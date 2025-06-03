Ünlü model şirketini bir milyar dolara satmıştı… Kocası ise paraları adeta ateşe atıyor… Bu bir ‘eş kurtarma’ operasyonu!

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Bu rekor kıran satışla birlikte servetini katlayan Hailey Bieber böylece bir anda kocası Justin Bieber’dan daha zengin oldu.

BİR ANDA MİLYARDER OLDU

ABD'li model Hailey Bieber, moda güzellik markası Rhode'u ABD'nin önde gelen firması Elf Beauty'e bir milyar dolara satacağını açıklamıştı.

2018 yılında şarkıcı Justin Bieber ile evlenen 28 yaşındaki model allık ve dudak boyaları da içeren cilt bakım ürünleri markasını 2022 yılında kurmuştu.

Üç yıllık şirketin milyar dolara satılması ünlü model için çok büyük bir başarı hikâyesi oldu.

DEV SATIŞIN ARDINDAKİ YÜREK BURKAN SEBEP

Ancak bu dev satışın altında bir de yürek burkan bir sebep var…

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Hailey Bieber’ın bu kararının ardında sorunlu eşi Justin Bieber'ın etkisi var.

Bir süredir içine düştüğü buhranla gündemde olan Justin Bieber’ın bir yandan da hiç çalışmayıp sadece para harcayarak kendi servetini eritmeye başladığı konuşuluyordu.

EVLİLİKLERİ SALLANTIDAYDI

Yeniden uyuşturucu kullanmaya başlayan ve tuhaf halleriyle gündeme gelen Justin Bieber ve Hailey Bieber’ın evliliklerinin de bu yüzden sallantıda olduğu iddia ediliyor.

Kaynaklar şirket sahibi olup kozmetik sektörüne girerek büyük başarı yakalayan Hailey Bieber’ın bu hamlesinin amacını kocası Justin'i desteklemek olduğunu söylüyor.

Justin Bieber müzikler ilgilenmek ve yeni albümler yapmak yerine kendine SKYLARK adını verdiği yeni bir moda markası kurmuştu.

KOCASINI KURTARMAK İÇİN KENDİ ŞİRKETİNDEN VAZGEÇTİ

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Hailey Bieber’ın kendi şirketinden vazgeçme nedeninin kocası Justin’e SKYLARK'ı yönetmeye yardımcı olmak ve deyim yerindeyse tepetaklak olan hayatını kontrol ve gözetim altında tutmak olduğu söyleniyor.

“Rhode'u milyar dolarlık bir marka haline getirdi, zirvede nakit paraya çevirdi ve şimdi bu ivmeyi Justin'in yeni bir sayfa açmasına yardımcı olmak için kullanıyor” denen Hailey Bieber’ın kocasının içine düştüğü nakit sıkıntısından da kurtulmaya çalıştığı biliniyor.

“What Happened to Justin Bieber?” adındaki belgesele göre Justin Bieber kariyeri boyunca 500 milyon ila 1 milyar dolar arasında bir servet biriktirdiği, ancak sonunda “iflas ettiği için müzik kataloğunu satmak zorunda kaldığı” iddia ediliyor.

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BOŞANMA DAVASI YOLDA MI?

Bir yandan “Justin Bieber’ı kurtarma” kurtarma operasyonuna girişen Hailey Bieber’ın bir yandan da “yarın yokmuş gibi parayı savurup durduğunu” düşündüğü kocasıyla boşanmanın eşiğinde olduğu hatta evden ayrıldığı da söyleniyor.

Birbirlerini sevseler de yaşadıkları krizi atlatamayan çiftin evliliği yolunda gitmiyor. Hailey Bieber finansal açıdan güçlendikçe bir yandan kocasını korumak istese de bir yandan da ondan uzaklaşıyor ve sanki olası bir boşanma durumunda kendi mali geleceğini garanti altına almak ister gibi davranıyor…