Ünlü model temizlik takıntısı ve mikrop fobisiyle tanınıyor… Bisikleti önce güzelce sildi, sonra eldiven takarak bindi

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Efsane model, Paris Moda Haftası gibi yılın büyük moda olaylarında da her zaman başrolde…

Bu önemli etkinlik için Paris’te bulunan Naomi Campbell, sosyal medya hesabından paylaştığı videosuyla gündemde.

Mikrop fobisi olan ve temizlik takıntısıyla tanınan efsane model defileleri arasında koştururken mikroplardan korunmak yaptıklarıyla çok konuşuldu.

Belediye hizmeti olarak Parisliler için şehrin her yerine bırakılan bisikletlerden birine binmek isteyen Naomi Campbell bu turdan önce bisikleti bir güzel temizledi…

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Dünyanın en çok aranan süper modellerinden biri olarak, onlarca yılını uçaktan otele, podyumdan gece kulübüne koşturarak geçen Naomi Campbell, hastalıklardan korunmak için yanında her zaman dezenfektan sprey ve tıbbi eldiven bulunduruyor.

Neyse ki 56 yaşındaki süper modelin imdadına, Paris Moda Haftası defileleri arasındaki trafikte sıkışıp kalınca bir kiralık bisiklete binmek zorunda kaldığı bu hafta sonu yine o ekipmanı yetişti.

Ancak "halktan biri" olduğunu kanıtlama girişimi, güvenlik görevlisinin 85.000 sterlinlik timsah derisi Birkin çantasını taşıyarak hemen arkasında bisiklet sürmesiyle çevredeki izleyenlerin kafasını karıştırmış olabilir.

Bir sonraki defilesine geç kaldığı belli olan Campbell'ı, mavi lateks eldivenlerini çıkarıp halka açık bisikleti spreyle temizledikten sonra üzerine binerken ekibinden biri görüntüledi.

Efsane model paylaştığı videoda "Paris'te sıkışıp kaldım; gösterilerin arasında mahsur kaldım, bu yüzden bisiklete binmekten başka çarem yok. Ama eldivenlerim olmadan bisiklete binmem imkânsız" diyor.

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Bisiklete bindikten kısa bir süre sonra Campbell, muhtemelen ayağındaki siyah-altın rengi Chanel topuklu ayakkabılar yüzünden düzgün bir şekilde pedal çeviremediğini fark etti: “Tamam, hadi gidelim. Bisiklet sürebilir miyim onu ​​bile bilmiyorum; sabit bisikletler haricinde yıllardır bisiklete binmedim."

Naomi Campbell yolda sarsılarak ilerlerken ekibine şöyle seslendi: "Aman Tanrım, buna inanamıyorum; spor ayakkabılarım nerede? Bugün spor ayakkabılarımı giyecektim ama siz bana bu ayakkabıları giymemi söylediniz."

Mikroplarla mücadeleye büyük önem veren Campbell, koronavirüs pandemisi sırasında baştan aşağı koruyucu tulum, maske, eldiven ve 3.000 sterlinlik Burberry atkıyla uçağa binerken görüntülendiğinde gündeme oturmuştu. Daha sonra, birinci sınıf uçak koltuğuna ve önündeki tepsiye oturmadan önce bunları titizlikle sildiği beş dakikalık bir video paylaştı.

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Yıldız isim o dönemde, "Seyahat etmeyi seviyorum; ben seyahat ederek doğdum," demişti. "Bindiğim her uçakta bunu yaparım. Bu, sağlığım için önemli ve kendimi daha iyi hissetmemi sağlıyor."

"İster özel ister ticari bir uçağa binin, uçak alçalmaya başladığında insanlar öksürüp hapşırmaya başlar. İşte bu benim korunma yöntemim. Bu kadar çok seyahat etmeme rağmen normalde soğuk algınlığı gibi hastalıklara çok daha sık yakalanmam gerekirdi; neyse ki böyle bir sorun yaşamıyorum. Bunun bana gerçekten faydası olduğuna inanıyorum."