünlü model yaptırdığı tüm estetikleri tek tek saydı… ‘Yalan değil, bu sayede işlerim açıldı’

Bu güzellik baskısının bitmediği acımasız sektör özellikle kadınları bu konuda çok zorluyor. Birçok yıldız ister istemez görünümünü estetiklerle değiştiriyor.

Birçokları bu konuda ketum davranır hatta hiç estetik yaptırmadıkları konusunda yalan söylerken bazıları da oldukça rahatlar ve geçirdikleri operasyonları saklamıyorlar.

Bunlardan biri de ünlü model ve oyuncu Brooks Nader.

Geçtiğimiz gün bu konuda bir açıklama yapan güzel yıldız "İnsanlar Michael Jackson'a benzediğimi söylüyor” diyerek yaptırdığı estetiklerle nam salan efsane şarkıyı yad etti.

Bugüne kadar denediği tüm kozmetik prosedürlerin bir listesini veren Brooks Nader sayısız enjeksiyondan burun estetiğine kadar geçirdiği estetik operasyonları anlattı.

Bununla kalmayan Brooks Nader ünlülerin gittiği meşhur bir dişçi olan Dr. Michael Apa'nın da kendisine oldukça pahalı diş kaplamaları yaptığını söyleyerek bu konuda bile kendini baştan yarattığını itiraf etti.

Bu ünlü doktorun yaptığı işlemlerin en ucuzu 50 bin dolardan başlıyor.

Brooks Nader Kim Kardashian ve Jennifer Aniston gibi ünlülerin kullandığı söylenen somon spermi bakımını da denemiş. Ünlü model "Nefertiti" botoksuyla boynunu da gerdirmiş.

28 yaşındaki yıldız, bu tür "ince ayarlara" olan düşkünlüğüyle ilgili olarak "Her Noel beni Freddy Krueger (ünlü korku filmi sersinin kötü adamını oynayan ve yüzü korkunç görünen film karakteri) gibi görebilirsiniz” diye espri yaptı.

Brooks Nader kusursuz görünen fiziği konusunda da son yılların popüler zayıflama ilaçlarından yardım almış ve bunu saklamıyor.





"İş bulamazsam ajansıma 'Müşteriden geri bildirim alabilir miyiz?' derdim" diyen Brooks Nader "Gelen cevap 14 kilo vermem gerektiği yönündeydi” diye devam ediyor ve "Bunun için tek bir gözyaşı dökmedim. Kendime acımıyorum. Sadece 'Gerçek şu ki kilo vermemi istiyorlar. Bunu nasıl başarabilirim?' diyorum."

Zayıflama ilacı kullandıktan sonra kariyerinin yükselişe geçtiğini söyleyen Brooks Nader bunun doğru olduğunu savunmadığını ama kendi deneyiminin böyle olduğunu anlattı.