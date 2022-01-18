Ünlü yıldızın evlat acısı dinmiyor: Seni çok özledim, bu kederin sonu yok!

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DESTEK MESAJLARI YAĞDI

Model, dört çocuğundan birini, ölümünün birinci yıl dönümünde duygu dolu bir sosyal medya paylaşımıyla andı. Bu paylaşıma modelin takipçilerinden çok sayıda destek mesajı geldi.

DUYGU DOLU SATIRLAR

1980'li ve 90'lı yıllara damgasını vuran model Stephanie Seymour, geçen yıl 17 Ocak'ta, henüz 24 yaşındayken kaybettiği oğlunu, ölümünün ilk yıl dönümünde andı. 53 yaşındaki Amerikalı modelin, Peter Brant ile evliliğinden dünyaya gelen üç çocuğundan ortancası olan Harry Brant, 17 ocak 2021'de hayata veda etmişti. Seymour, kendisi gibi moda dünyasına adım atan ve model olarak tanınmaya başlayan oğlu Harry'nin bir dizi fotoğrafına Instagram sayfasında yer verdi. Oğlunun ardından neler hissettiğini de Donna Ashworth'ten yaptığı alıntıyla ifade etti.

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'BİR DAHA FARK ETTİM Kİ ARTIK SANA MESAJ YAZAMAM'

Seymour'un oğlu için paylaştığı o şiirsel metin "Bugün seni özledim, ama bu yeni değil. Seni dün de milyonlarca kez özledim" diye başlıyor. Sonra da şöyle devam ediyor: "Sana yeni haberleri anlatmak için telefonu elime aldım, ama sonra bir kez daha fark ettim ki sana mesaj yazamam."

'DÜNYA GERÇEK ÜSTÜ GÖRÜNÜYOR'

Seymour'un yaptığı alıntı, onun oğluna ne kadar özlem duyduğunu anlatıyor: " En az yirmi kez senin parlak gülüşünü gördüm. Ve sonra hatırladım ki bütün bunlar benim zihnimde." Seymour'un paylaştığı metinde kaybedilen kişinin ardından dünyanın "gerçek üstü" göründüğü de belirtiliyor.

'BU KEDERİN SONU YOK'

Seymour'un paylaşımında şu etkileyici satırlar da yer alıyor: " Bugün seni özledim, ama çok özledim. Seni özlemek çok iyi geliyor, çünkü sahip olduğum tek şey bu. Keşke seni bir süreliğine buraya alabilseydim. Çünkü gülüşünün şeklini kaybetmekten korkuyorum. Seni bugün özlüyorum ve yarın da özleyeceğim. Bu kederin sonu yok gibi görünüyor."

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EVLATLARINI KAYBEDEN ANNELER DE YORUM YAPTI

Birçok takipçisinden Seymour'a destek mesajları geldi. Kendileri de evlatlarını kaybeden annelerin hissettiklerini anlatan mesajlarla ünlü modelin acısını paylaştılar.

'SONSUZA KADAR SÜRECEK BİR ÜZÜNTÜ'

Stephanie Seymour'un, 17 ocak 2021'de hayata veda eden oğlu Harry Brant, ünlü model ile ikinci eşi Peter Brant'ın üç çocuğunun ortancasıydı. Harry Brant, 24 yaşında hayata veda etti. Kendisi de annesi gibi modellik yapan Brant, aşırı dozda uyuşturucu nedeniyle komaya girmiş ve tedavi altına alınmıştı. Fakat yapılan bütün müdahalelere rağmen Harry Brant hayata tutunamadı. Stephanie Seymour ve eşi Peter Brant'in açıklamasında, Harry Brant'in kaybının kendileri için sonsuza kadar sürecek bir üzüntü olduğu belirtildi. Harry Brant, uzun süredir kötü alışkanlıklarıyla mücadele ediyordu.

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Stepnanie Seymour ile Peter Brant'ın Harry dışında Peter Jr ve Lily Margaret adında iki çocuğu daha bulunuyor. Seymour, Tommy Andrews ile yaptığı ilk evliliğinden de Thomas adında bir erkek çocuk annesi.

BU ÜNLÜLER DE EVLAT ACISIYLA YIKILDI

Oğlunu ölümünün birinci yıl dönümünde anan Stephanie Seymour, gösteri dünyasının evlat acısı yaşayan tek ünlüsü değil. İşte hayattaki en büyük acıyı yani evlat acısını yaşayan ünlü anne ve babalar.





TATİL KABUSA DÖNDÜ

John Travolta ve kısa süre önce hayata veda eden eşi Kelly Preston da evlat acısı yaşamıştı. Kızları Ella Bleu ve oğulları Jett ile tatile Bahamalar'a tatile giden Travolta ailesi orada büyük bir şok yaşadı. Jett, banyoda bir sara nöbeti geçirdi ve hayatını kaybetti. Aile, herüz 16 yaşında olan Jett'in hayata tutunması için elinden geleni yaptı ama Jett Travolta, genç yaşında hayata veda etti.

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EVLAT ACISIYLA HAYATA VEDA ETTİ

Çiftin sonra bir erkek çocukları daha dünyaya geldi. Preston ise 2020'de hayata veda etti.

49'UNCU KATTAN DÜŞEREK HAYATINI KAYBETTİ

Eric Clapton, küçük oğlu Connor'ı trajik bir şekilde kaybetti. Henüz 4 yaşında olan Connor, evde çalışan bir hizmetlinin açık bıraktığı pencereden düştü. Korkunç bir talihsizlik sonucu evlerinin bulunduğu 49'uncu kattan düşen Connor, çok erken yaşta hayatını kaybetti. Clapton'ın onun anısına yazdığı Tears in Heaven (Cennetteki Gözyaşları) adlı şarkı ise bu büyük kaybın simgesi olarak hafızalarda yer aldı.





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Eric Clapton'ın oğlunun geçirdiğine benzer bir kaza sonucu evlat acısı yaşayan ünlülerden biri de bir dönemin ünlü sinema yıldızı Romy Schneider oldu. Schneider'in 14 yaşındaki oğlu David, bahçe çitlerinden tırmanmaya çalıştı. İşte o sırada geçirdiği korkunç kaza sonucu hayatını yitirdi. Schneider oğlunun ölümünden sadece 1 yıl sonra geçirdiği kalp krizi sonucu hayata veda etti.Müzik dünyasının bir başka ünlüsü Nick Cave de oğlu Arthur'u henüz 15 yaşındayken kaybetti. Cave onun ardından The Weeping Song adlı şarkıyı yazdı.

RAMBO'NUN BÜYÜK ACISI

Bugün Jennifer Flavin ile evli ve üç kız babası olan Sylvester Stallone de hayatının en büyük acılarından birini oğlu Sage'i kaybettiğinde yaşadı. Stallone'nin Sasha Czack ile birlikteliğinden dünyaya gelen Sage, 36 yaşında kalp hastalığı nedeniyle hayata veda etti.





Sinemanın en yakışıklı James Bond'larından biri olarak tanınan Pierce Brosnan da kızı Charlotte'u 42 yaşında yumurtalık kanserinden kaybetti. Aslında Charlotte, Brosnan'ın ilk eşi Cassandra'nın eski evliliğinden dünyaya gelmişti. Fakat Brosnan ona kendi öz babası gibi baktı ve büyüttü. Kaderin acı bir oyunu ki Brosnan'ın ilk eşi Cassandra da aynı hastalıktan hayatını kaybetti.Son yıllarda dünya çapında yarattığı olaylarla gündemde olan Gerard Depardieu da evlat acısı yaşayan ünlülerden. Oğlu Guillaume, henüz 37 yaşındayken zatürree'ye yenildi. Geride boynu bükük bir kız çocuğu kaldı.Bir dönemin en ünlü yıldızlarından Anne Nicole Smith'in oğlu Daniel, 20 yaşındayken hayata veda etti. Smith de oğlunun ölümünden sonra fazla yaşamadı. 2007 yılında bir otel odasında cansız bedeni bulundu. Öldüğünde 39 yaşındaydı.Woody Allen'ın eski eşi Mia Farrow, ünlü besteci Andre Previn ile evliyken evlat edihdiği kızı Lark'ı 35 yaşında zatürree nedeniyle kaybetti. Lark Previn iki çocuk annesiydi.

KIZINI KUCAĞINA ALAMADAN KAYBETTİ

Keanu Reeves ve Jennifer Syme, bu kazadan kısa bir süre önce, adını Ava olarak belirledikleri kızlarını daha doğmadan kaybetmişlerdi. Sekiz aylık hamile olan Syme, bir gün karnındaki bebeğin tekmelerini hissetmediğini söyleyince çift doktora gitti. İşte acı gerçek o zaman ortaya çıktı. Ava, daha doğmadan anne karnında ölmüştü. Bu olaydan sonra Reeves ile Syme'nin ilişkisi bozuldu. Reeves'den ayrılan Syme, iki yıl sonra bir trafik kazasında öldü. Reeves eski sevgilisinin cenaze törenine katıldı ve onun tabutunu taşıdı.

Bir döneme damgasını vuran ünlü oyuncu Marlon Brando'nun kızı Cheyenne de kendi canına kıydı. Genç kız henüz 25 yaşındaydı.

KENDİ PROGRAMINDA AÇIKLADI

Ünlü oyuncu ve TV sunucusu Nick Cannon, beş aylık bebeğini yitirdiğini kendi programında gözyaşlarıyla açıkladı. Mariah Carey'nin eski eşi olan Cannon, model Alyssa Scott'tan dünyaya gelen oğlu Zen'in son anlarını onunla birlikte geçirdiğini, hatta onu ölmeden önce kucağına alıp son bir kez sahile götürdüğünü anlattı. Cannon, hayatının bu en acı deneyimini The Nick Cannon Show adlı programında seyircisiyle paylaştı. O anlarda da gözyaşlarını tutamadı.

MİNİCİK BEBEĞİN ÖLÜM YOLCULUĞU

Son dönemde yaşadıkları evlat acısıyla çok konuşulan çiftlerden biri de eski futbolcu ve TV ünlüsü Ashley Cain ile sevgilisi Safiyya Vorajee oldu. Çiftin minik kızı Azaylia, henüz 8 aylıkken löseminin nadir ve saldırgan bir türü nedeniyle yaşamını kaybetti. Çift, kızlarının tedavi ve hastalık sürecini, hayata vedasını sosyal medya üzerinden paylaştı.

Gözden Kaçmasın Sizi Tanrı affetsin, çünkü ben asla affetmeyeceğim Haberi görüntüle

TİGösteri dünyasında bu büyük acıyı en son yaşayan kişi ünlü şarkıcı Sinead O'Connor. Müslüman olduktan sonra Shuhada David adını alan şarkıcının 17 yaşındaki oğlu Shane, kendi canına kıydı. Bir süredir kayıp olan Shane'in cansız bedeni polis tarafından bulundu. Bu olayın ardından O'Connor; intihar tehlikesi nedeniyle gözlem altında tutulan Shane'i koruyamadığı için İrlanda yetkililerini suçladı