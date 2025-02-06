Ünlü model üçüncü kez anne oldu

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Brezilyalı model Gisele Bündchen, erkek arkadaşı Joaquim Valente ile ilk bebeğine kavuştu.

Eski Victoria's Secret meleği modelin “kısa bir süre önce” üçüncü çocuğunu doğurduğu ortaya çıktı ancak doğumun tam tarihin belirtilmedi.

Bündchen'in ve bebeğin “sağlıklı” olduğu bildirildi ancak bebeğin adı ya da cinsiyeti hakkında daha fazla ayrıntı verilmedi.

44 yaşındaki süper model daha önce eski kocası Tom Brady ile 2009 ve 2012 yıllarında sırasıyla şu anda 15 yaşında olan oğlu Benjamin ve şu anda 12 yaşında olan kızı Vivian'ı kucağına almıştı.

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Eski çift Şubat 2009'da nikah masasına oturduğunda, Bündchen sporcunun eski sevgilisi Bridget Moynahan'dan olan oğlu, 17 yaşındaki Jack'in de üvey annesi oldu.

Ünlü model kendisinden düzenli olarak şu anda 17 yaşında olan üvey oğlunun “bonus” ebeveyni olarak bahsetti ve 2022'de Brady ile ayrıldığından beri Instagram üzerinden onun hakkında paylaşım yapmaya devam etti.

Eski eşler boşanmalarını tamamladıktan sonra, Bündchen Valente ile yoluna devam etti.

Bir jiu-jitsu eğitmeni ve kişisel spor antrenörü olan Joaquim Valente ve Bündchen 2021’den beri birlikte çalışıyordu. Bir yıl içinde ünlü modelin Tom Brady’yle olan 13 yıllık evliliği bitti.

Bu durum yüzünden ilişkilerinin aslında Bündchen evliyken başladığı ve evliliğin de bu yüzden bittiği çok konuşuldu.

Ünlü model kocasını aldatmadığını söylese de yakın çevresi Tom Brady’nin bu şüpheyi taşıdığını, özellikle de eski eşinin hamilelik haberine çok şaşrıdığını söylemeye devam etti.

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Gisele Bündchen ve Joaquim Valente Haziran 2023’te ilk kez aşklarını açıkça ortaya koymuş, ünlü model Ekim 2024’te de hamile olduğunu karnı burnunda ortaya çıkarak duyurmuştu.